Dielheim. (hds) Er hat frankophile Wurzeln, wohnt in "Diele" und hat jetzt literarisches Neuland betreten. Mit seinem Buch "Kurpfälzer Gebabbel" brachte Anton Ottmann all das zu Papier, was er schon seit Längerem bei den unterschiedlichsten Anlässen zum Besten gab. Er schaut den Menschen "aufs Maul", hört genau hin, verbindet Alltägliches mit Lebensweisheiten und fasst dies in lustigen Geschichten, Gedichten und Dialogen zusammen. Bei der Premiere im "Theater im Bahnhof" in Dielheim hatte er gleich an zwei Abenden Gelegenheit, sich einer kritischen Zuhörerschaft zu stellen, denn im gut besuchten Saal, und dies hörte man schon vor Beginn der Lesung, war eine repräsentative Abordnung echter Kurpfälzer erschienen, die sich bei Brezeln und einem Glas Secco auf den unterhaltsamen Abend einstimmten.

"Mit dem Mundart-Band bin ich ein kleines Risiko eingegangen", räumte Ottmann im Gespräch mit der RNZ ein, für die er selbst als freier Mitarbeiter tätig ist. Nach seiner aktiven Zeit als Pädagoge an der Louise-Otto-Peters-Schule in Wiesloch, wo er Mathematik und Physik unterrichtete, widmete er sich in seinem Unruhestand dem Schreiben. Zuvor allerdings hatte er bereits zahlreiche Abhandlungen zur Mathematikdidaktik veröffentlicht, ehe er 1996 mit "Weihnachten heute" neues Terrain betrat. Es folgten mehrere Kurzgeschichten und im Vorjahr veröffentliche Ottmann seinen ersten Roman "Trauerjahr".

Mit dem Ausflug in den heimischen Dialekt habe "im Kopf" ein Umdenkungsprozess stattgefunden. "Reden ist leichter als Schreiben", räumte er ein. Dem Kurpfälzer ist der Imperfekt fremd, er bewegt sich fast ausschließlich im Perfekt und dies gilt es dann auch beim gedruckten Wort zu beachten. "Hinzu kommt noch, dass unser Dialekt von Ort zu Ort unterschiedlich ist", beschrieb Ottmann die "Schwierigkeiten" bei der Ausformulierung.

Die Atmosphäre im Theater im Bahnhof hatte etwas Gemütliches, ja Vertrautes. In einer Szene am Frühstückstisch, gemeinsam mit Ehefrau Ursula, die ihn bei seinem Auftritt in gewohnter Manier unterstützte, wurde munter drauflos gebabbelt, die RNZ in den Händen und sich den Nebensächlichkeiten widmend. So erfuhren die Zuhörer Hintergründe über eine Beichte, Weisheiten eines Pfarrers, der die Jugend zum Fußballspielen animierte ("Wer kickt, sündigt nicht") und auch das Wettpinkeln auf die Tomaten von Tante Erna fand Erwähnung. Köstlich die Beschreibung der Möglichkeiten, wie man in einem Rathaus bei angespannter Finanzlage Geld einsparen kann. "Bei der kleinen Geschichte 'Sparmaßnähme uffem Rothaus' habe ich dabei nicht an die Dielheimer Gegebenheiten gedacht, sondern eher an die Situation in Wiesloch", gab der Autor augenzwinkernd zum Besten.

Im ständigen Hin und Her zwischen besagtem Frühstückstisch und Stehpult präsentierte das Ottmannsche Duo einen Querschnitt aus den insgesamt 68 Geschichten, unterbrochen von einer Publikumseinbindung, als es um die Erläuterung von Begrifflichkeiten ging. Was denn ein "Stumpe" sei, wollte Ottmann wissen, aber auch auf seine Frage nach "Bosse mache" wussten die schlagfertigen Gäste die entsprechende Antwort: eine eher preisgünstige Zigarre und eben "Unfug machen".

Ottmann gab zu, nicht immer die "reine Wahrheit" geschrieben zu haben. "Die ist bekanntermaßen eher langweilig, also habe ich meine kleinen Geschichten mit etwas Fantasie gewürzt", räumte er ein. Die Entstehungsgeschichte des Werkes beschrieb er mit den Worten "Mundart reden wollen viele, lesen dafür weniger". Demzufolge habe er darauf geachtet, die Sprache eher in Richtung Hochdeutsch tendieren zu lassen. Seine Frau war in der ersten Korrekturschleife stets kritisch mit eingebunden, aber im Gegensatz zum "Babbeln" - im Bereich Mundart hat Ottmann schon einige Preise erhalten - ist das schriftliche Darstellen des Kurpfälzer Alltags durchaus schwieriger. "Ich habe den Dialekt etwas abgeschwächt, um so mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, alles zu verstehen", erklärte der Autor eventuelle Abweichungen zum Original.

Trotz dieser kleinen Einschränkungen war es ein Abend, an dem nicht nur die Geschichten des Anton Ottmann, die er nach eigenem Bekunden in den zurückliegenden zehn Jahren zusammengetragen hat, begeisterten. Denn es wurde nicht nur vorgetragen, der Autor "babbelte" auch im Anschluss an die Lesung mit den Besuchern. "Ich habe bei vielen Gelegenheiten wie beispielsweise auf Geburtstagen oder ähnlichen Feiern immer Mundartliches mit eingebracht. Klar, ich wurde halt immer gefragt: Anton, erzähl doch was ...". Aus all diesen kleinen Auftritten ist jetzt das Büchlein entstanden, etwas mehr als 140 Seiten stark und sowohl für den heimischen Kurpfälzer als auch für Neulinge in der Region eine echte "Sprachhilfe".

Die nächsten Pläne, was denn noch so kommen könnte, schwirren Anton Ottmann bereits durch den Kopf. "Vielleicht ein Theaterstück schreiben, oder Gedichte, wenn ich dann einmal alt werde." Auf Kurpfälzisch versteht sich.

Info: Die nächste Vorstellung des Buchs "Kurpfälzer Gebabbel" findet am Donnerstag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, in der Buchhandlung Dörner in Wiesloch statt.