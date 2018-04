Walldorf. (heb) "Es sind oftmals Zufälle, die die tollsten Dinge an den Tag bringen", sagte Klaus Engwicht, Vorstand der Walldorfer Heimatfreunde, bei der Eröffnung der Ausstellung "Das Walldorfer Mammut" im Museum im Astorhaus. Anfang Januar hatte ihn sein Vorstandskollege Rainer Busch angerufen und ihn gebeten, ganz schnell bei ihm vorbeikommen. "So was hast du noch nicht gesehen!", rief er und meinte ein wirklich außergewöhnliches Objekt, das der Walldorfer Arzt Rainer Jantzen bei Renovierungsarbeiten auf seinem Speicher in einer Weinkiste wiedergefunden und dem Heimatmuseum überlassen hatte.

Beim Hausbau in der Dannheckerstraße hatte ein Baggerführer vor 45 Jahren einen Knochen gefunden und Jantzen hatte ihn gesichert und gut aufgehoben. Den Mitgliedern des Heimatvereins war schnell klar, dass es sich hier um ein ganz besonderes Geschenk handelte. Der Wieslocher Diplom-Geologe Dr. Ludwig Hildebrandt nahm den Fund genauer unter die Lupe und bestätigte die Vermutung, dass es sich um den mindestens 15.000 Jahre alten und sehr gut erhaltenen Unterkiefer eines wollhaarigen Mammuts handelt. Der Kadaver des noch jungen Tieres könnte wohl in der Würm-Eiszeit durch Hochwasser des Rheins oder des Neckars angeschwemmt worden sein, vermutete Engwicht.

Aber wie heiße es denn nun richtig - der Mammut, die Mammut oder gar das Mammut, fragte Engwicht augenzwinkernd und lieferte die Antwort gleich mit: Für einen Kurpfälzer heiße es natürlich "des Mammut, des do eben". Mitten in dem feinen Saal stand eine Vitrine, die Engwicht mit Bürgermeisterin Christiane Staab feierlich enthüllte. Und was kam zum Vorschein? Ein Stoffelefant zwischen Kieseln.

Zum "echten" Mammut ging es hinunter in den Gewölbekeller, wo die ständige Ausstellung ihren Platz hat. In zwei Gruppen führte der Radiologe und Hobbypaläontologe Dr. Siegfried Tuenger-thal, der sich um den wissenschaftlichen Teil der Präsentation gekümmert hatte, durch die Ausstellung und machte die erdgeschichtliche Einordnung anschaulich. Mit der Integration des Mammutknochens waren auch die anderen eiszeitlichen Fundstücke neu beschriftet und beleuchtet worden.

Denn paläontologisch interessante Funde gab es in den Flusskiesen der Region schon mehrere. Einer der spektakulärsten ist der rechte Stoßzahn eines Waldelefanten, der vor rund 550.000 bis 400.000 Jahren gelebt hat und vor 70 Jahren beim Kiesbaggern in Kronau gefunden wurde. Tuengerthal zeigte auch auf einen Abguss des Unterkiefers des berühmten Homo heidelbergensis aus Mauer: Es sei durchaus möglich, dass sich beide begegnet seien, meinte er.

Hans Horn, der ehemalige Leiter des Fachbereichs Biologie am Walldorfer Gymnasium, hatte aus seinem reichhaltigen privaten Fundus einen passenden Kieferknochen eines modernen Elefanten aus Afrika beigesteuert, sodass man Mammut- und Elefantenkiefer gut vergleichen konnte. Tuengerthal wies besonders auf die Kaufläche der jeweiligen Backenzähne hin: Die des Mammuts zählten deutlich mehr "Rippen", ein Hinweis darauf, dass es sich während der letzten Eiszeit von den harten Gräsern der Kaltsteppe ernähren und diese gründlich zermalmen musste.

Beide Unterkiefer hatte der Chefarzt der Röntgenabteilung der Thorax-Klinik im Uniklinikum Heidelberg, Professor Claus Peter Heussel, mittels hochauflösender Computertomografie analysiert. Am Bildschirm konnten die Besucher sich die CT-Schnitte anschauen, die im Kiefer angelegten Ersatzzähne erkennen und lernen, dass auch Elefanten und Mammuts so etwas Ähnliches wie "Milchzähne" und bleibende Zähne haben.

Info:0 Die Sonderausstellung "Das Walldorfer Mammut" ist im Astorhaus noch bis 8. Juni jeden Sonntag, 15 bis 18 Uhr, zu sehen. Termine für Führungen können mit dem Heimatverein vereinbart werden: Telefon 06227/4788 (Klaus Engwicht) oder E-Mail info@museum-im-astorhaus.de.