Wiesloch. (oé) Eine Bauvoranfrage hat im Rathaus die Alarmglocken schrillen lassen: Ein Bauherr plant in dem Quartier zwischen Schlossweg, Friedrichstraße und Gerbersruhpark eine bauliche Verdichtung und hat vor, auf einem Grundstück dort ein Sieben- und ein Fünf-Familienhaus zu errichten. Bei der Stadt hält man nach den Worten ihres Planungschefs Harald Schneider eine angemessene und maßvolle Nachverdichtung der Bebauung in diesem Bereich zwar für "durchaus sinnvoll". Aber nicht in dieser Dimension, die nach Ansicht der Stadtplaner nicht zum "villenartigen Charakter" des Wohnareals passen würde und deshalb städtebaulich "sehr infrage" zu stellen sei.

Der Rat folgte dieser Auffassung in seiner jüngsten Sitzung am Ende einstimmig und beschloss, für das Quartier einen Bebauungsplan aufzustellen, der die weitere Entwicklung dort steuern soll: Entwicklungsspielraum soll es geben, aber in verträglicher Form. So kann sich die Stadt im rückwärtigen Bereich der Grundstücke allenfalls Ein- bis Zwei-Familien-Häuser vorstellen. Zugleich erließ das Gremium eine Veränderungssperre, die erst einmal den Status quo einfriert, bis der neue Bebauungsplan in Kraft tritt. Dies soll in einem "beschleunigten Verfahren" geschehen.

SPD-Stadtrat Michael Weimer sah darin jedoch allenfalls eine "Schadensbegrenzung" und wäre sogar gerne noch einen Schritt weiter gegangen, indem er eine rückwärtige Bebauung der Grundstücke ganz ausschließen wollte. So weit mochte die Ratsmehrheit allerdings nicht gehen und lehnte einen entsprechenden Antrag mit großer Mehrheit ab.

Eugen Wickenhäuser (WGF) etwa wunderte sich, warum hier keine Nachverdichtung stattfinden solle, wo man sonst doch immer dafür sei. Dr. Gerhard Veits wiederum konnte sich für die Grünen "sinnvolle Anbauten oder Zubauten" durchaus vorstellen, große Blöcke und Mehrfamilienhäuser aber nicht. Deshalb empfand er das Vorgehen der Verwaltung als korrekt. Sie müsse nun den Rahmen vorgeben.

Bei der CDU fragte man sich indes, ob es nicht auch ohne ein großes Bebauungsplanverfahren gehe. Die Stadt sah jedoch keine Alternative, da man sonst nach der momentanen Rechtslage auch eine massive Bebauung zulassen müsste. SPD-Stadtrat Klaus Rothenhöfer warnte gleichfalls vor dem Verzicht auf einen Bebauungsplan. Er hielt dieses Instrument für die "einzige Chance", zur "Maßstäblichkeit" zurückzukehren. Denn ohne Bebauungsplan werde am Ende das Regierungspräsidium entscheiden. Und das werde mit Blick auf die großen Nachbargebäude (wie Amtsgericht und Jugendarrestanstalt) einen solchen Bauantrag wohl genehmigen, fürchtete Rothenhöfer. "Wir sind da alle gebrannte Kinder."

Gerolf Sauer (CDU) erinnerte daran, dass der letzten Bauvoranfrage für ein Fünf- und ein Sieben-Familien-Haus bereits andere Anfragen vorangegangen seien, denen der Gemeinderat noch mehrheitlich zugestimmt habe. Erst bei der zuletzt geplanten "ganz massiven Bebauung" sei das Meinungsbild dann gekippt. Eine Bebauung nach der ersten Variante (mit einem Einfamilienhaus in der zweiten Reihe), könne er sich aber weiterhin vorstellen, meinte Sauer.