Wiesloch. Nach über einjähriger Vorlaufzeit gastiert an der Schillerschule Wiesloch derzeit der Projektzirkus "Tausendtraum" aus Soest. Eine Woche lang erarbeiten die Artisten, Kleinkünstler und Sozialpädagogen mit den rund 450 Kindern der ersten bis vierten Klassen sowie der Grundschulförderklassen ein Zirkusprogramm mit Akrobatik, Zauberei, Clownerie, Artistik, Fakirkunst und Jonglieren. Im großen Zirkuszelt im Schillerpark werden von bis Sonntag in sechs öffentlichen Vorstellungen die Darbietungen der Kinder in einem je rund zweistündigen Programm präsentiert.

Das Projekt ist ein Baustein im Rahmen der Gewaltprävention an der Schillerschule. Bei einer Aufführung ohne Kooperation und gegenseitige Hilfestellung sei alles schwieriger, erläutert Rektor Dietmar Leder. Durch die Zusammenarbeit im Zirkusprojekt werden dagegen nach seinen Worten Vorbehalte abgebaut, Konflikte gelöst und es entsteht ein gemeinsames Werk, in dem jeder seinen Platz hat und Verantwortung für den anderen und das Ganze übernimmt. "Das Projekt soll helfen, soziale Kompetenz aufzubauen - die Kinder lernen, die eigenen Interessen zu vertreten, eigene Grenzen auszuloten und vor allem auch, die der Mitmenschen zu respektieren", so Leder. Regeln einhalten und Respekt schenken sei eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zirkusgemeinschaft. Die erlebte Körperbeherrschung motiviere zu weiteren Schritten und mache vor allem Spaß. Ziel sei natürlich auch, so der Rektor weiter, den Kindern ein positives Auftrittserlebnis zu verschaffen. Und ganz nebenbei werde sicherlich das eine oder andere bislang noch schlummernde Talent entdeckt.

Das Projekt wurde - vor allem wegen des großen Erlebnis- und Erfolgscharakters für die Kinder und der erwarteten Stärkung der Schülerpersönlichkeit - von allen schulischen Gremien unterstützt. Deshalb verwundere es nicht, so Dietmar Leder, dass auch eine immens große Bereitschaft der Elternschaft vorhanden sei, tatkräftig an der Umsetzung mitzuwirken. Sehr erfreulich sei auch das großzügige finanzielle Engagement von Firmen und Einrichtungen aus Wiesloch und Umgebung. Es ermögliche die unbeschwerte Teilnahme aller 450 Kinder ohne besondere finanzielle Belastung der Familien.

Info: Die öffentlichen Vorstellungen finden, Freitag, 18 Uhr, Samstag, 10.30, 14.30 und 18.30 Uhr, sowie Sonntag um 11 und 15 Uhr statt. Der Kartenvorverkauf erfolgt direkt am Zirkuszelt im Schillerpark am Freitag von 13.10 bis 13.40 Uhr sowie jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.