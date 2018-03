Der Verkehr in Altwiesloch könnte täglich um 4000 bis 5000 Fahrzeuge verringert werden, wenn in ganz Wiesloch Tempo 30 gilt. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie, die jetzt im Wieslocher Gemeinderat vorgestellt wurde. Archiv-Foto: Pfeifer

Dielheim/Wiesloch. (rö) Die Aufstellung eines Lärmaktionsplans in Wiesloch hat jetzt auch den Dielheimer Gemeinderat beschäftigt. Als Träger öffentlicher Belange war man zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. In dieser wird die Gemeinde deutlich machen, dass durch die Wieslocher Pläne in Dielheim keine Verschlechterung der Verkehrssituation eintreten darf, wie sie von Rat und Verwaltung auf einigen Straßen befürchtet wird. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

In der vorangegangenen Diskussion hatten die Räte erhebliche Bedenken und lautstarke Kritik geäußert. Zu den in Wiesloch zur Verminderung der Lärmbelastung gewünschten Maßnahmen gehört unter anderem die flächendeckende (oder alternativ in Teilbereichen) Einführung von Tempo 30 in der Stadt (wobei noch längst nicht sicher ist, ob die zuständigen Behörden dem überhaupt zustimmen würden) und der Ausbau der L 723 zwischen Rauenberg und Walldorf. Dadurch verspricht man sich deutlich weniger Verkehr: Die Prognosen zeigen beispielsweise für Altwiesloch einen Rückgang von bis zu 6000 Fahrzeugen am Tag. Diese Zahlen waren allerdings schon in der Sitzung des gemeinsamen Ausschuss Wiesloch-Dielheim stark angezweifelt worden (RNZ vom 22. April, "Große Zweifel an der Entlastungswirkung von Tempo 30"). "Die Rechnung geht nicht auf", meinte jetzt Ute Sendner (Bürgerinnen). Während der Stoßzeiten sei der Verkehr so dicht, dass man in Wiesloch nicht einmal 30 fahren könne. Deshalb werde sich zur Hauptverkehrszeit an den Zahlen auch nichts ändern.

Folgt man dagegen den Prognosen, würde in Dielheim der Verkehr zwar insgesamt auch abnehmen, allerdings nicht auf allen Straßen. Während auf der L 612 sowohl aus und in Richtung Horrenberg als auch Wiesloch die Belastung zurückginge, würden auf der K 4170 von und nach Rauenberg dann mehr Fahrzeuge unterwegs sein. Während also die Wieslocher Straße entlastet würde, müsste die Hauptstraße mehr Verkehr aufnehmen, der dann künftig seinen Weg statt Richtung Wiesloch über Rauenberg nimmt.

Auch Dielheim müsse auf allen Straßen Tempo 30 bekommen, sah Erich Riedling (CDU) als einzige wenn auch unrealistische Möglichkeit, den Wieslocher Plänen zuzustimmen. Markus Wodopia (SPD) sprach sich dagegen aus, "dass Wiesloch auf unsere Kosten etwas macht". Und Klaus Eberle (CDU) konnte die "deutliche Mehrbelastung in der Hauptstraße nicht akzeptieren". Von verschiedener Seite wurde Wiesloch vorgeworfen, lediglich den Verkehr verdrängen zu wollen. Für Christoph Udluft (CDU) ist das "Nadelöhr" die L 723 - das müsse man durch den vierspurigen Ausbau aufweiten. Thomas Wagenblaß (CDU) sah lediglich "Alibi-Maßnahmen": Einzig sinnvoll wäre aus seiner Sicht der Bau der Umgehungsstraße für Altwiesloch, den jedoch der Wieslocher Gemeinderat selbst abgelehnt habe. "Wir wollen eine Entlastung für die gesamte Region", machte Oliver Klempa (CDU) deutlich.