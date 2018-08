Von Thomas Macherauch

St. Leon-Rot. "Die Kirche kümmert sich um Menschen. Sie ist offen und einladend. Jugendliche haben in ihr genauso einen Platz wie Senioren. Junge Familien in den Hoch-Zeiten ihres Lebens sind ebenso willkommen wie Einsame und Trauernde. Die Kirche gibt Sicherheit und ist vorbildlich in dem, was sie sagt und tut. Sie ist vernetzt mit diversen gesellschaftlichen Gruppen und politischen Einrichtungen und steht in lebendigem Austausch mit anderen Religionen und Konfessionen."

Dieses Bild von Kirche, genauer gesagt der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot, haben 90 Personen aus Gesellschaft, Politik und Religion Anfang März in Walldorf gezeichnet (die RNZ berichtete). Bei einem Zukunftskongress haben sie Ideen und Visionen entworfen, wohin sich ihre Kirche in Zukunft entwickeln soll. 13 konkrete Projekte standen am Ende der dreitägigen Veranstaltung.

Was hat sich seither getan? Eine erste Zwischenbilanz lässt sich nach der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung der Seelsorgeeinheit ziehen: Ja, viele Projekte haben tatsächlich den Wind des Aufbruchs genutzt, sind teilweise sogar schon umgesetzt oder werden in den nächsten Monaten angepackt. Zu diesen Projekten gehört der interreligiöse Lesekreis "Die Möwe Jonathan". Christen und Muslime haben seit März gemeinsam an vier Abenden das Buch von der Möwe Jonathan gelesen. Ziel war es, durch Lektüre und Diskussion den eigenen Horizont zu weiten und sich gegenseitig zu bereichern. Gemeinsamkeiten der Religionen sollten entdeckt und Vorurteile abgebaut werden. Mit rund 25 Teilnehmern pro Abend - darunter auch Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab - wurde die Idee ein solcher Erfolg, dass weitere interreligiöse Leseabende geplant sind.

Ebenfalls direkt aus der Dynamik des Zukunftskongresses entwickelt hat sich ein Netzwerk der Jugend. Ökumenisch ausgerichtet, verbindet es die Jugendarbeit der Orte Walldorf, St. Leon und Rot miteinander. Die bislang 13 Vertreter der verschiedenen Gruppen wollen Jugendliche stärken, ihre Mitsprache fördern und künftig Veranstaltungen besser abstimmen oder teilweise sogar gemeinsam anbieten. Eine erste Aktion wird schon bald stattfinden: die Jugendwallfahrt am 30. September auf den Letzenberg.

Auch für andere Projekte, die sich aus dem Zukunftskongress ergeben haben, laufen die Vorbereitungen. So soll im Herbst 2013 ein interkulturelles Fest stattfinden. Ziel ist, das Miteinander der verschiedenen Kulturen und Religionen zu fördern - über spezifische Köstlichkeiten, Musikeinlagen und Programmpunkte bis hin zum christlich-islamischen Gottesdienst.

Erste Vorüberlegungen gibt es auch zur Verbesserung der Ökumene. Auf dem Zukunftskongress wurden konkrete Vorschläge entwickelt und dem zuständigen Ausschuss in der Seelsorgeeinheit mitgegeben. Was gestern noch Zukunft war, scheint heute greifbar nahe. Viele Ergebnisse der Zukunftskonferenz in Walldorf sind oder werden derzeit verwirklicht - teilweise sogar als Selbstläufer ohne ausdrückliches Zutun der Seelsorgeeinheit.

Und noch viele weitere Ideen sind vorhanden: ein Trauer-Café auf dem Friedhof beispielsweise, wo sich Trauernde ganz ungezwungen austauschen können; oder ein Netzwerk der Generationen, in dem sich Jung und Alt mit ihren Talenten einbringen und ergänzen; ein Tauftag für ältere Kinder und Jugendliche; Nachbarschaftshilfe: Projekte, die Gelder einsparen und für soziale Belange freisetzen oder die Hauptamtlichen von Verwaltungsaufgaben befreien und so mehr Zeit für die Seelsorge schaffen.

An den vielen Ideen wollen die Seelsorgeeinheit und ihre außergemeindlichen Mitstreiter weiterhin dranbleiben. In der nächsten Zeit werden die Gremien darüber beraten, welche Projekte sie personell, ideell und finanziell unterstützen werden. Wie Pfarrer Manfred Woschek, Leiter der Seelsorgeeinheit, erklärte, wolle man aber der Überforderung der beteiligten Gruppen vorbeugen und die Ergebnisse des Zukunftskongresses in den Gesamtprozess einordnen, in dem sich die Seelsorgeeinheit als Teil der Erzdiözese Freiburg derzeit befindet.

Gemeint sind damit die pastoralen Leitlinien des Erzbistums und ihre Vorgaben für die Seelsorgeeinheiten vor Ort. Sie sehen vor, sich von Vorhaben zu verabschieden, die allzu kräftezehrend und unverhältnismäßig sind. Nur wenn das gelingt, können Freiräume geschaffen werden, um Neues anzugehen und visionär die Zukunft zu gestalten.