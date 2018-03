Wiesloch. (rö) Die Baden-Württembergischen Literaturtage 2013 finden in Wiesloch statt. Von 30. September bis 20. Oktober wird sich dann unter dem Motto "aufgemacht" alles um die Literatur drehen. "Das bringt Wiesloch in aller Augen", freut sich Bürgermeisterin Ursula Hänsch, dass die Weinstadt vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur den Zuschlag für die Ausrichtung der schon 30. Literaturtage des Landes erhalten hat. In den vergangenen Jahren waren Karlsruhe, Oberkirch, Heidenheim und Konstanz die Gastgeber.

Die Veranstaltung wird "Festivalcharakter" haben, verspricht Kulturamtsleiter Manfred Kurz, der gemeinsam mit seiner Kollegin Sabine Pommrenke die Projektleitung übernommen hat. Über die drei Wochen sollen täglich Veranstaltungen stattfinden, "50, 60, 70" werden es insgesamt sicher werden, so Kurz. In Wiesloch hat es in der Vergangenheit Persönlichkeiten gegeben, die auf die eine oder andere Art und Weise ihre Spuren in der Welt der Literatur hinterlassen haben: vom Minnesänger von Wissenlo im 12. Jahrhundert über Thomas Naogeorgus, Heinrich Zimmermann, Johann Philipp Bronner und Adolf Kußmaul bis hin zu Georg Schweinfurth, dem 1925 verstorbenen Afrikaforscher. Im Vorfeld hat man nach Gemeinsamkeiten dieser "großen Wieslocher Namen" gesucht und ist so auf das vielschichtige, mehrdeutige Motto "aufgemacht" gekommen.

Die zwölfköpfige Lenkungsgruppe und eine Projektgruppe, der über 30 Personen angehören, haben in ihren ersten Treffen bereits Arbeitskreise zu verschiedensten Themenkomplexen (von der Erwachsenenliteratur über Kulinarisches bis hin zu Kunst und Kreativität) gebildet und schon viele Ideen entwickelt. "Eine ganze Bandbreite von Themen", verspricht Stadträtin Sonja Huth. "Viele Ideen sprudeln", sagt Ines Adam (Öffentlichkeitsarbeit der Stadt).

Natürlich will man auch namhafte, zeitgenössische Autoren einladen, parallel zur Frankfurter Buchmesse sieht man gute Chancen. Mit den Literaturtagen sollen möglichst viele Zielgruppen angesprochen werden: "Es wird nicht nur Autorenlesungen geben, sondern auch Literaturprojekte, Theater und Musik", sagt Sabine Pommrenke. Auch "unkonventionelle Dinge, an die man nicht unbedingt denkt", so Rosemarie Stindl (Bürgerstiftung), und Veranstaltungen an ungewöhnlichen Orten sind fest eingeplant: ob Poetry Slam, multikulturelles Back- und Kochevent oder Kunstausstellungen, die sich mit Literatur beschäftigen.

Erfahrung mit großen Literaturprojekten hat man in Wiesloch schon mehrfach gesammelt: Ein Höhepunkt war im Jahr 2004 "2 lesen 1", als gemeinsam mit Walldorf rund 80 Veranstaltungen rund um den Roman "Die Entdeckung der Langsamkeit" von Sten Nadolny stattfanden. "Das hat sicher Auswirkungen über die Metropolregion hinaus", glaubt Bürgermeisterin Hänsch mit den Literaturtagen an "einen großen Impuls nach außen". Die Veranstaltung verursacht aber auch Kosten: Vom Ministerium gibt es einen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro, die Stadt hat sich verpflichtet, denselben Betrag beizusteuern. Allerdings ist laut Manfred Kurz nicht zu erwarten, "dass wir mit den 40 000 Euro über die Runden kommen". Er ist jedoch zuversichtlich, "dass wir Sponsoren gewinnen", zumal die ersten Unternehmen schon Interesse signalisiert hätten.

Derzeit wird für die Projektgruppe noch Verstärkung gesucht. Wer sich mit Ideen einbringen möchte oder bei den Literaturtagen tatkräftig mit anpacken will, kann zum nächsten Treffen am Dienstag, 20. November, 19 Uhr, in den Ratssaal des Rathauses kommen (vorab kann man sich per E-Mail unter literaturtage@wiesloch.de bei Sabine Pommrenke melden). Bei diesem Treffen wird dann Grafiker Markus Fuchs auch das Logo für die Literaturtage präsentieren.