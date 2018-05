Walldorf. (agdo) Das Kinderplanschbecken war auf der "Family Party" in der Astorstadt ohne Frage der begehrteste Ort. Viele Erwachsene verfolgten von dort aus das Programm. "Wir stehen im kühlenden Wasser, seit wir angekommen sind", sagte eine Besucherin schmunzelnd. Und das, so kündigte sie an, werde wohl auch so bleiben.

Vor einem Dreivierteljahr war es noch gar nicht sicher gewesen, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. "Wenn nur einer am Wagen zieht und alle anderen abspringen, dann kann so eine Veranstaltung nicht durchgeführt werden", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab, unter deren Schirmherrschaft die "Family Party" stand. Auf die Beine gestellt haben das Fest dann der Verein "Jugendtag" und die DLRG Walldorf, auch die Stadt war an der Umsetzung beteiligt. Zum Glück - denn junge und ältere Besucher hatten sichtlich Spaß bei Temperaturen bis immerhin fast 38 Grad.

Was war auf dem Gelände des Schulzentrums los? Eine Menge! Das abwechslungsreiche Programm zog viele Besucher vor die Bühne. Einen interessanten Einblick in die japanischen Kampfkünste gab der Budo Club Samurai mit seiner Aufführung. Gezeigt wurden verschiedene Kampftechniken in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die an der Farbe der Gürtel der jeweiligen Kämpfer zu sehen waren und von Heinz Lamadé erklärt wurden.

Die Karnevalsgesellschaft Astoria Störche Walldorf sorgte mit ihrer fetzigen Show für gute Stimmung. Mit dabei waren die Storchenküken, die Flashdancer und die Storchengarde. Es gab die "Las Vegas Show" zu sehen, in passenden Kostümen tanzte die Garde zum Lied "One" aus dem Musical "A Chorus Line" oder legte zu Paulchen Panthers Lied "Wer hat an der Uhr gedreht?" mit dem passenden Bühnenbild den Rest der Veranstaltung fast lahm - so viele Besucher zog die Aufführung an. Und auch die Sportler des KSV Budo Dragons Walldorf zeigten zu dem Lied "Kung Fu Fighting", was sie drauf haben. Hoch im Kurs stand Schach - allerdings überwiegend bei den Jugendlichen. Im Schatten genossen diese eine ruhige Schachpartie. Sportsgeist war dennoch gefragt, denn die Partien wurden auf Zeit gespielt. Und auch die Titanic war auf dem Schulgelände gestrandet: Viele Kinder hatten sichtlich Spaß, die steile Luftkissen-Rutsche hinunter zu sausen. Und die ganz Kleinen hatten ihr Vergnügen auf der Hüpfburg.

Zudem waren verschiedene Stände aufgebaut. Die Palette reichte von Essensständen mit leckerer Grill- oder Currywurst, bis hin zu einer Bar mit verschiedenen Getränken. Der Süßigkeitenstand war zwar bei dem Wetter nicht ganz so gefragt, dafür ging das Eis wie warme Semmeln weg. Die DLRG hatte eine Fotocollage zusammengestellt und gab einen kleinen Einblick in ihre Arbeit.

Die Veranstalter zeigten sich am Ende zufrieden. Tagsüber seien etwa 2000 Besucher da gewesen, sagte Michael Enders vom "Jugendtag". Und abends habe das Programm zwischen 500 und 600 Besucher angezogen. Sehr gut kam da die Band "Johannes Willinger & Friends" bei den Zuhörern an. Bei der folgenden "Zumba Party" ging dann sprichwörtlich die Post vor der Bühne ab.