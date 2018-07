Der Waldangelbach fließt in seinem neuen Bett. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (red.) Ganz neue Ein- und Ausblicke bietet das neue Bett des Angelbachtals zwischen Rauenberg und Rotenberg. Dort gehen derzeit die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt des Hochwasserschutzes ihrem vorläufigen Ende entgegen. 1,6 Millionen Euro investieren das Land (70 Prozent) und die Stadt Rauenberg (30 Prozent) in dieses Projekt, das Rauenbergs Ortsmitte vor Überschwemmungen schützen soll.

Zu der Maßnahme gehört auch die teilweise Erneuerung des Radwegs, der von der Rauenberger Bahnhofstraße in Richtung Rotenberg verläuft. Auf einer Länge von 140 Metern im Bereich des Hundeplatzes wird der Weg um 40 Zentimeter angehoben, sodass ein durchgehender Damm entsteht, der bei Überschwemmungen auch das Wohngebiet Weiherhäusel schützt.

Wenn es die Witterung zulässt, sollen diese Arbeiten Anfang der kommenden Woche erledigt werden, damit der Radweg am 1. Mai wieder befahrbar ist. Noch etwas länger werden die Arbeiten am Fuß- und Radweg dauern, der am Ufer des Angelbachs entlang läuft. Josef Zöllner, der technische Chef des zuständigen Abwasser- und Hochwasserschutzverbands (AHW), rechnet damit, dass die gesamte Maßnahme bis Ende Juni, Anfang Juli abgeschlossen sein wird. Bis dahin soll auch das Tierparkgelände seinen neuen Zaun haben und mit der Uferbepflanzung begonnen werden. Bereits fertig und begehbar ist die neue Fußgängerbrücke über den Angelbach.