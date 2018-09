Wann hat man schon einmal so eine Gelegenheit? Schon vor der offiziellen Verkehrsfreigabe am 5. Dezember wird die Umgehungsstraße Mühlhausen eifrig genutzt. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (seb) Eine Umgehungsstraße ist immer ein Kompromiss: zwischen verkehrsgerechter Trasse, Kosten, Schädigung der Natur und auch Lärmschutz. So erläuterten Baureferatsleiter Peter Siepe, Herbert Staudacker, Bauleiter vor Ort, und Hans-Joachim Krauß vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Planung der Umgehung für Mühlhausen.

Sie waren damals in den Siebzigern nicht dabei, als verschiedene Trassenvarianten angedacht wurden, wissen aber aus den Akten, dass sich der Bund aus Kostengründen beispielsweise gegen die Nordvariante mit Tunnel durch den Heiligenstein entschied - ein heute unvorstellbares Vorhaben, aber damals, "nach der ersten Mondlandung", galt Siepe zufolge offenbar nichts als unmöglich.

Nun sind es immer noch fast 18,5 Millionen Euro, die der Bund investiert, um Mühlhausens Bürger zu entlasten. Die 4,2 Kilometer lange Südvariante ist zweispurig und 7,5 Meter breit. Acht neue Brücken wurden errichtet, drei für Straßen, die übrigen für Forstwirtschaftswege. Die an der Rettigheimer Straße wurde auf Kosten der Gemeinde auf sechs Meter verbreitert, so kann ein neues Gewerbegebiet erschlossen werden.

Insgesamt ist die Umgehung "ein großer Einschnitt", wie Peter Siepe sagte, den verschiedene Maßnahmen abmildern sollten. Für die 13,5 Hektar der Trasse finden auf fast 31 Hektar Ausgleichsmaßnahmen statt. So wird auf 19 Hektar Wald aufgeforstet, der Fokus liegt auf der Eiche. Trotz der trockenen Frühjahre 2010 und 2011 ist bereits "eine sehr schöne Naturverjüngung" im Gange und auch die übrigen Aufforstungen verliefen bisher zufriedenstellend, wie Forstbezirksleiter Dr. Josef Klebes erklärte. Ausgleichsflächen gibt es auch in Tairnbach und Rettigheim, dort werden beispielsweise Streuobstwiesen und Hecken angelegt, sowie auf der Gemarkung von Angelbachtal-Eichtersheim.

Der ökologische Ausgleich hat Hans-Joachim Krauß zufolge zum Ziel, artenreiche, ortstypische Lebensräume zu schaffen, ein komplexes Verfahren, bei dem Art und Standort der Pflanzen sorgfältig ausgesucht werden. Als Beispiel nannte er Gebüsch mit Hainbuche, Liguster oder Haselstrauch und vielgestaltige Wiesen. Ein erster Erfolg sei die Wiederansiedlung seltener Arten wie der Kornrade, ein Nelkengewächs, das hier seit 30 Jahren als ausgestorben galt.

Aus ökologischen Gründen wurde so wenig Wald zerschnitten wie möglich. Also ist die Umfahrung relativ ortsnah und damit wurde Lärmschutz ein Thema. Dafür sorgen zu 95 Prozent Wälle, in denen Teile des Abraums untergebracht wurden. Dann sind da noch Lärmschutzwände aus Lärchenholz und Lavagestein, die Krauß zufolge den Schall schlucken. Die Gemeinde hat den Lärmschutz auf eigene Kosten zusätzlich verbessert. "Die Bürger sind optimal geschützt", meint Krauß.

An Boden wurden auch deshalb so erhebliche Mengen (fast 300.000 Kubikmeter) bewegt, weil die starken Höhenunterschiede annähernd ausgeglichen werden mussten. Sonst gliche die Umgehung heute einer Berg- und Talbahn. Rund 140.000 Kubikmeter mussten abtransportiert werden, damit wurden beispielsweise in Mechtersheim (am Rhein) Deiche aufgeschüttet, einiges wurde auch in der Tongrube Rettigheim abgelagert.

Nahe der Brücke der Rettigheimer Straße entstand ein sogenanntes "Geotop". 200 Millionen Jahre alte Gesteinsschichten (Trias und Jura) treffen "in einmaliger Klarheit" aufeinander, erklärt Hans-Joachim Krauß. Während der Bauarbeiten wurden auch interessante Fossilien, etwa von Riesenmuscheln und Tintenfischen, gefunden und Böden in den unterschiedlichsten Farben aufgetan. "Das waren faszinierende Bauarbeiten", blickt Herbert Staudacker zurück. Die geologischen Besonderheiten dort machten auch "kahle Stellen" auf den Böschungen notwendig: Schotter nämlich, wo Wasser führende Gesteinsschichten zu Tage treten. Das Wasser würde ansonsten die Böschung unterspülen.

Der Schotter könnte auch attraktiv für Wärme liebende Tiere wie Echsen sein. Und einen ähnlichen Nebeneffekt dürften die Versickerungsflächen und Sedimentationsbecken haben. Sie sind eine naturnahe Methode, Niederschlagswasser von der Straße, mit Ruß, Reifenabrieb und anderen Schadstoffen belastet, aufzufangen. Im Wurzelgeflecht des Schilfs werden die Schadstoffe herausgefiltert. Rechnergesteuerte Schleusen verhindern, dass im Fall eines Starkregens Flutwellen durch die Kanäle tosen.

"Es macht Spaß, sich neben den verkehrlichen Aspekten auch mit dem Umweltschutz zu befassen", so Peter Siepe. Beim Straßenbau könne und müsse man "vernünftig mit der Natur umgehen".