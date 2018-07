Walldorf. (rö) "Schlemmen Sie, genießen Sie, feiern Sie", forderte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab gestern Abend die vielen Besucher auf, die der offiziellen Eröffnung des Spargelmarkts auf der Marktplatz-Bühne beiwohnten. In Reimen kürte Spargelkönigin Chantal I. im zweiten Jahr ihrer Regentschaft Walldorf zum "unbestrittenen Mittelpunkt der Spargelwelt" und huldigte dem königlichen Gemüse. Sie wünschte "drei herrliche Tage und ein schönes Fest". Bürgermeisterin Staab versprach ein "tolles Programm, das Leib und Seele begleiten wird", und lud alle Walldorfer und ihre Gäste dazu ein, "mit und um den Spargel zu feiern". Ihr besonderer Dank galt den "fleißigen Frauen und Männern, die bei Wind und Wetter" den leckeren Walldorfer Spargel ernten. Herzlich begrüßen durfte die Bürgermeisterin unter anderem Gäste aus Walldorfs amerikanischer Partnerstadt Freeport im Staat New York, die bereits seit dem Feuerwehr-Jubiläum am vergangenen Wochenende in der Astorstadt weilen, und auch die ersten Besucher aus der französischen Partnerstadt Saint-Max, steht doch der Spargelmarkt dieses Mal ganz im Zeichen der seit 30 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft. Bürgermeisterin, Spargelkönigin und Moderatorin Sabine Mayer-Kronenberger (im großen Bild v.li.) stießen dann gemeinsam auf ein stimmungsvolles Fest an. Den Einzug der Offiziellen hatten zuvor die Storchenküken (kleines Bild, oben li.), die Heimatfreunde, der Churpfalz Wilder Haufen und das Blasorchester Walldorf begleitet, das auch die Eröffnung mit einem bunten Strauß Melodien umrahmte, unter anderem mit dem "Badnerlied". Ein Höhepunkt des Spargelmarkt-Freitags war danach die Premiere der neuen "Alpenparty-Show" der Tanzschule Kronenberger (kleines Bild, oben re.), die nicht nur auf der Bühne für ordentlich Bewegung sorgte. Heute und morgen wird jeweils ab 11.30 Uhr auf beiden Bühnen wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Geschmäcker geboten: von der Kinderunterhaltung mit "Kalle Kompass" über Aufführungen der Vereine bis hin zu viel Live-Musik. Am Spargelmarktsonntag wird dann vor allem der 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft Walldorfs mit Saint-Max gefeiert. Nach dem Festakt (ab 11.30 Uhr auf dem Marktplatz) gibt es ein französisch-deutsches Programm, das um 16.30 Uhr mit dem gemeinsamen Pflanzen eines Freundschaftsbaums im Astorpark endet. Passend dazu gastiert auf der Drehscheibe ein französischer Markt. Am verkaufsoffenen Sonntag kann außerdem im Zentrum von 13 bis 18 Uhr eingekauft werden. Fotos: Jan A. Pfeifer