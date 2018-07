Von Willi Berg

Heidelberg/Wiesloch. Die Geschichte klingt unglaublich. Ein 19-Jähriger sticht auf einen jungen Mann ein und verletzt ihn am Hals. Er habe den 22-Jährigen töten und kastrieren wollen, sagt er später bei der Polizei. Und das wegen dessen angeblicher Beziehung zu seiner Freundin.

Seit Donnerstag steht er als Angeklagter vor der Heidelberger Jugendkammer und behauptet nun: "Die Geschichte war komplett erfunden." Er habe das Opfer nur bedrohen, aber nicht töten wollen. Zum Grund seiner angeblichen Falschaussage sagt er: "Mein Ziel war es, möglichst lange ins Gefängnis zu kommen." Um dort ein neues Leben zu beginnen.

Er erklärt dies mit dem Frust über sein damaliges Leben: Die Freundin sei fremdgegangen, der Vater habe ihn wegen seines Drogenkonsums rausgeworfen. Und dann noch der Verlust des geliebten Opas, ermordet vom eigenen Sohn. "Mein Leben war nicht mehr lebenswert." Schon einmal habe er einen Selbstmordversuch begangen. Das sollte nicht noch einmal passieren, da man im Knast beobachtet werde. "Ich wollte mit draußen nichts mehr zu tun haben", sagt der Angeklagte.

Der 21. Juli 2014 dieses Jahres soll der Wendepunkt in seinem Leben sein. Es ist der Tattag. Das Datum lässt sich der 19-Jährige auf seinen Arm tätowieren, er geht noch zum Friseur und verabschiedet sich auf Facebook von seinen Freunden. Und er verabredet sich gegen Abend mit dem 22-Jährigen in der Wieslocher Innenstadt. Und zwar unter dem Vorwand, ihn ins Bordell einzuladen. Dazu kommt es allerdings nicht. "Er hat mich von hinten gepackt und am Hals geschnitten", erinnert sich das Opfer vor Gericht.

Blutend flüchtet der junge Mann in ein nahes Eiscafé. Die zwölf Zentimeter lange Schnittwunde wird im Krankenhaus genäht. Lebensgefahr besteht nicht. Er habe die Tat nicht vollenden können, sagt der Angeklagte später bei der Polizei. Er habe geplant, dem Opfer das Glied abzuschneiden und anschließend in den Mund zu stecken.

Ganz anders seine Aussage vor Gericht: Er habe das Messer nur zur Drohung an dessen Hals gehalten. "Ich wollte ihm einen Schrecken einjagen", sagt der 19-Jährige. "Ich stand unter Adrenalin." Als zwei seiner Kumpels eingreifen, sei das Messer abgerutscht und habe den Mann unbeabsichtigt verletzt.

"Ich war total kaputt", erinnert sich das Opfer. Zum Angeklagten sagt er: "Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich nichts mit deiner Freundin hatte." Seine Narbe ist inzwischen gut verheilt, doch seither schlafe er schlecht und suche deshalb einen Psychologen auf. Der Angeklagte entschuldigt sich bei ihm und sagt lapidar: "Es war einfach dumm von mir." Eigentlich sei er niemand, der andere angreift. "Ich bin nicht von Grund auf böse", versichert er.

Die Beweisaufnahme wird zeigen, ob die geänderte Aussage glaubhaft ist. Der Oberstaatsanwalt hat seine Zweifel: Er findet es "komisch, das neue Leben einzuleiten, in dem man ins Gefängnis geht".

Der Angeklagte lässt sich jetzt im Adelsheimer Jugendgefängnis zum Koch ausbilden. Für den Prozess sind vier Tage anberaumt. Das Urteil soll am 18. Dezember verkündet werden.