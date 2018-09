Wiesloch. (hds) Es ist kein Schmuckstück und doch ein Armband mit wichtigen Funktionen, das die 81-jährige Margarethe Brehm seit ein paar Wochen am Handgelenk trägt. Nicht aus Gold oder Silber, sondern aus schlichtem Kunststoff - und doch wertvoll, ja potenziell lebensrettend. Die fröhliche Seniorin ist die 2000. Nutzerin des Hausnotrufsystems des Malteser Hilfsdienstes. Für Dienststellenleiterin Stefanie Baldy und Ulrich Engel, den Einsatzleiter der Organisation, Grund genug, die Jubilarin der besonderen Art im heimischen Domizil zu besuchen. Es gab ein kleines Geschenk, Blumen und eine kurzweilige Unterhaltung. "Ich habe glücklicherweise den Hausnotruf noch nicht wirklich benötigt, nur einmal bin ich aus Versehen an den Knopf gekommen", erzählte Margarethe Brehm.

"Wir wollen älteren Menschen, die alleine wohnen, ein Gefühl von Sicherheit geben", so Baldy. Zusätzlich zu dem auf Funkverbindung ausgerichteten Armband ("Funkfinger") gibt es noch eine Feststation mit einem Notknopf und einer integrierten Gegensprechanlage. Dieses Basisgerät wird einfach an die Strom- und die Telefonsteckdose angeschlossen. Der "Funkfinger" ist mit dem Basisgerät verbunden und so können die Nutzer jederzeit von jeder Stelle ihres Zuhauses aus auf Knopfdruck eine Sprechverbindung mit der Hausnotrufzentrale herstellen. "Wir vermitteln damit ein Sicherheitsgefühl, für die älteren Menschen in erster Linie, aber auch für die Angehörigen", so die Malteser.

Eingeführt wurde das Hausnotrufsystem in Deutschland 1980, damals in Berlin, und seit den neunziger Jahren wird es auch in Baden-Württemberg angeboten. Der Startschuss fiel allerdings schon viele Jahre zuvor in England und so ist nachvollziehbar, dass die Technik von der Insel kommt. Thomas Gerke, Gebietsleiter der Firma "Tunstall", war ebenfalls gekommen. Neben dem Malteser Hilfsdienst stellen diese "elektronischen Lebensretter" auch andere Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Johanniter zur Verfügung.

"Für viele Menschen ist es oft schwer, sich für ein solches System zu entscheiden, gesteht man doch damit die eigene Gebrechlichkeit und die Notwendigkeit von Hilfe ein", sagte Stefanie Baldy. Aber: In einem akuten Notfall muss oftmals innerhalb weniger Minuten Hilfe erfolgen. "Geht ein Notruf in unserer Zentrale ein, organisieren wir schnell kompetente Hilfe", erläuterte Ulrich Engel. Je nach Situation wird der Malteser Bereitschaftsdienst, eine Vertrauensperson, der Hausarzt oder der Rettungsdienst alarmiert. Leider, so räumten die Malteser ein, werde das System oft erst dann angefordert, wenn etwas passiert ist. "Wir wünschen uns, dass dies bereits präventiv geschieht", betonte Stefanie Baldy.

Von den Maltesern werden über die Zentrale in Wiesloch - mit etwa 100 Mitarbeitern - der gesamte Rhein-Neckar-Kreis und große Teile des Landkreises Karlsruhe betreut. Mit rund 40 Pflege- und Sozialdiensten bestehen flächendeckend Kooperationen, "denn wir können naturgemäß nicht alles alleine von Wiesloch aus bewerkstelligen", so Engel.

Bei einem Notruf können hinterlegte Daten über die betreffende Person schnell abgerufen werden, etwa über bekannte Krankheitsbilder, verordnete Medikamente oder auch das soziale Umfeld. "Diese Profile erstellen wir gemeinsam mit dem Nutzer bei der Installation der Anlage", beschreibt Engel die Vorgehensweise. Ein eingehender Antrag - die Kosten werden bei Pflegestufe 1 von der Krankenkasse übernommen - werde rasch bearbeitet und umgesetzt.

Erklärtes Ziel ist es, alleine lebenden Menschen so lange wie möglich den Aufenthalt in ihren eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Und die Angehörigen haben ein zusätzliches Sicherheitspolster, wissen sie doch ihre älteren Verwandten in "sicheren Händen". Ideal wäre nach Ansicht der Hilfsorganisation auch eine Kopplung mit Rauchmeldern. "Dies vermindert nach unseren Erfahrungen das Risiko von Bränden, die beispielsweise durch Unachtsamkeit entstehen könnten", sagte Engel.

Bei den Maltesern stehen in diesem Jahr übrigens räumliche Veränderungen an. "Unsere Trägergesellschaft, die Diözese, hat 'In den Weinäckern' in Wiesloch eine Immobilie erworben. Wir werden im Verlauf des Jahres, beginnend im Frühjahr, in zwei Schritten dorthin umziehen", berichtet Dienstellenleiterin Stefanie Baldy. Der Grund: Die derzeitige Unterkunft an der Baiertaler Straße platzt aus allen Nähten.