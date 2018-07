Balzfeld. (tsa) Zufrieden konnte Vorsitzender Siegbert Rössler bei der Jahreshauptversammlung der Tierfreunde Balzfeld auf das Jahr 2014 zurückblicken. Trotz einiger Irritationen sei es dem neuen Team gelungen, den Tierpark weiter auf einen guten Weg zu bringen. Alle Feste wurden mit gewohnt guter Organisation durchgeführt. Neu- und Umbauten gab es im vergangenen Jahr keine. Eine größere Arbeit war aber das Säubern des Ententeichs. Daneben ist noch die Sanierung des Südgiebels zu erwähnen.

In diesem Zusammenhang wurde auch Werner Ronellenfitsch genannt, der unermüdlich zur Stelle war. Auch bei anderen Aktionstagen habe vieles gemacht werden können, weil doch einige Helfer den Aufrufen gefolgt seien. Der Dank des Vorsitzenden galt auch den Helfern, die außerhalb der Ferienzeit das allmontägliche "Scheelribblinessen" ermöglichen. Ebenso Mathias Hillenbrand für den Umbau des Tierparkexpresses. Zum Schluss rief Rössler alle zur Mitarbeit auf.

Schriftführer Theo Sauer erinnerte an die Veranstaltungen am Ostermontag, am 1. Mai und am Vatertag. Das Scheelribblinessen mit Musik in den Sommermonaten war wieder gut besucht. Großen Anklang fanden der Erntedankgottesdienst mit Tiersegnung wie auch die Balzfelder Geeleriewekerwe. Außerhalb von Balzfeld warb die Lok bei einigen Fahrten für den Tierpark als Naherholungseinrichtung. Und erneut betreute der Vergnügungsausschuss einige Besuchergruppen. Die Fütterung und Pflege der rund 400 Tiere sei immer gewährleistet gewesen. Auch von Theo Sauer kam der Appell, sich helfend einzubringen.

Der Kassenbericht von Kassier Claus Johannsen zeigte nach schwierigen Jahren ein deutlich positives Ergebnis. Man sei nun mehr auf einem guten Weg. Dies bestätigten die Kassenprüfer Rudi Rachel und Volker Tuschik. Die anschließende Entlastung erfolgte einstimmig.

Die Jugend hatte nach den Worten von Erich Wolf verschiedene Arbeitseinsätze und nahm am Ferienspaß der Gemeinde teil. Ebenso wurde die Tiersegnung vorbereitet sowie der Kerweumzug mit einem eigenen Motiv begleitet. Die von Alois Hillenbrand vorgetragene Tierbestandsliste ergab eine Zahl von rund 400 Tieren.

In der Aussprache wurde die Arbeit aller Helfer gewürdigt. Auch ging ein Dank an die Gemeinde Dielheim für die Unterstützung bei den Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Siegbert Rössler; zweiter Vorsitzender Alois Hillenbrand; Schriftführer Sabrina Wolf; Kassenwart Claus Johannsen; Zuchtwart Achim Fuchs und Thomas Greulich; Jugendleiterteam Markus Grimm, Thomas Ihle, Daniel Epp; Beisitzer Mathias Hillenbrand, Klaus Seyfert, Manfred Spieß; Vergnügungsausschuss Beate Hillenbrand, Inge Hillenbrand, Brigitte Rössler, Alexandra Wolf, Maylin Ohlhaiser, Theo Schwab. Kassenprüfer Rudi Rachel und Volker Tuschik.

Erfreut zeigte sich Siegbert Rössler über die neuen Mitarbeiter im Vorstand. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden vom Vorsitzenden Erich Wolf, Walter Mauz, Günter Hillenbrand und Theo Sauer. Ein besonderer Dank galt Bernhard Hillenbrand als "gute Seele" im Hintergrund in der Küche. Siegfried Hillenbrand wurde als krönender Abschluss dann noch zum Ehrenvorstand ernannt. Sichtlich bewegt dankte er und rief einige Höhepunkte seiner 39-jährigen Amtszeit als Vorstand in Erinnerung. Die Jahresplanung für 2015 stellte Alois Hillenbrand danach in kurzen Stichworten dar. Dies war gleichzeitig eine Aufforderung zur Mithilfe bei allen geplanten Aktionen.