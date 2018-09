Von Armin Rößler

Wiesloch/Walldorf. "Herr Zumpe und die Rocker" nehmen einen neuen Anlauf. Im November 2014 hatte der TV-Sender DMAX die Pilotfolge der Kurpfälzer Comedy-Serie gezeigt. "Das lief bundesweit sehr erfolgreich, trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Dialekts", sagt Christian Berlinghof (Brainyard Filmproduktionen mit Sitz in Frauenweiler), der die Serie gemeinsam mit Jochen Koppert (Agentur Imago, Walldorf) entwickelt hat.

Trotz guter Einschaltquoten ging man aber nicht sofort an eine ganze Staffel, wie zunächst geplant, sondern in die "nächste Entwicklungsstufe". Der dokumentarische Charakter ist verschwunden, dafür wurde der Comedy-Anteil deutlich erhöht. "Das hat wunderbar geklappt", freut sich Jochen Koppert über das Ergebnis. Man hat die Szenen dramaturgisch enger gefasst, im Drehbuch für die Dialoge genauere Vorgaben gemacht und in Sachen Witz und Tempo noch einmal gehörig zugelegt. Nicht verändert wurde die direkte Ansprache, mit der sich die Hauptpersonen immer mal wieder erläuternd (und erheiternd) an den Zuschauer wenden.

Die neue Folge "Zur falschen Zeit am falschen Ort" wird am Montag, 12. Oktober, um 23.15 Uhr auf DMAX ausgestrahlt, anschließend kann sie auch in der Online-Mediathek (www.dmax.de) angeschaut werden; dort ist bereits ein Trailer zu sehen. Inhaltlich geht es wieder um den Motorradclub "Devil’s Staff", dessen Mitglieder Robert "Rob" Reiert, Harald "Chicken" Hinkel, Wolfy Ziegler, Klaus Grimm und Yves Bolander sich quasi selbst verkörpern. Herr Zumpe, der Hausmeister des Vereinslokals, hat für Wolfys Band (die von Armin Rühl und Peter Stahl vervollständigt wird) einen Auftritt angenommen - ausgerechnet am Geburtstag von Club-Präsident "Rob". Die Idee, Konzert und Feier zu verknüpfen, stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen - es darf gelacht werden.

Gedreht wurde wieder bei Brainyard in Frauenweiler und auf dem PZN-Gelände, daneben unter anderem im Kursaal Siegel in Bad Schönborn, in der Uhlandshöhe in Malsch, im Racket Center in Nußloch oder im Hotel Leonardo in Walldorf. Die sechs Drehtage wurden "am Stück durchgezogen", wie Christian Berlinghof sagt, vor allem für die Macher und ihre 15-köpfige Crew bedeutete das pausenlosen Einsatz, "jeden Tag Minimum zwölf Stunden lang". Produktionsleiterin Ute Berlinghof ergänzt: "Wir haben unheimlich viele Statisten gebraucht, irgendwann waren wir 100 Leute am Set, aber auch das hat toll geklappt." Und auch die älteren Herrschaften, die die Gäste eines 80. Geburtstags spielen, hatten ihren Spaß an den Aufnahmen, obwohl selbst um Mitternacht noch gedreht wurde.

Koppert glaubt, dass die Serie "Kultstatus bekommen kann". Deshalb ist man jetzt auf die Reaktionen gespannt, schließlich entscheiden die Einschaltquoten und die Internet-Zugriffe darüber, wie es weitergeht. "Unser Wunsch wäre eine Staffel mit sechs Folgen", so Koppert, die Ideen liegen bereits in der Schublade. "Dann haben wir ab Januar viel zu tun und werden richtig Gas geben müssen", sagt Christian Berlinghof. Das passt ja zur Story um die Motorradgang.

Info: Montag, 12. Oktober, 23.15 Uhr, auf DMAX; danach auf www.dmax.de.