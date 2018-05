Dielheim. (rö) Die Gemeinde Dielheim will auf dem Grundstück Rauenberger Straße 40 zwei Wohngebäude für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen schaffen. Das bestehende Gebäude wurde bereits abgerissen, dem Bauantrag für den Neubau stimmte der Gemeinderat jetzt bei einer Gegenstimme (Klaus Eberle, CDU) und einer Enthaltung (Heino Freund, CDU) zu. Geplant sind zwei Einzelhäuser, von denen das vordere unterkellert wird. Die voraussichtlichen Baukosten bezifferte Bauamtsleiter Jürgen Laier auf 1,28 Millionen Euro.

Da die insgesamt vier Wohnungen für maximal 24 Personen zwar zunächst für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen gedacht sind, diese dann aber zu einem späteren Zeitpunkt als Sozialwohnungen genutzt werden sollen, müssen acht Stellplätze geschaffen werden, für die auf dem Grundstück eigentlich kein Platz zur Verfügung steht. Der Vorschlag des Architekten und der Verwaltung lautet, im hinteren Bereich des Grundstücks für knapp über 60 000 Euro einen Betonbau zu errichten, der einerseits zur Abstützung des Hangs dient, in dem zum anderen aber auch drei sogenannte "Doppelparker" (mit denen auf zwei Ebenen geparkt werden kann) untergebracht werden können, sobald man diese benötigt. Die beiden weiteren Stellplätze lassen sich auf dem Grundstück ausweisen.

"Die Planungen weichen deutlich von dem ab, was im Technischen Ausschuss vorgestellt wurde", monierte Klaus Eberle. Die "Massivität der Bebauung" sei "ganz neu", auch, dass der Hang teilweise abgetragen werden müsse. Sein Vorschlag: "Das vordere Gebäude vielleicht ja, für das hintere suchen wir eine Alternative." Von dieser Kritik zeigte sich Bürgermeister Hans-Dieter Weis überrascht: Es sei schon immer klar gewesen, "dass wir in den Hang rein müssen", auch die Mehrkosten für die Doppelparker-Lösung halten sich nach seinen Worten "in Grenzen".

So sah es auch die Mehrheit des Gemeinderats: "Das ist eine gute Lösung", erklärte Ute Sendner (Bürgerinnen), für ihre Fraktion sei die Planung stimmig und genau das, was auf dem Grundstück möglich sei. Man wolle keinesfalls mit der Standortsuche "von vorne anfangen". Auch für Gustav Trump (CDU) war "die Größe der Bebauung klar", ebenso, dass der Hang gestützt werden muss. Zumal die Stützwand "nicht so viel Mehrkosten" verursache.

"Wir wollten zwei Gebäudeteile, nicht einen massiven Klotz", erinnerte Markus Wodopia (SPD). Aus seiner Sicht müssen die Parkplätze auf dem Grundstück untergebracht werden, "wir wollen die Anwohner nicht mit noch mehr Blech auf der Straße belasten". Für Oliver Klempa (CDU) sind mit der Planung "die Anforderungen erfüllt, das passt für mich". Ernst Hofstetter (CDU) bedauerte, dass sein ursprünglicher Vorschlag, "die Stellplätze vorne zu machen", nicht angenommen wurde. Geändert gegenüber der Planung wurde auf Hofstetters Antrag die Durchfahrtsbreite im hinteren Bereich des Grundstücks, die 3,25 Meter statt nur drei Metern betragen soll (bei einer Gegenstimme von Klaus Eberle sowie Enthaltungen von Heino Freund, CDU, Raimund Mack, Grüne, und Bürgermeister Weis). Einig war man sich, dass der Keller kleiner als aktuell vorgesehen ausgeführt werden soll.