Walldorf. (behe) Walldorfs großes Volksfest, der Spargelmarkt, zog auch in diesem Jahr an drei Tagen wieder tausende von Besuchern aus nah und fern an. Auf der 850 Meter langen Festmeile zwischen dem Lindenplatz und dem Oberdorf genoss das fröhliche Volk bei gutem Frühlingswetter die lukullischen Spezialitäten von Gasthäusern, Vereinen und an Feinkostständen. Dabei standen natürlich in erster Linie Spargelgerichte auf der Speisekarte, aber auch Rustikales vom Grill und Süßes vom Kuchenbüfett waren sehr begehrt. Von Freitag bis Sonntagabend waren die Tische und Zelte ständig gut besetzt, in der Festmeile flanierten dicht gedrängt die Gäste, viele verzehrten an den Ständen Häppchen und Happen und am Sonntag konnte ein jeder beim bayrischen Frühschoppen seinen Durst löschen.

Der Vergnügungspark befand sich wieder auf der Drehscheibe und hatte ein großes Kinderprogramm mit Mitmachspielen, einer Spiele-Manege, Schminkständen und mehreren Kinderkarussellen im Angebot. Nervenkitzelnde Fahrten im traditionellen Kettenkarussellund dem sich atemberaubend drehenden "Air Crash" boten aufregend-prickelnde Erlebnisse. Dieser 40 Meter hohe Drehflügel vor der evangelischen Kirche war als besonderer Hingucker des Festes ständig in Betrieb. Die Insassen in den Gondeln drehten sich mit hoher Geschwindigkeit auf der 115 Meter langen Kreisbahn kopfüber und kopfunter am 58 Meter hohen Kirchturm vorbei. Auch Probefahrten auf zweirädrigen "Segways" waren möglich.

Die frohe Vielfalt des Festes zeigte sich im Facettenreichtum der Darbietungen auf den Bühnen. Hier lief ein sehenswertes Programm mit vielen Glanzpunkten. Zwei Formationen mit 48 Tänzerinnen und Tänzern der Tanzschule Kronenberger gaben zum Auftakt in ihrer dreiviertelstündigen Supershow "The Best of" einen Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre. Die "Newcomer-Formation" riss zu Helene Fischers Partykracher "Atemlos" die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen hin.

Musik und Show dominierten die drei Festtage. Ob schwungvolle Blasmusik von der Stadtkapelle und dem Blasorchester, ob Country-Rock, Oldies, Deutsch-Pop, Black Music, Soul und Funk oder Party-Dance: Live-Musik ertönte laut im Festzelt und von Kleinbühnen auf der Straße. Sehenswert waren auch die Aufführung der Judo- und Ju-Jutsu-Sportler sowie die Performance der vietnamesischen Kampfkunst. Unter dem Titel "Wo die Störche tanzen" zeigten die Tanzgruppen der Karnevalsgesellschaft, die Storchenküken, die Storchengarde und die Flashdancers, die Highlights ihres Repertoires.

Viele Walldorfer trafen sich auf dem Spargelmarkt mit Familien, Verwandten und Freunden wieder. Die Walldorfer Geschäfte gaben am verkaufsoffenen Sonntag ansehnliche Rabatte und boten Schnäppchen und Gewinne an. In den Geschäften herrschte daher ein außergewöhnlicher Andrang. Insgesamt kennzeichneten eine fröhlich-friedliche Volksfestatmosphäre und eine große kulturelle Vielfalt den Walldorfer Spargelmarkt 2014. Den Spargelschälwettbewerb gewann Bürgermeisterin Christiane Staab vor der neuen Spargelkönigin Chantal I. und Sparkassen-Filialdirektor Philipp Renninger.

Spargelkönigin Chantal I. residierte und präsentierte das Fest souverän mit Charme und Esprit. Der für die Festorganisation verantwortliche Erste Beigeordnete Otto Steinmann zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit dem Verlauf des Fests. Der Spargelmarkt sei wieder sehr friedlich verlaufen, es habe an den drei Tagen keine erwähnenswerten negativen Vorfälle gegeben.