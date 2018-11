Walldorf/Wiesloch. (oé) Welch hohes Ansehen das Tom-Tatze-Tierheim genießt, wurde erst jetzt wieder deutlich, als im Fernsehen (SAT 1) eine kritische Reportage über Spendenmissbrauch im Tierschutz lief. Dort wurde gerade das Tom-Tatze-Tierheim als Beispiel für Seriosität und Verlässlichkeit vorgestellt. Nicht umsonst trägt die Einrichtung die Tierheimplakette und empfing 2011 den Landestierschutzpreis. Wer dem Tierheim einen Besuch abstattet, der erkennt auch, warum dies so ist: Er findet eine moderne, saubere und gepflegte Einrichtung vor, in der sich die jedes Jahr durchschnittlich 500 Bewohner ganz offensichtlich wohlfühlen. Dafür sorgen nicht nur die sechs hauptamtlichen Mitarbeiter des Tierheims (inklusive einer Auszubildenden), sondern auch die zwölf bis 15 ehrenamtlichen Helfer, die mit den Vierbeinern regelmäßig Gassi gehen und auch sonst mit anpacken, wenn Not am Mann ist.

Volker Stutz, der Vorsitzende des Tierschutzvereins, freut sich im Jahr des 50. Vereinsjubiläums über diese Vertrauensbasis, die über Jahre gewachsen ist. Fragt man ihn nach den Gründen, so antwortet er: "Keiner von uns glaubt, das Rad neu erfunden zu haben. Aber wir versuchen, grundehrliche Arbeit abzuliefern." Das kommt offensichtlich an - nicht nur bei den Bürgern, sondern auch bei den Tierschutzverbänden auf Landes- und Bundesebene, mit denen der Tierschutzverein über seinen Vorsitzenden bestens vernetzt ist, und nicht zuletzt bei den fünf Kommunen (Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot, Dielheim und Malsch), die dem Tierheim angeschlossen sind.

Mit einem jährlichen Beitrag zwischen einem Euro und 1,50 Euro pro Einwohner helfen sie, das Tierheim und seinen Jahresetat von rund einer Viertelmillion Euro zu finanzieren. "Mit dem, was wir von den Kommunen bekommen, können wir uns glücklich schätzen", freut sich Volker Stutz. Denn es liegt "weit über dem Durchschnitt". Bei aller Solidarität, die die Kommunen hier üben - ein Geschenk oder eine Spende ist ihr Finanzierungsbeitrag gleichwohl nicht. Daran lässt der Tierschutzvereinsvorsitzende keinen Zweifel. Viel eher handelt es sich um die Bezahlung einer Dienstleistung. Denn mit der vertraglich geregelten Aufnahme von gefundenen und beschlagnahmten Tieren erfüllt das Tierheim für die Kommunen eine "originär öffentliche Aufgabe".

Aber darin erschöpft sich die Arbeit von Tierheim und Tierschutzverein keineswegs. Sie nehmen Pensionstiere auf, wenn Herrchen oder Frauchen verreisen oder ins Krankenhaus müssen. Sie leisten präventive Arbeit, indem sie sich um frei lebende Katzen kümmern, Futterstellen betreuen und für die Kastrierung der Tiere sorgen. Hinzu kommen Kontrollbesuche bei Beschwerden, über die sich manches Problem auch "ohne Riesenaktion" regeln lässt, wie Volker Stutz erzählt, auch wenn die Tierschützer nur Privatpersonen ganz ohne "amtliche Befugnis" sind.

