Malsch. (oé) Trotz geringer finanzieller Ressourcen politische Handlungsspielräume zu erhalten - dieser Aufgabe sahen sich Bürgermeisterin Sibylle Würfel und ihre Kämmerin Petra Wacker in den vergangenen Wochen bei der Aufstellung des Etats 2016 gegenüber. Mit dem jetzt vom Gemeinderat einstimmig verabschiedeten Zahlenwerk sieht die Rathauschefin dieses Ziel erreicht. "Wir werden damit unserer Verantwortung gerecht und tragen zur Weiterentwicklung Malschs bei", so ihr Fazit.

Trotzdem sind die Zahlen ernüchternd. Der laufende Verwaltungsbetrieb weist im kommenden Jahr voraussichtlich ein Defizit von 765 000 Euro aus. Das Geld muss aus dem Vermögenshaushalt, der eigentlich zur Finanzierung von Investitionen dient, zugeschossen werden. Um den Gesamthaushalt auszugleichen, muss die Gemeinde 890 000 Euro aus der Rücklage entnehmen und rund 470 000 Euro an Krediten neu aufnehmen. Insgesamt hat der Etat ein Volumen von 10,8 Millionen Euro. Davon entfallen gut 9 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb), während der Vermögenshaushalt (Investitionen) bei gut 1,7 Millionen Euro liegt.

Seit der Vorberatung im November hat die Verwaltung daran gearbeitet, das ursprünglich deutlich höhere Defizit zu reduzieren. Insgesamt konnten am Ende 141 000 Euro eingespart werden. Die Gebührenerhöhungen der vorangegangenen Sitzung haben dabei ebenso geholfen wie eine verbesserte Steuerschätzung, aber auch die Streckung investiver Maßnahmen. So wurden die Ansätze für den ersten Bauabschnitt der Schulgestaltung (es bleiben 135 000 Euro) und für Investitionen im Kindergarten reduziert. Robert Krippl (CDU) sah hierin allerdings "ein falsches Signal", das "Unruhe und Unmut" in der Elternschaft noch verstärken könne. Die Eltern wollten ein Zeichen, dass es vorwärtsgehe, so Krippl.

Bürgermeisterin Würfel betonte indes, dass man lediglich die erste Rate gekürzt und gleich ins Folgejahr übertragen habe. Aus ihrer Sicht ist in der Kindergartenfrage "ein bisschen der Druck raus", die Krippen-Notgruppe werde man wohl bald nicht mehr brauchen. Die bislang hohe Nachfrage bei der Betreuung unter Dreijähriger (bis zu 90 Prozent eines Jahrgangs) führte sie auch auf die extrem günstigen Gebühren zurück ("110 Euro unter den Umlandgemeinden"). Das habe zu Anmeldungen geführt, auch wenn die Betreuung vielleicht nicht unbedingt gebraucht werde. Mit der Anpassung der Gebühren werde sich dies einpendeln. Auf Dauer werde man aber zusätzliche Betreuungsplätze brauchen, daran ließ die Bürgermeisterin keinen Zweifel.

Erheblich teurer wird wohl eine andere Baumaßnahme des nächsten Jahres: die Sanierung des Verbindungsdaches zwischen Letzenberghalle und Schule. 181 000 Euro sind dafür bereitgestellt. 81 Prozent mehr als ursprünglich gedacht, wie Hans-Peter Haußmann (Freie Wähler) monierte. Hauptamtsleiter Frank Herrmann betonte, dass es sich hier keineswegs um eine "Schönheitsreparatur" handle. Es regne so stark durch das undichte Dach, dass man Sofortmaßnahmen ergreifen müsse, um größere Schäden abzuwenden. Die Notwendigkeit der Maßnahme steht auch für Haußmann außer Frage, die "Kostenexplosion" müsse aber geklärt werden.

Weitere Investitionen (616 000 Euro insgesamt) fließen im kommenden Jahr in die Dorfsanierung, den barrierefreien Ausbau der Bushaltepunkte und in den Breitbandausbau. Außerdem erhält der Bauhof einen neuen Traktor.

Dass Malschs Haushalt 2016 rote Zahlen schreibt, hat viel mit der Schaukelwirkung des Finanzausgleichs zu tun. Wer vor zwei Jahren hohe Einnahmen erzielte, der muss jetzt höhere Umlagen zahlen, bekommt aber gleichzeitig geringere Zuweisungen. In Malsch ist das 2016 der Fall. Auch bei den Steuereinnahmen kalkuliert die Gemeinde bewusst vorsichtig. Während der Einkommenssteueranteil auf knapp 2,2 Millionen Euro steigt, erwartet die Verwaltung im kommenden Jahr 300 000 Euro weniger Gewerbesteuer, weil man nicht ohne Weiteres mit Nachzahlungen wie in den Vorjahren rechnen könne.

Bei den Ausgaben steigen die Sachaufwendungen der Verwaltung voraussichtlich von 3,5 auf 3,8 Millionen Euro und das Personal schlägt mit knapp 1,2 Millionen Euro zu Buche. Allein für die Kinderbetreuung gibt die Gemeinde im kommenden Jahr 629 000 Euro aus, bei der Schule sind es 283 000 Euro - Ausgaben, die von den Fraktionen ausdrücklich gut geheißen und als "gut angelegt" bewertet wurden. Nicht so die Mitgliedschaft im Tourismusverband Kraichgau-Stromberg. Angesichts einer Beitragserhöhung von 2500 auf 3800 Euro regte Robert Krippl den Austritt an. Die Bürgermeisterin hat schon vorsorglich gekündigt, die Kündigungsfrist beträgt jedoch zwei Jahre.