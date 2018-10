Wiesloch. Zum 15-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Zabkowice Slaskie und Wiesloch weilte eine siebenköpfige Delegation aus der Weinstadt vier Tage lang in Niederschlesien. Eingebettet war das Partnerschaftsjubiläum in die Veranstaltung "Tage und Nächte des schiefen Turms".

Die Reisegruppe erkundete bei einem Rundgang unter Führung des Vorsitzenden des Freundeskreises der Wieslocher Städtepartnerschaften, Klaus Rothenhöfer, zunächst die Altstadt der Partnerstadt, insbesondere den Marktplatz, das neugotische Rathaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, den schiefen Turm, die katholische Pfarrkirche St. Anna und das Schloss aus dem 13. Jahrhundert. Zum Abendessen gesellten sich Bürgermeister Marcin Orzeszek, Andrzej Dominik, Vorsitzender des Stadtrats, und Vizebürgermeisterin Ewa Figza zu den Gästen aus Wiesloch.

Eine besondere Attraktion hatten sich die Gastgeber für den zweiten Tag ausgedacht: einen Besuch im Schloss "Ksiaz" (früher Schloss Fürstenstein), dem größten Schloss Schlesiens. Ende des 13. Jahrhunderts errichtet und in der Folgezeit immer wieder um- und ausgebaut, sollte hier im Zweiten Weltkrieg eine Luftwaffenschule eingerichtet und das Kellersystem im Rahmen des "Projektes Riese" als Lager-, Aufenthalts- und Führungsort von Führungsstäben ausgebaut werden. Nach der Übergabe an die Organisation Todt im Jahr 1943 wurde unter größter Geheimhaltung durch KZ-Häftlinge des KZ Groß-Rosen (Außenlager Riese) ein Gangsystem unterhalb des Schlosses errichtet, das dem Aufenthalt höherer und höchster Wehrmacht- und SS-Führer und als deren Kommandozentrale dienen sollte. Unter außerordentlich sachkundiger Führung in deutscher Sprache wurden die Besucher mit der vielfältigen Geschichte des Schlosses vertraut gemacht. Anderntags stand auch ein Besuch in Cervený Kostelec in Tschechien, der 70 Kilometer entfernten Partnerstadt Zabkowices, auf dem Programm. Neben den Besuchern aus Wiesloch nahm auch eine Delegation aus Uchte/Niedersachsen, ebenfalls Partnerstadt Zabkowices, daran teil.

Zurück in Zabkowice Slaskie, erinnerten in einer kleinen Feierstunde Bürgermeister Marcin Orzeszek und Oberbürgermeister Franz Schaidhammer an 15 Jahre gelebte Partnerschaft. An der Zeremonie nahmen als Ehrengäste auch Landrat Roman Fester, der ehemalige Bürgermeister Roman Miszkiewicz, der die Partnerschaftsurkunde mit Wiesloch unterzeichnet hatte, und der ehemalige Bürgermeister Józef Marcinków teil. Symbolisch bekräftigt wurde die Städtepartnerschaft durch die gemeinsame Pflanzung einer Eiche durch Bürgermeister Marcin Orzeszek und Oberbürgermeister Franz Schaidhammer.

Festlicher Höhepunkt des Treffens war ein Galaabend im fünf Kilometer östlich gelegenen Stadtteil Stolec, aus dem einige der Besucher aus Uchte stammen. Hier erlebte man polnische Gastfreundschaft. Bürgermeister Marcin Orzeszek, Oberbürgermeister Franz Schaidhammer und Uchtes Bürgermeister Reinhard Schmale betonten die Bedeutung der Freundschaften zwischen den Partnerstädten und deren Menschen, denn, so Schaidhammer, Freundschaften gebe es nicht zwischen Staaten, sondern nur zwischen Menschen.