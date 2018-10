Sie stellten das Programm der fünften Walldorfer Musiktage vor, die in diesem Jahr in engem Bezug zu Johann Jacob Astor stehen: (v.li.) Erster Beigeordneter Otto Steinmann, Heike Schweizer (Kulturamt), der künstlerische Leiter Timo Jouko Herrmann und Bürgermeisterin Christiane Staab. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) "Wanderlust", das Motto der fünften Walldorfer Musiktage, klingt wie ein deutscher Begriff, ist aber vor allem das englische Wort für "Fernweh". Und schon ist im Jahr 2013, in dem in Walldorf der 250. Geburtstag von Johann Jacob Astor gefeiert wird, der Bezug zum berühmtesten Sohn der Stadt hergestellt. Timo Jouko Herrmann der künstlerische Leiter der Musiktage, die von 26. September bis 11. Oktober mit fünf Veranstaltungen stattfinden, verspricht unter dem Titel "Wanderlust - Astors Weg in die Neue Welt" ein "sehr spannendes, sehr interessantes Programm". Bürgermeisterin Christiane Staab freut sich, dass Herrmann das Astor-Jahr "mit einem Geniestreich aufgegriffen" hat und ihm "neue Facetten" hinzufügen kann. "Wir sind alle sehr gespannt darauf, das wird noch einmal ein absoluter Höhepunkt", sagt die Bürgermeisterin.

Nun ist Johann Jacob Astor für sein unternehmerisches Geschick und seinen immensen Reichtum bekannt, sein Namen steht jedoch weniger für einen Bezug zu Musik und Kultur. "Was er kulturell gefördert hat, verschwindet leider oft", entgegnet Timo Jouko Herrmann, der ein Jahr lang intensiv geforscht hat und gleich mehrfach fündig geworden ist. So hat Astor in London, wohin er von Walldorf aus zunächst ausgewandert war, das Handwerk des Instrumentenbauers erlernt. In New York hat er dann Instrumente aus der Werkstatt seines Bruders Georg Peter verkauft. Dessen Sohn, William Henry Astor (1792-1849), war Komponist und wurde von Johann Jacob Astor gefördert - zum Dank widmete er ihm sein heiter-unbeschwertes "Park Rondo", das am Auftaktabend der diesjährigen Musiktage erklingen wird. Astor förderte auch die erste italienische Operngesellschaft in New York und unterstützte Schriftsteller, wie beispielsweise den bekannten amerikanischen Literaten Washington Irving (1783-1859).

"Ein musikalisch-literarischer Salon bei John Jacob Astor" heißt es deshalb am Donnerstag, 26. September, 19.30 Uhr, im Rathaus-Foyer. Es erklingen Werke von William Henry Astor ("gehobene Unterhaltung mit humorvollen Texten", so Herrmann) und Kompositionen, die auf Texten von Washington Irving beruhen: so die "Knickerbocker Waltzes" für Klavier von Joseph Lanner (1801-1843), "By the Moonbeams bright" aus der Oper "Sleepy Hollow" von Max Maratzek (1821-1897) und "Within my Chamber" aus der Kantate "The Legend of Don Munio" von Dudley Buck (1839-1909). "Der Großteil der Werke wird als deutsche Erstaufführung erklingen", sagt Timo Herrmann. Ausführende sind die Schwestern Sirin Kilic (Mezzosopran) und Asli Kilic (Klavier) sowie der in Heidelberg lebende Schriftsteller Marcus Imbsweiler, der Texte von Irving liest.

Am Samstag, 28. September, 19.30 Uhr, gibt es in einer musiktheatralischen Collage "Szenen aus Astors Leben" in der Astoria-Halle zu erleben. "Ich freue mich, dass wir wieder mit dem Gymnasium zusammenarbeiten", sagt Herrmann. Mehrere Arbeitsgemeinschaften aus den Bereichen Kunst, Literatur und Musik haben das musikalische Schauspiel verfasst, in dem unter anderem Werke von Johann Christian Bach, William Henry Astor und Antonin Dvorak erklingen. Antje Hinrichs hat die szenische Leitung, Anna-Maria Klingmann die musikalische Leitung. "Die waren unheimlich kreativ und aktiv", macht Herrmann Schülern und Lehrern ein großes Kompliment.

"Aus Georg Peter Astors Notenkatalog" lautet der Titel des Wandelkonzerts an drei Veranstaltungsorten am Sonntag, 29. September, ab 18 Uhr. Timo Jouko Herrmann ist bei seinen Forschungen auf "ein interessantes Dokument" gestoßen, einen Katalog, der Instrumente und Noten auflistet, die Johann Jacob Astors älterer Bruder in London verkauft hat. Daraus haben sich die beteiligten Musiker Werke "herausgegriffen": Das Violin-Duo "The Twiolins" mit Marie-Luise und Christoph Dingler spielt in der Alten Apotheke Stücke von Giovanni Batista (1755-1824), Ignaz Pleyel (1757-1831) und Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). In der Laurentiuskapelle ist danach das Ensemble Operino (Britta Hofmann, Timo Jouko Herrmann, Sven Mühleck und Wilke Lahmann) mit Werken von Antonin Kammel (1730-1785) und Johann Christian Bach (1735-1782) an der Reihe. Beschlossen wird das Wandelkonzert in der Stadtbücherei: Harfenistin Mirjam Schröder lässt Sonaten und Rondos für Harfe solo von Johann Baptist Krumpholtz (1742-1790) und Ignaz Pleyel erklingen.

Ein Orchesterkonzert, überschrieben mit "Fernweh - Heimweh - Sehnsucht" steht am Sonntag, 6. Oktober, 18 Uhr, in der Astoria-Halle auf dem Programm. Daniela Dott (Sopran) und das Ensemble Operone präsentieren unter der Leitung von Timo Jouko Herrmann Werke der Astor-Zeitgenossen Antonio Salieri (1750-1825), Andreas Romberg (1767-1841), Joseph Haydn (1732-1809), Pasquale Anfossi (1727-1797), Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) und Joseph Weigl (1766-1846), die den Zuhörer von der Sehnsucht nach fremden Orten über die eigentliche Reise bis hin zum Heimweh führen.

Beim Abschlusskonzert am Freitag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, im Rathaus erklingt dann virtuose Klaviermusik von 1763 bis 1848. Leonard Schlüter, laut Timo Herrmann "als ganz heißes Klaviertalent gehandelt", spielt Werke von Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Frédéric Chopin, die die musikalischen Epochen nachzeichnen, die Johann Jacob Astors langes Leben verbindet, von den Ausläufern des Spätbarock bis zur Romantik.

Info: Die ersten beiden Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt. Karten für die drei weiteren Konzerte gibt es ab 2. September im Vorverkauf in der Buchhandlung Föll und im Rathaus. Weitere Informationen und Reservierung unter www.walldorfer-musiktage.de.