Laut Polizeibericht kam der 22-jährige Motorrad-Fahrer bei überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Foto: PR Video

Dielheim/Leimen. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein Motorrad-Fahrer bei einem Sturz auf der Landesstraße L 612 zwischen Horrenberg und Dielheim am Samstagabend. Gegen 19.15 Uhr war der 22-jährige Fahrer aus Leimen mit seiner Kawasaki auf der Landesstraße in Richtung Dielheim unterwegs. Laut Polizeibericht fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Rechtskurve, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der 22-Jährige kam mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.