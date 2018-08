Wiesloch. (hds) Als 1991 der "Verein zur Förderung der Rock- & Popmusik Rhein-Neckar" gegründet wurde, konnten die damaligen Initiatoren nicht vorausahnen, dass sich fast ein Vierteljahrhundert später dieses Angebot einen festen Platz im Leben in und um die Weinstadt erobert haben würde. In zwei Jahren steht das 25-jährige Bestehen auf dem Programm, und bereits jetzt ist man seitens des Vorstands gedanklich darauf eingerichtet. "So ist beispielsweise angedacht, auf der gegenüberliegenden Seite des Schwimmbads ein Open-Air-Festival zu organisieren", berichtet Florian Mann, zweiter Vorsitzender des Rock- & Popvereins. Damit möchte man eine Veranstaltungsreihe aufgreifen, die bereits in früheren Jahren fest im Terminkalender verankert war.

Auch der geplante Neubau des "Wellnessressorts" der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier in unmittelbarer Nachbarschaft des Vereinsdomizils am Wieslocher Freibad fließt in die Zukunftspläne mit ein. Bekanntlich soll am neuen Fitnesszentrum ein künstlicher See mit integrierter Freilichtbühne errichtetet werden. Ideale Voraussetzungen, dort gemeinsame Veranstaltungen anzubieten. "Wir haben im Vorstand da schon Überlegungen angestellt", berichtet Mann. So ist vorgesehen, alsbald mit der Pfitzenmeier-Gruppe Kontakt aufzunehmen.

Spezielle Förderprogramme

Aber zunächst einmal beschränkt man sich auf die eigentlichen Aufgaben des Vereins. Bei der Gründung war es das Ziel, Jugendbands und Einzelmusikern eine Plattform zu bieten, unter optimalen Bedingungen zu üben. 1994 wurden einstige Umkleidekabinen von der Stadt zur Verfügung gestellt, die dann in fleißiger Gruppenarbeit von den Vereinsgründern schrittweise umgebaut wurden. "In den Gründerjahren wurde richtig was auf die Beine gestellt", blickt Florian Mann auf die Anfangszeit zurück. Inzwischen hat sich eine neue Generation an der Spitze des Vereins etabliert - der Ausrichtung ist man jedoch treu geblieben. Jugendliche sollten gefördert und ihnen und ihrer Musik eine Bühne geboten werden. Dazu wurden spezielle Förderprogramme erarbeitet, die unter anderem auch vorsehen, dass ein Musiklehrer als "Bandcoach" zur Verfügung gestellt wird und die jeweiligen Proben begleitet, Tipps und Anregungen gibt sowie eigene Erfahrungen mit einbringt. Und dies kostenlos. Finanziell ist der Rock- & Popverein zwar nicht auf Rosen gebettet, man kommt allerdings über die Runden. "Wir finanzieren unsere laufenden Kosten sowie die Investitionen, die wir für Ausrüstungen und Equipment benötigen, in erster Linie über Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Konzerten sowie Gelder, die wir durch die Vermietung von Proberäumen an Profibands einnehmen", erklärt Mann im Gespräch mit der RNZ.

Seine Blicke gehen zwischenzeitlich Richtung Eingangstür. Dort herrscht ungewöhnliches Gedränge für eine Veranstaltung während der Ferienzeit. Aber mit Olli Roth, dem bekannten Allrounder, wird an diesem Abend ein echtes Zugpferd aufgeboten. "Acoustic Lounge" lautet der Name der Veranstaltungsreihe, noch relativ neu im Programm, zu der fast 100 Besucher kommen. "Heute sind Leute hier, die wir bei anderen Veranstaltungen noch nie gesehen haben", freut sich Mann. Im kleinen Raum mit integrierter Bar, direkt zwischen Proberäumen und dem eigentlichen Konzertsaal mit einem Fassungsvermögen von 200 Personen, herrschte beste Clubatmosphäre, als Roth in bekannter Manier in die Saiten greift. Er beherrscht wie kaum ein anderer den musikalischen Brückenschlag zu seinem Publikum, mischt in seinem umfangreichen Repertoire Bekanntes mit eher selten Gehörtem.

Bis weit nach Mitternacht verzaubert der mit seinem Markenzeichen, dem Kopftuch, versehene Musiker die Gäste. Er spielt eindringlich und doch sind seine Lieder und Texte - auch Eigenkompositionen werden geboten - spielerisch und mit perfektem Gitarrenspiel begleitet. Olli Roth ist seit 1984 als Musiker unterwegs, rund 2500 Auftritte hat er seitdem auf den unterschiedlichsten Bühnen absolviert. Es ist ein toller Abend und das diesmal eher "außergewöhnliche" Publikum verspricht, auf jeden Fall erneut den Weg zum Rock- & Popverein einzuschlagen. "Mit solchen Abenden können wir auch sicherlich mit vielleicht vorhandenen Vorurteilen unserem Verein gegenüber aufräumen", meint dann auch Beirats-Mitglied Maria Hermann, für die Pressearbeit des Vereins zuständig. Beschwerden gibt es kaum, Ausschreitungen oder gar Schlägereien seien seit Jahren nicht mehr vorgekommen. "Wir wollen Anlaufstelle für junge Musiker sein, die in den meisten Fällen erste Schritte in der Öffentlichkeit wagen. Proberäume gibt es für den Nachwuchs kostenlos, selbst im größeren Saal darf einmal pro Woche so richtig losgelegt werden."

Mehrmals pro Jahr veranstaltet man Newcomer-Konzerte, bei denen Nachwuchsbands aus der Region eine Chance gegeben wird, sich unter professionellen Rahmenbedingungen einem breiten Publikum zu präsentieren. Jeden ersten Donnerstag im Monat veranstaltet man eine Jam-Session, bei der gerade Anfänger ausdrücklich willkommen sind. "Da geht es locker zu, jeder, der Lust und Laune hat, ist eingeladen", beschreibt Florian Mann diese Reihe. Um sich noch breiter

Große musikalische Vielfalt

aufzustellen, arbeitet man mit Musikschulen aus der Region zusammen. Über das so entstehende Netzwerk kann die Arbeit noch besser koordiniert werden. "In den zurückliegenden Jahren haben wir viel Geld in hochwertige Bühnentechnik investiert, um den bei uns auftretenden Bands sowie dem Publikum eine optisch und akustisch möglichst eindrucksvolle Live-Erfahrung zu bieten", betonen Mann und Hermann stolz. Bei den Konzertangeboten achtet man insbesondere auf Vielfalt - es soll für jeden etwas dabei sein. Dabei soll vor allem Bands aus der Rhein-Neckar-Region, die eigene Musik machen, Auftrittsmöglichkeiten geboten werden. Ab und zu treten natürlich auch Coverbands oder etwas weiter gereiste Bands in den Räumen am Schwimmbad auf.

Derzeit will der Verein wieder einmal eine neue Jugendband starten, für die noch interessierte Mitstreiter gesucht werden. Infos gibt es unter www.rockundpop.info. Dort sind auch die weiteren Veranstaltungen aufgelistet.