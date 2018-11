Von Hans-Dieter Siegfried

Rauenberg. Die ehrwürdige große Mannaberghalle wurde in ihren Grundfesten erschüttert, brillante Lichteffekte, Donnerschläge und Dampfschwaden prägten für rund vier Stunden das Bild. Rund 1000 Besucher waren bei der samstäglichen Premiere von "Deutsch-Rock und seine Zeit" dabei und tags darauf strömte nochmals die gleiche Anzahl begeisterter Gäste herbei.

Eingeladen hatte der Sängerbund Rauenberg, wieder einmal in Kooperation mit der Chorgemeinschaft CES aus dem Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Bereits zum dritten Male haben sich die beiden Vereine zusammengetan, nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei "Revue 2000" und "Elvis zu seiner Zeit", wie immer unter der Leitung von Dr. Armin Fink, Musikdirektor und Kreis-Chorleiter des Sängerkreises Heidelberg. Unterstützt wurde der Gemeinschaftschor - 90 kamen aus Kirchheim angereist, 50 vom Sängerbund hatten ein Rauenberger "Heimspiel" - von den namhaften Solisten Sascha Krebs, Vanessa Kraft, dem "PMA-Orchestra" und der "Rockformation".

Die Akteure zündeten ein musikalisches, visuelles und akustisches Feuerwerk und die Gäste wurden in längst vergangene Tage entführt. "Neue Deutsche Welle", Ohrwürmer, aber auch härtere Klänge, beispielsweise die beschwörenden Töne von "Rammstein" mit dem dargebotenen Song "Engel", bildeten mit den bekannten Rocknummern in deutscher Sprache ein Programm, das zu gefallen wusste. Erinnerungen an die Jugend wurden bei vielen im Publikum wach, mitgesungen wurde kräftig und spätestens bei Liedern wie Peter Schillings "Major Tom" hielt es kaum noch jemanden auf den Sitzen.

Es war die Vielfalt, eine beeindruckende Bühnenshow, ergänzt durch die gekonnte Choreografie, die das Konzert zu einem Hochgenuss machte - ergänzt von hervorragenden Musikern, die die Stimmgewalt der vereinigten Chöre optimal zur Geltung kommen ließen.

Sascha Krebs, der Sandhäuser, zeigte sich als Solist nicht nur in Sachen Stimmlage variabel. Köstlich sein Udo-Lindenberg-Outfit, seine Interpretation des Karat-Songs "Über Sieben Brücken musst Du gehen" oder seine Umsetzung von "Abenteuerland", dem Titel von PUR. Vanessa Kraft, die positiv aufgedrehte Röhre mit Kraichgauer Blut in den Adern, stand ihm in nichts nach. Sie wusste als Nena zu überzeugen, interpretierte aber auch "Rosenstolz" einfühlsam, mit einer zärtlich unterlegten Kratzstimme, bei dem Lied "Ich bin ich" und erinnerte an die "Mannemer" Rockröhre Joy Fleming mit "Ein Lied kann eine Brücke sein".

Aber auch aus den bunten Reihen beider Chöre traten Solisten in den Vordergrund. Roland Piedl erfreute als super Westerhagen-Imitator die Besucher. Aber auch Holger Menges, mit dem Grönemeyer Lied "Der Weg", und Darren Lesniak, gepudert und mit entsprechender nostalgischer Perücke ausgestattet bei "Rock me Amadeus" des österreichischen Barden Falco, sorgten für beste Stimmung.

Begonnen hatte das Spektakel, für das die Teams um Armin Fink über zwei Jahre, teilweise dezentral, geprobt hatten, mit einem Intro-Medley bekannter Größen wie "Die Ärzte", "Skorpions" oder "Tote Hosen", fantastisch umgesetzt von Stephanie Prosek, die mit ihrer Violine schmeichelnd, aber auch aggressiv und schrill den Part der musikalischen Wachrüttlerin spielte - unterstützt von Fink am Klavier und den Virtuosen der "Rockformation". Die junge Dame ist längst auf dem Weg hin zu einer großen Karriere, obwohl sie sich nach ihrem tollen Soloauftritt wieder brav in die Reihen des "PMA-Orchestras" integrierte.

Zwischen den einzelnen Stücken hatten Maren Mechler aus Kirchheim und der Rauenberger Christian Lehmayer die Aufgabe übernommen, nicht nur die einzelnen Programmpunkte anzukündigen, sie lieferten auch detaillierte Informationen zu den jeweiligen Stücken und den Künstlern. Und so staunten nicht wenige im Saale, als sie erfuhren, dass Herbert Grönemeyer so manchen Song in einem Rauenberger Studio aufgenommen hat. Armin Fink selbst, als die Töne von "Skandal im Sperrbezirk" der "Spider Murphy Gang" verklungen waren, informierte das verblüffte Publikum darüber, dass er selbst kurz nach seinem Abitur als Studiomusiker für die bayrische Kultband tätig war.

Für ein akrobatisches Zwischenspiel sorgten die "Heidelbreaks" vom Haus der Jugend aus Heidelberg, die mit tollen Tanzdarbietungen die Stimmung noch weiter anheizten. Diese wurde gegen Ende nochmals gesteigert, als der aktuelle Hit "Tage wie diese" von den Toten Hosen erklang. Alle Solisten, das Orchester, die Rockformation und selbstredend der Gemeinschaftschor ließen alle Zuhörer nochmals aufspringen und mitsingen.

In der Pause war allenthalben zu hören, dass mit solchen Projekten und den daraus resultierenden Programmen sich niemand Sorge um die Zukunft modern ausgerichteter Chöre machen muss. Ein engagierter Dirigent in Verbindung mit einem experimentierfreudigen Chor ist die Basis für den Erfolg. Die Rauenberger machen es vor: Mit einem Durchschnittsalter von nur 47 Jahren ist der Sängerbund der jüngste Männerchor der Region, das jüngste aktive Mitglied ist elf Jahre alt, das älteste 82.