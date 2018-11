Walldorf. (rö) "Die nächste Miete ist gerettet", scherzte Holger Walter. Der Bildhauer aus Ettlingen mit Atelier in Karlsruhe hat mit seinem Werk "Tektonisch VI" den dritten Walldorfer Kunstpreis gewonnen. Auf der Preisverleihung hatte der Künstler naturgemäß gute Laune. Dafür sorgte nicht zuletzt die Dotierung: 6500 Euro erhält der Sieger, 3500 Euro der zweite Platz, den die Jury an Nicola Falley und ihr Werk "saenfte II" vergab. 2000 Euro gab es für Platz drei, auf dem Heike Bollig mit "Schöner warten" landete. "Wenn man mitmacht, will man auch gewinnen", sagte Holger Walter im Gespräch mit der RNZ. Wirklich damit gerechnet habe er aber nicht, denn "es waren so viele gute Arbeiten dabei".

"Die Diskussion ist das eigentlich Anregende", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab zu Beginn der Preisverleihung in der Stadtbücherei. Zur Auseinandersetzung mit Kunst gehörten auch kritische Stimmen. Doch die Bürgermeisterin unterstrich, dass es ihrer Ansicht nach durchaus Aufgabe einer Stadt sei, Künstler auf diese Art und Weise zu fördern. Die Teilnehmer hätten mit ihren Werken "Wunderbares" geschaffen, so Christiane Staab: "Wer könnte uns besser reflektieren als die Künstler unserer Gesellschaft?" Die Bürgermeisterin berichtete auch von "sehr intensiven Arbeitssitzungen" der Jury. 52 Werke wurden für den Kunstpreis eingereicht, 14 Künstler durften schließlich ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Unter diesen kürte das Preisgericht unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Andreas Franzke, dem ehemaligen Rektor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, den Sieger.

Franzke hat alle drei bisherigen Walldorfer Kunstpreise begleitet. "Das war nicht nur der am besten organisierte, sondern auch der professionellste, was die Exponate angeht", lobte der Experte. Die Teilnehmer hätten fast durchweg "hohes künstlerisches Potenzial" bewiesen. Sein Kompliment galt der Stadt für die Ausrichtung des Wettbewerbs, verbunden mit der Hoffnung, dass sie "diesen Faden nicht reißen lässt". Franzke bezeichnete es als "richtig und wichtig", mit dem Kunstpreis Bildhauer (und nicht etwa Maler) in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken: "Man erreicht mit diesen Arbeiten im öffentlichen Raum das Publikum viel besser, als wenn man an irgendeinem Ort Bilder aufhängt", sagte er. Zur Entscheidung für die drei Sieger-Werke sagte der Jury-Vorsitzende, es habe "heftige Diskussionen" gegeben und am Ende eine "demokratische Wahl", die relativ eindeutig ausgefallen sei. "Wir haben uns das nicht leicht gemacht", erklärte Franzke.

Hartmuth Schweizer, Kunstbeauftragter der Stadt, dankte abschließend den Jurymitgliedern, vor allem den Fachpreisrichtern, die alle sofort zugesagt hätten. Neben Bürgermeisterin Staab und Prof. Franzke gehörten der Jury Susanne Weiß (Leiterin des Kunstvereins Heidelberg), die Künstler Tom Feritsch, Schirin Kretschmann und Felix Oehmann, die Gemeinderäte Hannelore Blattmann, Petra Tognino, Lorenz Kachler und Horst Dobhan sowie für den Verein "Kunst für Walldorf" (der den Preis mit angeregt hatte) Elvira Dick, Rosemarie Weichsel und Dr. Heinrich Pohl an, außerdem in beratender Funktion Stadtbaumeister Andreas Tisch. Die Kunstwerke sind noch bis Oktober an ihren jeweiligen Standorten zu sehen. Bis dahin wird der Gemeinderat auch entschieden haben, welches der Werke die Stadt ankauft.

Musikalisch umrahmt wurde die Preisverleihung von "Johannes Willinger & Friends". Ein Rundgang auf dem Kunstpfad schloss sich für alle Interessierten an.