Nicht zu vergessen die "allgemeine Tierschutzarbeit", wie es der Vereinschef nennt. Gemeint sind die Öffentlichkeitsarbeit etwa in Form von Informationsveranstaltungen und Vorträgen, das Einwerben von Spenden (ohne die das Tierheim nicht überleben könnte), und schließlich die Mitgliederwerbung. Alles Aufgaben, die letztlich oft beim Vorstand hängen bleiben. "Drei Stunden am Tag für den Tierschutzverein" sind für Volker Stutz eher die Regel als die Ausnahme. Er beschwert sich deswegen nicht. "Für mich und auch für meine Frau ist das quasi unser Leben." Und er denkt auch nicht an Rückzug. Aber er weiß doch, dass er diese Arbeit nicht ewig wird leisten können. Deshalb macht sich der Vorsitzende bereits heute Gedanken über "die Zeit nach Volker Stutz". Es wird seiner Meinung nach darauf ankommen, die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen und den Verein "breiter aufzustellen". Etwa, indem (auch außerhalb des Vereins) Fachleute gewonnen werden können, die ihre Expertise etwa beim Gebäudemanagement, bei den Finanzen oder bei der Mitglieder- und Sponsorenwerbung einbringen können und so den Vorstand entlasten.

Volker Stutz will diesen Weg "rechtzeitig und in kleinen Schritten" gehen. Dabei setzt er auch auf seine Stellvertreterin Martina Augspurger. Die Gymnasiallehrerin hat sich in der Vergangenheit vor allem um den Aufbau der Tierheimjugend gekümmert, auf die Volker Stutz besonders stolz ist. Regelmäßig treffen sich 15 und mehr Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren, um zu spielen und sich mit Tierschutzthemen zu beschäftigen.

Die Nachwuchssicherung ist aber nur eine der zahlreichen Herausforderungen der Zukunft. So stagniert derzeit die Zahl der Mitglieder bei gut 900, nachdem sie jahrelang stetig gewachsen war. Nicht nur hier spürt der Tierschutzverein, dass viele Menschen sparen müssen. Das merkt das Tierheim auch an der wachsenden Zahl an Tieren, die abgegeben werden, weil die Besitzer Hartz IV beziehen und sich keines mehr leisten können. Auch bei Umzügen darf das Tier heute häufig nicht mehr in die neue Wohnung mitgenommen werden. Und vor allem ältere Vierbeiner landen häufiger im Tierheim, nicht unbedingt aus Hartherzigkeit, sondern weil die Besitzer höhere Kosten für den Tierarzt nicht mehr tragen können. Die fallen dann beim Tierheim an. So wachsen auch hier die finanziellen Verpflichtungen.

Im Jubiläumsjahr stehen Tierschutzverein und Tierheim dank einer soliden Rücklage zwar finanziell auf gesunden Füßen (man ist schuldenfrei), aber ausruhen können sich die Verantwortlichen darauf nicht. Zumal der Renovierungsbedarf im 1997 eingeweihten Tierheim in den kommenden Jahren steigen wird. Der Tierschutz wird deshalb weiter Geld brauchen. "Ich sage das ganz deutlich", unterstreicht Volker Stutz.

Gerade am Tierheim wird laufend investiert. Zuletzt wurde ein neuer Zaun im rückwertigen Bereich errichtet und der Quarantänebereich abgeteilt. Zudem wurde provisorisch ein neues Kaninchengehege angelegt. Gerade Kaninchen und andere Kleintiere kommen derzeit in Massen ins Tierheim, 43 waren es bis Oktober, dazu 23 Meerschweinchen und viele andere Kleintiere mehr. Ein eigenes Kleintierhaus ist deshalb der "allergrößte Wunsch" der Tierschützer. "Das muss kein Riesenteil ein, aber eines, das den Ansprüchen genügt", sagt Volker Stutz. Bislang fehlen dem Tierheim auch ein Lager- und ein Versammlungsraum. Man sieht: Auch im Jubiläumsjahr fehlt es nicht an Plänen und Projekten. Deshalb hofft der Tierschutzverein weiterhin auf die Unterstützung der Bevölkerung, "um den erreichten Standard zum Wohle unserer Tiere halten zu können", so Volker Stutz.

Fi Info: Für Sonntag, 1. Dezember, lädt das Tom-Tatze-Tierheim ab 13 Uhr zum 1. Advent ein. Auf die Besucher warten selbst Gebasteltes und selbst Gebackenes zur Weihnachtszeit.