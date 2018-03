Walldorf. (rö) Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig mehrere Beschlüsse getroffen, die den Friedhof betreffen: So wurde das Anlegen eines gärtnergepflegten Grabfeldes beschlossen, die Verwaltung wurde beauftragt, mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner einen Vertrag über die Pflege abzuschließen, und es wurde die Friedhofssatzung der Stadt geändert. Bürgermeisterin Christiane Staab wies darauf hin, dass sich der Gemeinderat im Vorfeld intensiv mit "neuen, moderneren Bestattungsformen beschäftigt" habe. Stadtbaumeister Andreas Tisch ergänzte, dass man in dieser Hinsicht auch noch weitere Schritte gehen wolle, diese Entscheidungen aber jetzt noch nicht auf der Tagesordnung stünden.

Das gärtnergepflegte Grabfeld, das schon bis zum Sommer kommen soll, wird etwa 300 Quadratmeter groß sein und sich im mittleren Friedhofsteil befinden. Die Planung weist 81 Grabstätten für Urnen (einzeln und in einem Gemeinschaftsfeld) und 22 für Sargbestattungen aus. Durch eine Bepflanzung mit Stauden und Gehölzen soll ein parkähnlicher Charakter entsehen. Besonderheit ist, dass die Pflege durch einen lokalen Gärtner erfolgt, der von der Genossenschaft beauftragt wird. Die Kosten für diese Dauergrabpflege liegen bei 25-jähriger Laufzeit zwischen 2000 (Urnenbeisetzung im Gemeinschaftsfeld) und 5000 Euro (Erdgrab mit Blumenbeet). Mit der Änderung der Friedhofssatzung wurden allgemeine Modernisierungen vorgenommen (dazu gehört beispielsweise der Ausschluss von Kinderarbeit bei der Herstellung von Grabsteinen) und die Aufnahme der neuen Bestattungsformen.

Der Gemeinderat hat zudem einstimmig beschlossen, die ÖPNV-Brücke, die über die L 723 führt, wieder mit einer Schranke zu versehen. Dafür entstehen außerplanmäßige Kosten in Höhe von 27 000 Euro. Bereits von 2004 bis 2010 hatte es hier eine Schranke gegeben, die aber mehrfach durch Vandalismus beschädigt worden war. Wie Stadtbaumeister Andreas Tisch dem Gemeinderat erläuterte, wurde der Verwaltung von Bewohnern des Neubaugebiets Walldorf-Süd jetzt gemeldet, dass die Brücke - die ausschließlich für Fußgänger, Radfahrer und den Busverkehr gedacht ist - wieder verstärkt von anderen Fahrzeugen unerlaubt genutzt wird. Außerdem wurde von den Anwohnern angemahnt, dass die Geschwindigkeit der Busse in der Walzrute die vorgegebenen 30 km/h oft übersteigt. Hier erhofft man sich von der Schranke zusätzlich eine bremsende Funktion.

Außerdem beschloss der Gemeinderat einstimmig die Sanierung des Kreisverkehrsplatzes Impexstraße/Wieslocher Straße. Die Kosten werden laut Stadtbaumeister Andreas Tisch 274 000 Euro betragen. Der Kreisel wurde im Jahr 2000 im Zug der Erschließung des Gewerbegebiets Kleinfeld angelegt. Inzwischen gibt es zahlreiche Schäden, die man unter anderem mit der inzwischen intensiveren Verkehrsbelastung, vor allem durch Lkw, in Verbindung bringt. Damit der Kreisverkehr "stabil funktionieren kann", so Stadtbaumeister Tisch, wird man den Außendurchmesser von 30 auf 32 Meter vergrößern. Der Innenkreis wird mit einem Durchmesser von 16 Metern beibehalten, hier wird aber der Pflasterring entfernt, um die bauliche Trennung zwischen Fahrbahn und Innenring zu vermeiden. Außerdem werden auch die Fahrbahn, beschädigte Bordsteine und Bankette erneuert.