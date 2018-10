In Wiesloch wurde der Maibaum bereits am vergangenen Freitag aufgestellt, in vielen anderen Ortschaften wird dazu heute eingeladen. Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (red.) Tanz in den Mai, Maibaumstellen und viele Feste der Vereine, die sich für die Ausflügler natürlich bestens gerüstet haben - heute und morgen ist in den Gemeinden rund um Wiesloch und Walldorf wieder jede Menge geboten. Auch das Wetter soll nach den Prognosen mitspielen, sodass einem geselligen Start in den Wonnemonat Mai nichts im Wege stehen dürfte. Die RNZ listet alle Veranstaltungstermine auf, soweit sie bis zum Redaktionsschluss vorgelegen haben.

Wiesloch

Tanz in den Mai, veranstaltet vom Tanzclub Schwarz-Gold, heute, Dienstag, ab 20 Uhr im Palatin.

Rock in den Mai mit "Stones & Friends" heute, Dienstag, ab 20.30 Uhr, beim Jazzclub im Alten Bahnhof.

Rock in den Mai mit dem Comeback der Band "DeeJays" heute, Dienstag, ab 20.30 Uhr im Ascot.

Frühlingsfest der Gartenfreunde Wiesloch am 1. Mai ab 10 Uhr in den Talwiesen.

Blütenfest in der Kelterhalle des Winzerkellers, veranstaltet vom MGV Liederkranz-Liedertafel, am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr.

Frühlingsfest im Gerbersruhpark, veranstaltet vom Grünen-Ortsverband, am 1. Mai ab 11 Uhr. Es spielt die Band "Everything".

Frühlingsfahrtag im Feldbahn- und Industriemuseum am 1. Mai von 10 bis 17 Uhr in den Weinäckern.

Frauenweiler

Maifest des Gesangvereins Eintracht mit Unterstützung der Fußballer am 1. Mai ab 10 Uhr vor dem Vereinsheim am Dorfplatz. Gegen 12 Uhr Auftritt des gemischten Chors.

Baiertal

Maifeier des Schützenvereins am 1. Mai ab 10 Uhr im Schützenhaus.

Schatthausen

Walpurgisnacht am Hummelberg: Heute, 19 Uhr, Maibaumstellen. Bei Einbruch der Dunkelheit startet die Walpurgisnacht mit den Bands "Dhalia's Lane" und "An Tor".

Grillfest des MSC Schatthausen am 1. Mai rund um das Vereinsheim (Hohenhardterstraße 35) am "Eselspfad" (Radweg zwischen Schatthausen und Baiertal).

Walldorf

"Groove in den Mai" mit "K.J. Dallaway & Friends" heute, Dienstag, 21 Uhr, im Café Art. Einlass ab 19 Uhr.

Maifest des VfR am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr vor dem Stadion.

Grillfest des TV Jahn am 1. Mai ab 11 Uhr an der Grillhütte beim Tierpark mit Live-Musik von "Sten".

Mühlhausen

Sommertagsumzug und Maibaumstellen heute, Dienstag, 17 Uhr, auf dem Platz vor dem Bürgerhaus. Mitwirkende sind der Fanfarenzug, der Kindergarten Regenbogen und die Feuerwehr.

Seefest des Angelsportvereins "Zehn Jahre Rohrwiesensee" am 1. Mai ab 10 Uhr.

Rettigheim

Maibaumaufstellung heute, Dienstag, ab 18 Uhr auf dem Kirchenvorplatz, veranstaltet vom Heimatverein. Mitwirkende sind Feuerwehr, Goldkehlchen, Musikverein und Sängerbund.

Tairnbach

Maibaumaufstellung heute, Dienstag, um 18 Uhr auf dem Dorfplatz, veranstaltet vom Heimatverein, unter Mitwirkung von Feuerwehr, Grundschule, Kindergarten und Posaunenchor, mit anschließender Bewirtung durch den Gesangverein Germania in der Dreschhalle.

Maifest des Gesangvereins Germania Tairnbach am 1. Mai ab 10 Uhr in der Dreschhalle.

St. Leon-Rot

Tanz in den Mai mit der Band "Big Willy" im Rahmen von "Swingin' WiWa" heute, Dienstag, ab 21 Uhr im Rosso in Rot.

Schlachtfest des Sportschützenvereins Rot am 1. Mai ab 10 Uhr im Schützenhaus

Paulaner-Fest mit Livemusik am 1. Mai ab 10.30 Uhr auf dem Gelände des VfB St. Leon.

Grillfest der Jugend des Angelsportvereins St. Leon am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr am Vogelwaldsee.

Rauenberg

Maibaumstellen heute, 17 Uhr, am "Woischlauch-Brunnen" vor dem Pfarrzentrum, veranstaltet von der Stadt und dem Gewerbeverein. Mitwirkende sind der Musikverein, der Liederkranz-Jugendchor "Singteufelchen" und die Feuerwehr.

Liederkranz-Maifest: Heute, Dienstag, ab 18 Uhr Ü 40-Party mit DJ Marco. Am 1. Mai ab 10 Uhr Maifest; jeweils im Festzelt gegenüber Hotel Gutshof (am Radweg Richtung Wiesloch).

Maifest des Kleintierzuchtvereins am 1. Mai ab 10 Uhr in der Zuchtanlage am Radweg zwischen Rauenberg und Wiesloch.

Malschenberg

Grillfest des MGV Liederkranz am 1. Mai ab 10 Uhr am Grillplatz in Malschenberg.

Rotenberg

Maifest des MGV Frohsinn am 1. Mai ab 9 Uhr an der Sängerklause.

Horrenberg-Balzfeld

Maibaumaufstellung heute um 18 Uhr auf dem Dorfplatz Balzfeld.

Maifest der Musikfreunde Dielheim auf dem Horrenberger Waldspielplatz am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr. Zur Unterhaltung spielen die "Original Leimbachtaler Musikanten" auf.

Im Tierpark Balzfeld sorgt der Verein der Tierfreunde am 1. Mai für das leibliche Wohl der Bewohner.

Malsch

Maibaumfest der Freiwilligen Feuerwehr heute, Dienstag, ab 17 Uhr auf dem neuen Dorfplatz an der Hauptstraße. Um 18 Uhr treten der Musikverein Konkordia und der MGV Frohsinn auf.

Seefest des Angelsportvereins Malsch am Mittwoch ab 10 Uhr zusammen mit dem ASV Ziegelhausen am See in Eichtersheim (am linken Radweg zwischen Mühlhausen und Eichtersheim).

Frühlingsfest im Tierpark Malsch am 1. Mai ab 10 Uhr.