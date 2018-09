Wiesloch/Walldorf. (oé) Welche Filme kommen am besten an? Wie funktioniert 3-D? Was wird mehr verkauft, süßes oder salziges Popcorn? Die Fragen prasselten gestern Nachmittag nur so auf Stefan Kolb ein. Der Theaterleiter des Luxor-Filmpalasts hatte eine Gruppe von 15 Achtklässlern aus den teilnehmenden Schulen (Bertha-Benz-Realschule, Ottheinrich-Gymnasium und Kraichgauschule Mühlhausen) zu Gast, die sich alle ganz offenbar brennend für Kino und Filme interessierten.

Die Jugendlichen konnten im Rahmen des Projekts "Schüler machen Zeitung" einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Kinos werfen, in dessen sechs Vorführsälen insgesamt über tausend Menschen Platz haben und täglich 20 bis 25 Filmvorstellungen stattfinden (an Wochenenden sind es sogar bis zu 40). Birgit Bosnic von der Sparkasse Heidelberg hatte die "exklusive" Führung als "Recherchetermin" organisiert, über den die Schüler im Rahmen des Unterrichtsprojekts später selbst einen Zeitungsartikel schreiben können. Den interessanten Stoff dazu lieferte Stefan Kolb.

So erfuhren die Schüler, dass in Wiesloch-Walldorf eines der modernsten Kinos Deutschlands mit allerneusten Digitalprojektoren steht. Sie spielen Filme mit 150 bis 300 Gigabyte Datenmenge von der Festplatte ab. Der 35-Millimeter-Filmprojektor gleich nebenan hat dagegen so gut wie ausgedient, ebenso wie die runden Teller, auf denen die drei bis fünf Kilometer langen Analogfilmstreifen aufgespult lagen. "Seit Anfang dieses Jahres wird praktisch nicht mehr analog produziert", erzählt Stefan Kolb. Auch den klassischen Filmvorführer gibt es nicht mehr. Früher konnte man den Beruf sogar erlernen. Heute muss man als Filmvorführer vor allem mit Computern umgehen können.

Besonders viele Fragen hatten die Jugendlichen zum Thema Urheberrechtsschutz. So erfuhren sie, dass es alles andere als ein "Kavaliersdelikt" ist, wenn man Filme im Kino mit dem Handy mitschneidet. Wer erwischt wird, den erwarten unter Umständen hohe Strafen. Mit Interesse erfuhren die Besucher auch, dass die insgesamt rund 40 Mitarbeiter des Walldorfer Kinos in Schichten arbeiten, weil der Arbeitstag an Wochentagen nicht vor 0.30 Uhr endet und an den Wochenenden sogar bis drei Uhr in der Nacht dauern kann. Erst dann ist der letzte Film zu Ende und das Kino komplett geputzt. "50 Prozent unserer Arbeit besteht aus Saubermachen", erzählt der Theaterleiter. Er selbst schaut sich Filme übrigens am liebsten ganz gemütlich zu Hause auf der Couch an, so sehr er das Kino auch liebt. Aber für ihn ist das eben in erster Linie Beruf und nicht Freizeitvergnügen. "Das letzte Mal habe ich einen Film vor zwei Jahren im Kino geschaut", erzählt Stefan Kolb den reichlich mit Erfrischungsgetränken und Popcorn versorgten Jugendlichen.

Apropos Popcorn, um auf die Fragen vom Anfang zurückzukommen: Süßes Popcorn wird deutlich mehr verkauft. "Aber salziges schmeckt besser", findet der Kinoleiter. Und welche Filme haben das größte Publikum? Seiner Erfahrung nach sind es Familienfilme, die von Alt und Jung gemeinsam angeschaut werden. Und wie funktioniert 3-D? Indem die Filme mit 48 Bildern pro Sekunde ablaufen, und zwar mit jeweils 24 Bildern pro Sekunde für jedes Auge. Nur wenn man beide Augen offen hat und die entsprechende Brille trägt, entsteht der 3-D-Effekt.