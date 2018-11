Walldorf. (joa) Seit acht Generationen gibt es mittlerweile den Zirkus Bely, der im Zuge der diesjährigen Saison auch Walldorf erneut mit seiner zweistündigen Manegenshow beglückt. Auf dem bekannten Platz nahe der Autobahn wurden erneut die sprichwörtlichen wie auch echten Zelte aufgeschlagen. Hintergrund Info Das Familienunternehmen wird von Freitag, 3. Oktober bis zum Montag, 20. Oktober am Blumenhaus Wedel in Walldorf, täglich ab 15 Uhr gastieren. Der jeweilige Dienstag ist Ruhetag. Mehr Infos gibt es unter 0172/729-2093. Info Das Familienunternehmen wird von Freitag, 3. Oktober bis zum Montag, 20. Oktober am Blumenhaus Wedel in Walldorf, täglich ab 15 Uhr gastieren. Der jeweilige Dienstag ist Ruhetag. Mehr Infos gibt es unter 0172/729-2093.

Die große Grünfläche scheinen auch die Tiere zu genießen. "Bei uns werden die Tiere nicht angekettet, sondern bekommen eine große Fläche für ihren Freilauf", erklärt Marina Frank-Bely, während sie auf die vielen Zebras zeigt, deren weitläufig abgegrenzte Grasfläche mit einem Zelt als Unterstand verbunden ist. Für diese "1a-Tierhaltung", wie Marina Frank-Bely sie bezeichnet, wurde das Unternehmen sogar schon ausgezeichnet.

Das Programm ist auch in diesem Jahr breit gefächert: Von Pferdedressur bis zu Luftartistik, Clownerie und der Kontorsionistin Neyenne (im Bild) ist für jeden etwas dabei. Zu den rund 100 Zirkustieren gehören neben Zebras auch Kamele, Esel, Lamas, Watussi-Rinder, Alpakas und viele mehr, wie zum Beispiel die typischen Tiere eines Bauernhofes. Ihr Debüt in der Manege haben in diesem Jahr Araberhengste, die neu im Programm sind.