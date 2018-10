St. Leon-Rot. Der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung der Roter Ortsdurchfahrt ist fertig: Mit dem Ziel der Verbesserung von Wohn- und Aufenthaltsqualität, die dank der Ortsumgehung möglich wurde, hat die Gemeinde insgesamt 24 Einzelmaßnahmen in Angriff genommen, die in mehreren Bauabschnitten über die nächsten Jahre hinweg realisiert werden sollen.

Jetzt wurden Mini-Kreisverkehre am Gasthaus "Engel" und am Erlengrund geschaffen, die Kreuzung mit Zehnt- und Rosenstraße umgestaltet, die Fahrbahndecke saniert und Wasserleitungen erneuert. Investiert wurden laut Gemeinde insgesamt mehr als 1,1 Millionen Euro. Eine Ausstellung informiert über die Details der Umgestaltung: Aktuell ist sie in der Volksbank Rot und ab Januar in der Sparkasse Rot zu sehen.