Stimmte nachdenkliche Töne an: Der Kabarettist Mathias Deutschmann erzählte in Mühlhausen vom jähen Ende eines Sommermärchens. Foto: Helmut Pfeifer

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Mathias Deutschmann, der Kabarettist mit dem Cello, gastierte mit seinem neuen Programm "Wie sagen wir’s dem Volk?" bei "Kultur im Bürgerhaus". Mit Melodien in Dur stimmte er auf seinem Instrument das Publikum auf den Abend ein - und das ganz ohne Misstöne. Zumindest zunächst. Denn erst mal stand die Zeit bis vor zwei Jahren auf der Agenda, als es noch gemütlich in unserer Republik zuging, als sich alles um das "Feintuning der Freizeitgesellschaft" drehte, wo man sich noch im "Sommermärchen sonnte", wo es um Fragen des Wohlstands, des Genießens, der nächsten Kreuzfahrt ging ...

Doch kaum hatte Deutschmann sein Cello zur Seite gestellt, folgte die kabarettistische Sonate in Moll. Denn die Welt ist aus den Fugen geraten. "So wie wir sie uns zurechtgelogen haben, funktioniert sie nicht mehr." Zerplatzte Träume: der Zusammenhalt Europas, der stabile Kapitalismus in einer sozialen Marktwirtschaft, das Parteiengefüge, die Unantastbarkeit der Kanzlerin. Und das sind die Akkorde in Moll: Terrorgefahr, Flüchtlingskrise, Syrienkrieg, Pegida. Dazu die Befürchtung: Müssen wir uns in Zukunft mit einem "bewaffneten Clown im Weißen Haus" auseinandersetzen?

Nach seinem musikalischen Auftritt sitzt Deutschmann am Bistrotisch. "Wohin treibt diese Republik?", so fragt er ins Publikum hinein, und gibt auch gleich die Antwort: "Von der Hoffnungslosigkeit in die Trostlosigkeit." Und warum? "Wir haben die Welt auseinandergenommen und kriegen sie nicht mehr zusammen." Auch wenn er es nicht ausspricht, man merkt es an Deutschmanns Mienenspiel, dass sich hinter dem heiteren Plauderton eine versteckte Wut verbirgt, wenn er von Dresden spricht, wo das jäh zu Ende gehende Sommermärchen in ein politisches Wintermärchen mündet. "Wir stehen an einer gefährlichen Kreuzung. Von links kommt nichts - von rechts tut sich was." Bissig sein Kommentar: "Dunkeldeutschland, und so etwas hat mal Begrüßungsgeld bekommen." Der Kabarettist greift so ziemlich jedes Thema auf, das "Dunkeldeutschland und Schunkeldeutschland" derzeit bewegt. Scharfsichtig und bitterböse fällt seine Analyse der Gesellschaft aus, wenn das Sommermärchen der deutschen Willkommenskultur zwangsläufig im Wintermärchen endet: "Das Volk hat Angst, die Bevölkerung hilft und das Pack zündelt."

Die Frage: "Wie sag ich’s meinem Volke?", beantwortet Deutschmann auf seine ihm eigene Art. Immer wieder denkt er laut nach, schweift ab, verliert sich im Grübeln. "Unsere Probleme sind eben zu groß, als dass man sie mit einfachen Rezepten lösen könnte." Trotzdem versucht er es: "Ich sag Ihnen das ganz offen: Man muss die Dinge vereinfachen, sonst bleiben sie kompliziert, das ist mein Wahlspruch." Aber gibt es einfache Wahrheiten? An denen ist der berufsmäßige Skeptiker nicht interessiert. In seinem Programm geht es vor allem um Fragen, und davon hat er viele, beispielsweise bei seinen politischen Farbenspielen.

Angela Merkel, die die "größte Blazersammlung nördlich der Alpen" besitze, nimmt Deutschmann in Schutz. Habe Helmut Kohl 1994 noch behauptet, sie könne nicht einmal mit Messer und Gabel essen, beherrsche sie heute ihre Partei "mit links". Bei den Männern habe die "schwarze Witwe der CDU" aufgeräumt und jetzt auch dank "fantastischer Berater erfahren, was das Volk denkt". Nach der schlimmen Erfahrung zum Thema "Horch, was kommt von draußen rein", rege sich nun ihr Gewissen. Trotzdem bewertet der Kabarettist ihren Satz "Wir schaffen das" positiv, wenn er an die deutsche Vergangenheit denkt: "Immer noch besser für uns, Personenzüge voller Menschen fahren nach Deutschland rein, als Güterzüge voll Menschen aus Deutschland raus."

Auch andere Politikstrategen bekommen ihr Fett ab: Winfried Kretschmann, der sich zum "Landesgroßvater verpuppt" hat "und langsamer redet, als er denkt", Stefan Mappus, das "flugunfähige Modell", Günther Oettinger, der mehr "Silben verschluckt, als er gesprochen hat", Sigmar Gabriel, der "Ersatztank" der Großen Koalition, Putin, "der Friedensfürst", Erdogan, "der kranke Mann am Bosporus". Welche Rolle spielt der kleine Mann im großen Räderwerk der Politik? "Wir machen nicht die Politik, wir tragen nur die Folgen." Auch unsere Wirtschaft mischt dabei kräftig mit: "Wenn Moslems gegen Moslems kämpfen, sind wir immer mit den Waffen dabei."

Sympathie hegt Deutschmann für den Papst "ohne rote Schuhe", Franziskus, als "einer von uns". Er habe großen Mut bewiesen, als er in seiner Weihnachtsansprache vor zwei Jahren seinem Personal "spirituelle Demenz" vorwarf. Und sein "Chef"? Dieser handle frei nach dem Buchtitel von Hape Kerkeling "Ich bin dann mal weg". Deutschmanns Feststellung: "Natürlich gibt es Gott, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass er nichts mit uns zu tun haben will." Deutschmanns Programm war ein Aufruf an sein Publikum, Stellung zu beziehen. Und das feierte den Künstler mit tosendem Applaus.