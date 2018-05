Von Gertraude Zielbauer

Dielheim. Wer erleben will, wie Dielheims Bürgermeister Hans-Dieter Weis in aller Öffentlichkeit den Kochlöffel schwingt, dem sei geraten, einmal mitzufahren, wenn ein Omnibus voller Dielheimer Bürger nach Lengyeltóti fährt, in die ungarische Partnerstadt, rund 20 Kilometer südlich vom Plattensee. Alljährlich im Frühsommer finden dort nämlich die "Lengyeltóti-Tage" statt. Ein Fest, an dem eine Dielheimer Delegation schon seit Beginn der Partnerschaft teilnimmt und auch das Programm mitgestaltet. Zum Beispiel - siehe oben - beim Wettkochen. "Am Anfang haben wir Gerichte wie Braten, Knödel und Kraut gekocht", sagt der Bürgermeister, "aber seit der Wettbewerb immer wieder im Freien stattfindet, stehen uns weniger Kochstellen zur Verfügung. Deshalb haben wir uns jetzt auf Maultaschen spezialisiert, die wir eingeschweißt von zu Hause mitbringen." Die seien vor allem bei Älteren beliebt, deren Vorfahren aus Schwaben stammen, fügt er hinzu. Und da seit einigen Jahren ein Profi wie Valentin Keller mit am Herd stehe, könne nichts mehr schief gehen.

Während die Gemeindepartnerschaft zwischen Dielheim und Saint-Nicolas-de-Port (siehe RNZ vom 7. August) die deutsch-französische Aussöhnung nach Jahrhunderten der kriegerischen Auseinandersetzungen fördern soll, hat die Partnerschaft zwischen Dielheim und Lengyeltóti andere Ursachen. Im Jahr 1993 traf der Rhein-Neckar-Kreis die ersten Vorbereitungen für eine Zusammenarbeit mit dem Komitat Somogy. "Hilfe zur Selbsthilfe" beim Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung war das Ziel. Ein Jahr später wurde dann eine offizielle Vereinbarung unterzeichnet, die darüber hinaus die Kooperation in den Bereichen Jugendarbeit, Kunst und Kultur vorsieht. Wie einige andere Gemeinden im Kreis schloss sich Dielheim dem Beispiel der Kreisverwaltung an, und nun besteht die Partnerschaft mit Lengyeltóti im Komitat Somogy bereits seit über 15 Jahren.

Im Gebiet rund um Dielheims Partnerstadt reift ein guter Wein, es gibt Obst- und Walnussplantagen und die Menschen können nicht nur arbeiten, sondern auch zünftig feiern. "Wir freuen uns immer über die große Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die uns vonseiten unserer ungarischen Freunde entgegengebracht wird", sagt Bürgermeister Weis. Offizielle Besuche "hinüber und herüber" finden in der Regel einmal im Jahr statt: zu den "Lengyeltóti"-Tagen und zur Dielheimer Kerwe Ende September. Hier bringen sich die ungarischen Gäste auf unterschiedliche Weise ein: Die Tanzgruppe Ördöngös beteiligt sich am Umzug und führt zu verschiedenen Gelegenheiten ihre Tänze vor und immer wieder bieten die Ungarn ihre Spezialitäten wie Gulasch und Langos (ungarische Fladen) an einem eigenen Stand an.

Dass von Dielheimer Seite diese Partnerschaft so gut funktioniert, ist in erster Linie dem Horrenberger Hans Payer zu verdanken. Er ist als Nachkomme deutscher Siedler noch in Ungarn geboren, spricht diese schwierige Sprache fließend und ist als Dolmetscher, aber auch als Organisator unverzichtbar. Pfarrer Heribert Leider stellt immer wieder großzügig Quartier für die ungarischen Gäste im Edith-Stein-Haus zur Verfügung und auch die Dielheimer selbst muss man nicht lange fragen, wenn es um eine Übernachtungsmöglichkeit geht. Altbürgermeister Bruno Gärtner, der damals die Partnerschaftsurkunde für Dielheim unterzeichnet hat, ist ebenfalls immer bei den alljährlichen Besuchen in Ungarn dabei. Viele Dielheimer Vereine waren schon in Lengyeltóti und haben persönliche Kontakte geknüpft.

Zusammenfassend kann man sagen, dass auch diese Gemeindepartnerschaft nach wie vor von Leben erfüllt ist, was hoffentlich auch in Zukunft so bleiben wird.