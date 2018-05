Wiesloch. Die Arbeitslosigkeit im Raum Wiesloch ist im Februar geringfügig um 9 auf 2465 Personen angestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit. Damit liegt die Arbeitslosenquote weiterhin bei 4,8 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,6 Prozent. 454 Personen meldeten sich im Februar neu oder erneut arbeitslos, gleichzeitig beendeten 451 Personen ihre Arbeitslosigkeit - die Differenz ist 3, allerdings kommt es laut Arbeitsagentur mitunter zu leichteren Verzerrungen, wenn Erwerbspersonen beispielsweise umziehen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist um 32 auf 379 gestiegen.

Über 56 Prozent der arbeitslos Gemeldeten sind laut Arbeitsagentur Männer, fast zehn Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. Mehr als ein Drittel ist 50 Jahre und älter, Langzeitarbeitslose machen ebenfalls rund ein Drittel aus, zehn Prozent sind Schwerbehinderte und 24 Prozent Ausländer. Von den 454 neu hinzugekommenen Arbeitslosen hatten 182 zuvor eine Beschäftigung, 87 hatten an einer Ausbildung oder einer anderen Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik teilgenommen. Von den 451 Personen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 146 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, eine Fortbildung oder andere Maßnahme begannen 82 Personen.

Für den Gesamtbezirk vermeldet die Arbeitsagentur Heidelberg einen geringen Rückgang der Arbeitslosenzahl - was sicher auch am milden Winter liegt: Die Arbeitslosenzahl sank im Februar um 44 auf 16.690 Personen, damit bleibt auch im Gesamtbezirk die Quote unverändert bei 4,8 Prozent. Die Unterbeschäftigung belief sich im Gesamtbezirk auf 21.119 Personen. In der Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) werden neben den registrierten Arbeitslosen auch die Personen gezählt, die beispielsweise an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten. Sie vermittelt somit ein umfassenderes Bild vom Defizit an regulärer Beschäftigung als die Arbeitslosigkeit.