Auf der Suche nach Energie-Einsparmöglichkeiten haben Fachleute in Zusammenarbeit mit Mühlhausens Gemeinderat und Verwaltung vielfältige Ideen entwickelt. So sorgt die Weihnachtsbeleuchtung nun mit effizienten LED für anheimelnde Stimmung. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (seb) Ein wichtiges Werkzeug, da war der Gemeinderat sich einig: 28 konkrete Maßnahmen, von denen einige zeitnah umgesetzt werden können, sieht das integrierte Klimaschutzkonzept der Gemeinde Mühlhausen vor, das in der jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet wurde. Alexander Fucker von MVV Energie Mannheim, Annette Vossik vom BFE Institut für Energie und Umwelt Mühlhausen und Dr. Brigitta Martens-Aly, Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, gaben noch einmal einen Überblick über das Konzept, das über 14 Monate hinweg in enger Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltung, Rat, Gewerbe und Bürgerschaft entstand. Sieben Handlungsfelder weist das Konzept aus. Bei den kommunalen Liegenschaften ansetzend, sollen eine energiesparende Beleuchtung gewählt sowie Dämmung oder Heizung untersucht werden. Laut Bürgermeister Jens Spanberger soll gezielt etwa der Einbau von Blockheizkraftwerken für Rathaus und Kraichgauschule geprüft werden. Außerdem will man Fotovoltaik auf dem Rettigheimer Kinderhaus installieren, Untersuchungen, das über verschiedene Modelle zu realisieren, laufen bereits, der Rat wird voraussichtlich Anfang 2017 entscheiden können.

In Sachen Flächenmanagement entsteht gerade ein Baulücken- und Brachflächenkataster, das den Anstoß zu mehr Innenverdichtung statt Geländeverbrauch an den Ortsrändern geben soll. Für eine alternative Mobilität soll zudem geworben werden, statt mit dem Auto könnten Kinder im "laufenden Schulbus" unterwegs sein, die Eltern wenn möglich mit dem Rad zur Arbeit fahren. Dazu soll auch das Radwegenetz optimiert werden, verschiedene Vorschläge, etwa, was die Beleuchtung angeht, kamen bereits aus dem Rat. Längerfristig das große Thema wird natürlich die Elektromobilität sein - da könnte die Gemeinde mit ihrem Fuhrpark vorangehen. Ähnlich wie Malsch könnte die Gemeinde auch den Austausch des großen Energieverbrauchers Heizungspumpe im Privathaushalt fördern. Zu den übrigen Maßnahmen im Konzept gehört auch eine "Energiekarawane für Gewerbetreibende": Berater sollen Unternehmer vor Ort systematisch auf Einsparmöglichkeiten aufmerksam machen.

Um Privatleute und Unternehmen zu überzeugen, gilt es auch, auf die finanziellen Vorteile hinzuweisen. So hat die Potenzialanalyse, insbesondere auf Kraftstoffe, Strom und Wärme bezogen, eine Verbrauchsreduktion von bis zu 59 Prozent ergeben - "wenn alle Akteure sich anstrengen", so Fucker. Das mache sich auch im Geldbeutel bemerkbar. Apropos: Eine "Anschubfinanzierung" für die Einsparmaßnahmen sei notwendig, Fucker stellte 50.000 Euro in den Raum, eventuell mehr. Die hole man aber sicher wieder herein und könne so in weitere Anstrengungen investieren.

Alexander Fucker riet auch, die personellen Kapazitäten aufzustocken, etwa einen Klimaschutz- und Energiemanager anzustellen. Das, so Spanberger, werde am besten auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverbands ins Auge gefasst. Gemeinsam mit Malsch, das sein Klimaschutzkonzept bereits ein Jahr länger und einige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt habe, und mit Rauenberg "können wir besser agieren".

Hans Becker (CDU) freute sich, dass man "eigentlich sofort loslegen" könne. Zwar erfinde man "das Rad der Energie-Einsparung nicht neu", das Klimaschutzkonzept enthalte aber vieles, "das einfach mal gemacht werden muss". Die Gemeinde müsse nun "Leuchtturme setzen" und "vorbildlich handeln", um Nachahmer in Bürgerschaft und Unternehmerwelt zu gewinnen: "Wenn nicht wir, wer dann?"

Als "insgesamt gelungen" bezeichnete Reimund Metzger (Freie Wähler) das Konzept. Zwei Maßnahmen pickte er lobend heraus, das Baulückenkataster sowie die Straßenbeleuchtung mit energiesparenden LED-Lampen und aktuell die LED-Weihnachtsbeleuchtung. Die Gemeinde werde "eine Vorreiterrolle" einnehmen und könne so "Privatleute und Gewerbe ins Boot holen". Zwar müsse man sicher "noch dicke Bretter bohren", sei aber "auf dem richtigen Weg erste Schritte gegangen".

Zufrieden zeigte sich auch Dr. Gerhard Welker (Grüne) und hob die Potenzialanalyse hervor, die klar aufzeige, wo sich die Einspar-Anstrengungen lohnten. Er regte auch an, sich über schwierige Themen Gedanken zu machen: Hier hob er Car-Sharing (wenn sich mehrere Bürger ein Auto teilen) hervor, für das der Bedarf da sei und es nur den entscheidenden Impuls brauche, und Fotovoltaik für Eigenheimbesitzer, auch wenn hier "die Goldgräberzeiten vorbei" seien. Hochinteressant fand Welker die Chance, Investoren anzulocken, etwa indem man ihnen Flächen für Fotovoltaik, zum Beispiel auf gemeindeeigenen Gebäuden, anbiete. Wichtig aber: "Wo sind die Kümmerer?" Für Überzeugungsarbeit, Tipps und Anleitung auch zur Verhaltensänderung brauche man jemanden, dem Klimaschutz und Energieeinsparung "ein Herzensanliegen" sei.