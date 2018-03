Walldorf. (seb) "Wo gibt es sonst etwas wie die Nacht der Ausbildung?" Wolfram Schiffmann aus Hockenheim, ein Vater, der eins seiner vier Kinder zur Berufsorientierung nach Walldorf begleitete, zeigte sich unter anderem nach dem Besuch der Firma Realtech beeindruckt. In Mannheim gebe es noch eine vergleichbare Berufsinformationsmesse, so Schiffmann - aber da fahre man nicht mal eben so hin, zumal wenn an der Schule der Kinder Ganztagsbetrieb herrsche.

"Das Interessante ist, junge, frische Leute kennenzulernen, das ist unser Kapital", erklärte Volker Hensel, Vorstand von Realtech, 1994 von vier SAPlern gegründet. Flexibel und von rascher Auffassungsgabe müssten die Bewerber sein und in den Nächten der Ausbildung bisher habe man "sehr positive Erfahrungen" gemacht, solche Kontakte zu knüpfen. "Das war cool, das Rechenzentrum von innen zu sehen", meinte der 16-jährige Rouven aus St. Leon-Rot. Zwei Jahre Schule habe er noch vor sich, wolle sich aber früh informieren: "IT wäre etwas für mich, ich bin mir aber noch nicht sicher, deswegen schaue ich in alle Richtungen." Seiner Ansicht nach profitieren Unternehmen und Bewerber. So habe er sich bei Realtech gleich für ein Berufserkundungs-Praktikum beworben, erzählte er: "Damit ich nicht komplett planlos bin."

Insgesamt 27 Unternehmen gewährten bei der "Nacht der Ausbildung" Einblick in rund 70 Studien- und Ausbildungsgänge. Sie gaben sich kräftig Mühe: mit Musik und alkoholfreier Cocktailbar, Currywurst und Kuchen, Torwandschießen, Gewinnspielen oder Gesundheits-Checks. Darüber hinaus warteten viele Mitarbeiter auf die Fragen der Besucher, gerade Auszubildende, mit denen die jungen Leute ganz zwanglos ins Gespräch kommen konnten. Und überraschenderweise waren es nicht nur Schüler oder Studenten, sondern auch eine große Gruppe erwachsener Asylbewerber. Hungrig nach einer Betätigung, erkundigten sie sich nach Chancen auf eine Anstellung - wobei da noch die Sprachbarriere ist.

"Kontakte zu den Mitarbeitern, nicht nur zu den hohen Tieren", waren für Jan Botz (20) aus Wiesloch spannend. Nachdem er sich auf dem Walldorfer Marktplatz an die Industrie- und Handelskammer wegen des Berufseignungstests gewandt hatte, hatte er auch einen Immobilienmakler kennengelernt, ehe er das Schreinerhandwerk erkundete. "Für Jugendliche ist es gut organisiert", meinte er: Mit dem Bus könne man alle Stationen gut erreichen. "Ich habe mich eben eine Viertelstunde mit einem Schreiner-Azubi unterhalten, das hat meinen positiven Eindruck bestätigt." Jetzt überlege er sich ein Praktikum.

"Die Chemie muss stimmen", meinte Bernhard Gröner (Möbelschreinerei und Wasserbetten Gröner): Zweiwöchige Praktika seien für ihn Pflicht, ehe er in Betracht ziehe, einen Lehrling anzustellen. Für Gröner war die Nacht der Ausbildung schon nach zwei von fünf Stunden ein Erfolg: "Wir hatten mehr Besucher als im letzten Jahr - und da war schon was los." Für viele seiner Kollegen im Walldorfer Gewerbeverein könne er sagen, dass die Nacht der Ausbildung ein Muss sei: "Je größer der Azubi-Mangel wird, desto mehr müssen die Betriebe sich einbringen."

"Das lohnt sich auf jeden Fall", meinte Marius Gabel aus Östringen. Der 18-Jährige war mit fünf Mitschülern vom Bruchsaler Wirtschaftsgymnasium zunächst in der Walldorfer Arbeitsstadt rund um SAP, wo auch MLP Wiesloch präsent war, dann im Ortskern gewesen. In den Firmengebäuden selbst Eindrücke zu sammeln, persönliche Kontakte zu knüpfen, auch zu den künftigen Kollegen vielleicht, sei wertvoll, sagte Marius.

"Ich finde die Idee der Ausbildungsnacht wirklich gut": Dr. Andreas Suska, Kardiologe von "Innere-Med3", öffnete wie seine Kollegen im Ärztehaus an der Drehscheibe seine Türen für "mehr Leute als erwartet". Mit dem Interesse an der Ausbildung zu medizinischen Fachangestellten "können wir zufrieden sein". Die "Nacht der Ausbildung" sei eine schöne Gelegenheit, sich entspannt und vielfältig zu informieren. Und für die Praxis sei es gut, Präsenz zu zeigen, so Suska. Für ihn ist Walldorf für so eine Ausbildungsnacht ideal: Klein genug, um zahlreiche Unternehmen zügig zu erreichen, biete es eine große Vielfalt an Betrieben und Branchen, kleine, mittelständische und Weltunternehmen.

Die nunmehr fünfte "Nacht der Ausbildung" war Anlass für eine Eröffnungsfeier mit dem Anschnitt einer kleinen Jubiläumstorte bei SAP. Über die bisher so gute Resonanz freuten sich Bürgermeisterin Christiane Staab, der städtische Wirtschaftsförderer Marc Massoth, Vertreter von SAP und Heidelberger Druckmaschinen sowie Helmut Hibschenberger, Rektor der Realschule und "Spiritus Rector" der Berufserkundung, unter dessen Ägide am Schulzentrum schon der "Jahrmarkt der Berufe" stattfindet. Es war auch eine Klasse der Realschule, die 9g, die Umfragen unter den Besuchern durchführte und unter anderem nach Wünschen oder Verbesserungsvorschlägen fragte.

Wie sich laut Marc Massoth abzeichnet, ist die Zufriedenheit groß. Gut 1500 Besucher zählte man diesmal, hie und da, etwa bei MLP, verzeichnete man Besucherrekorde. Die Interessenten kommen überwiegend aus der ganzen Metropolregion, auch aus dem Raum Karlsruhe, 2014 aber reisten einige sogar aus Düsseldorf, Frankfurt oder Saarbrücken an. Natürlich zählt nicht die Masse, sondern die Klasse: So habe ihm ein Schornsteinfeger im Jahr zuvor erzählt, dass er nur drei Besucher hatte, so Massoth: Davon sei aber einer wirklich interessiert gewesen und nun fest dabei. Das sei einer der Erfolge, für die man die Nacht der Ausbildung ins Leben gerufen habe.