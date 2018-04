St. Leon-Rot. (agdo) "Drei, zwei, eins - Start!" Der Startschuss fiel, hoch motiviert rannten die Sportler bei strahlendem Sonnenschein auf dem Gelände des TSV Rot los. Der Frühlingslauf machte seinem Namen alle Ehre, es herrschten optimale Verhältnisse für die Teilnehmer. Pünktlich um 9 Uhr starteten 322 Sportler den Halbmarathon, eine Viertelstunde später rannten die 606 Teilnehmer des Zehn-Kilometer-Laufs los - eine deutliche Steigerung, waren es doch im Vorjahr zusammen nur 573 Starter gewesen. Einer der Gründe dafür: Im Zehn-Kilometer-Lauf war dieses Jahr der PSD-Bank Laufcup integriert, wie Lothar Köhler, Abteilungsleiter beim TSV, erklärte. Insgesamt sieben Läufe stehen bei diesem Wettbewerb der PSD Bank zur Auswahl, wer vier davon mitläuft, kommt in die Wertung. Köhler zufolge waren dadurch vor allem deutlich mehr Frauen als sonst am Start.

Kurz vor dem Lauf waren viele Sportler eher entspannt, wie zum Beispiel Kristina Bender von der TSG Wiesloch. Sie startete im Zehn-Kilometer-Lauf und gab eine Prognose ab: Sie habe sich vorgenommen, die Strecke in 57 Minuten zu schaffen, sagte sie zuversichtlich. Das gelang ihr dann übrigens auch auf die Minute genau. Kristina Bender war schon eine Woche zuvor beim Wieslocher Stadtlauf mitgelaufen und erwartete keine großen Überraschungen auf der Roter Strecke.

Auch der 42-jährige Christian Matz - er lief den Halbmarathon - sah den Wettkampf sportlich: Wenn es gut laufe, schaffe er die Strecke in 1:45 Stunden. Die Strecke des knapp 21,1 Kilometer langen Halbmarathons führte über Asphalt und feste Wanderwege und dabei zu 75 Prozent durch den Wald. Während die Sportler um den Sieg kämpften, warteten die Zuschauer teils an der Strecke, teils im Stadion und spornten ihre Favoriten vor allem auf den letzten Metern noch einmal kräftig an. Das "Los, los!" animierte so manchen, dann noch einmal richtig Gas zu geben.

Schon zur Hälfte des Zehn-Kilometer-Laufs lag Hakim Hassanzadeh (Engelhorn Sports Team) weit vor dem Feld in Führung. Der 22-Jährige behielt die Position bis zuletzt. Nach 33:04 Minuten schoss er als Sieger mit erhobenen Armen durch das Ziel. Letztes Jahr wurde er übrigens Dritter, vorletztes Jahr holte er sich ebenfalls den ersten Platz. Er habe extra in einem Trainingslager in Italien trainiert, sagte Hakim Hassanzadeh etwas außer Atem. Zweiter wurde Benjamin Thürer (LG Region Karlsruhe) und den dritten Platz holte sich Marcus Imbsweiler (TSG 78 Heidelberg), dem man in der Region auch als Krimiautor kennt.

Die besten Damen waren Lena Schmidt (LSG Karlsruhe) auf Platz eins, gefolgt von Nadine Fromm (Team Ronhill) und Tanja Grießbaum (LG Rülzheim). Den Halbmarathon gewann Christian Bullerkotte (TSG 78 Heidelberg) mit einer Zeit von 1:16 Stunden vor Hendrik Schmidinger (Uni Mannheim) und Ralf Gehrmann (TSG Eisenberg). Schnellste Frau war Cordula Tröndle (LG Sulzburg-Laufen) vor Celia Kuch (TSG Weinheim) und Marion Hebding (TV Rheinau).

Neben den Hauptläufen gab es wie jedes Jahr wieder verschiedene Läufe für Kinder. Fleißige Helfer boten zudem frisches Obst, Getränke oder Speisen für Jung und Alt an, auch für eine Kinderbetreuung während des Rennens war gesorgt.