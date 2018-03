Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Es gibt Jugendliche, die machen freiwillig Mathehausaufgaben. Manuel Hoff aus Walldorf ist einer von ihnen. Zusammen mit über 1200 Jugendlichen aus ganz Deutschland hat er am Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen. Nach zwei Hausaufgabenrunden steht nun fest, dass er zu den elf Mathe-Assen gehört, die sich in Baden-Württemberg für das Bundesfinale qualifiziert haben. Anfang Februar werden die Preisträger für mehrere Tage in ein Tagungshotel in Schmitten im Taunus eingeladen.

Anhand einstündiger Einzelgespräche wählen renommierte Mathematiker die Bundessieger aus. Der Bundeswettbewerb Mathematik ist ein Angebot von "Bildung & Begabung", dem Zentrum für Begabtenförderung in Deutschland. Mit ansprechenden und zugleich anspruchsvollen Aufgaben aus den Bereichen Algebra, Geometrie, Kombinatorik und Zahlentheorie ermuntert er die Schüler, ihre Fähigkeiten zu erproben und weiterzuentwickeln.

"Die Aufgaben des Bundeswettbewerbs sind oft nur Dreizeiler, doch die haben es in sich", so Hoff. Die insgesamt vier Aufgaben passten auf eine DIN-A4-Seite, aber die Lösung nehme viele Seiten in Anspruch. Zwei Monate hatten die Teilnehmer Zeit. Die Aufgaben seien nicht linear aufgebaut wie in einer Klausur in der Schule. "Manchmal gibt es mehrere Lösungswege, dann sucht man einen besonders eleganten."

"Wenn man die Lösung gefunden hat, beginnt der lästige Teil", berichtet Manuel Hoff. Denn dann müsse man den Lösungsweg ausformulieren und das sei nicht einfach. "Ich schiebe das immer vor mir her bis zwei bis drei Wochen vor Einsendeschluss." Vor vier Jahren hatte er zum ersten Mal an dem Schülerwettbewerb teilgenommen und es 2012 schon einmal bis in die dritte Runde geschafft. Für den Walldorfer ist es nun die letzte Gelegenheit und umso mehr ein schöner Erfolg.

Doch warum macht sich ein Jugendlicher freiwillig so viel Arbeit? "Ich mache das, weil ich die Aufgaben spannend finde und weil es eine Herausforderung ist", verrät Manuel Hoff. Außerdem könne er unglaublich viel dabei lernen.

Manuel Hoff ist erst 17 Jahre jung, hat aber sein Abi schon seit Frühjahr in der Tasche. Gerade macht er ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Jugendbildungsstätte in Detmold. Der Jugendliche ist hochbegabt. Mitten im Schuljahr wechselte er von der zweiten in die dritte Klasse und seit der sechsten Klasse nimmt er am Hector-Seminar zur Förderung von begabten Schülern im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) teil. Er erzählt von spannenden Projekten - sein erstes war ein Brückenbauwettbewerb, bei dem jedes Team ein bisschen Pappe bekam. Es ging um die Frage: Welche Brücke hält das meiste Gewicht?

Auch an eine Aufgabe in einem früheren Bundeswettbewerb für Mathematik erinnert er sich gerne. Sie ging so: In einem Kreis sitzen 16 Schüler auf 16 Stühlen. Sie gehen in die Pause, kommen zurück und setzen sich entweder auf ihren alten Platz, auf den Platz rechts oder links davon, sodass am Ende alle wieder sitzen. Wie viele Möglichkeiten haben die Schüler, sich hinzusetzen? Finde die Lösung und beweise, warum das so ist."

"Man spielt das durch, aber das wird schnell ziemlich kompliziert, also sucht man ein Muster, um da Systematik reinzubringen", berichtet der Jugendliche. Schließlich sei er darauf gekommen, dass es mit der Fibonacci-Folge zu tun hat, bei der die Summe zweier benachbarter Zahlen die unmittelbar folgende Zahl ergibt. "Die Aufgaben zur Kombinatorik sind die schönsten", findet Manuel Hoff.

Doch Mathe allein ist ihm zu trocken. Er möchte Physik studieren, denn da gibt es mehr Anwendungsmöglichkeiten. Als Abschluss der Kooperationsphase des Hector-Seminars hatte er ein Praktikum bei der SAP gemacht. Dabei sei es darum gegangen, sich selbstständig Gedanken zu einem Thema zu machen.

Ob er sich in der Schule im Mathematikunterricht nicht gelangweilt habe? "Och nee", meint Manuel Hoff. Er habe Schulleiterin Marianne Falkner in Mathe gehabt. Sie mache zwar nicht so viel Neues, aber "es war trotzdem cool".

Mathe ist aber nur das zweitliebste Hobby des Jugendlichen. Denn noch lieber als an mathematischen Beweisen zu tüfteln macht Manuel Hoff Musik und ist auch da sehr vielseitig: Er spielt Klavier, E-Gitarre und Bass. Ist das Zufall oder hat Musik tatsächlich etwas mit Mathe zu tun? "Natürlich!", sagt Hoff. "Musik ist unglaublich analytisch. Die Harmonielehre - beim Jazz ist sie komplizierter als bei der klassischen Musik - ist pure Logik."