Wiesloch. Den ersten Testlauf hat der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Bahnhof Wiesloch-Walldorf bereits erfolgreich bestanden, teilt die Stadtverwaltung mit. An einem Freitag im August rollten die Busse der SWEG "astrein" vom ZOB auf die bestehende Brücke der Walldorfer Straße, heißt es in der Mittelung der Stadt weiter. Problemlos hätten die anderen motorisierten Verkehrsteilnehmer an der Anforderungsampel gehalten. Wie geplant fuhren die Linienbusse "in einer perfekten, wenn auch steilen Kurve" aus dem ZOB heraus auf die Fahrbahn in Richtung Wiesloch oder Walldorf.

Rund um den Bahnhof Wiesloch-Walldorf ist in den letzten Monaten noch mehr gebaut worden. Unter dem ZOB ist das Parkhaus mit 265 Plätzen entstanden, in dem der Stadt zufolge nun schon Parkplätze reserviert werden können. Unter zweckverband@wiesloch.de können sich Interessierte sowohl für einen Dauerparkplatz im Autoparkhaus als auch für einen Stellplatz im Fahrradparkhaus voranmelden. Nachdem das Membrandach in einer nächtlichen Aktion auf den Punkt genau eingehoben wurde (die RNZ berichtete), sind noch etliche andere Arbeiten erfolgreich "über die Bühne" gegangen.

Für die insgesamt fünf Buswartehäuser wurden Unterkonstruktionen geschaffen, auf die die Wartehäuschen dann montiert wurden. Der Gussasphalt auf dem ZOB wurde aufgebracht und damit die Decke abgedichtet. Dem schlossen sich Dachdeckerarbeiten auf dem Dach des Treppenhauses an sowie die Arbeiten am Fahrstuhl an. Im Zuge des Neubaus wurde auch das Dach des bestehenden Bahnhofsgebäudes saniert und als Gründach gestaltet. Neu angelegt wurden die Pflasterflächen innerhalb und außerhalb des Parkhauses.

Das Fahrradparkhaus wurde gebaut und verfügt nun über 70 sichere Abstellmöglichkeiten. Außerdem gibt es noch 200 überdachte Fahrradabstellplätze. Abgeschlossen wurden auch die Elektroarbeiten (Beleuchtung, Notausgangsbeleuchtung, Anbindung Aufzug, E-Tankstelle und Fahrradparkhaus) sowie Beschichtung und Markierungen der Parkebene zwei des Parkhauses.

Straßenverkehrstechnisch ändert sich die Zufahrt zum Bahnhof, denn es entsteht nun auch auf Wieslocher Seite ein Kreisverkehrsplatz in der Walldorfer Straße. Dadurch erhofft man sich eine Entzerrung der Verkehrssituation und eine Entlastung dieser kritischen Einmündung. Bis zum 10. September werden noch die Asphaltarbeiten im Umfeld des ZOBs und des Parkhauses, die Verkleidung der Buswartehäuser und das Fahrgast-Informationssystem fertiggestellt. "Wir hoffen auch noch den neuen Radweg südlich der Walldorfer Straße und die Stellplätze südlich des ZOB bis zum 22. September zu schaffen", so Anja Dahner, die technische Geschäftsführerin des Zweckverbandes Metropolpark und verantwortlich für den Umbau des Bahnhofes.

Denn an diesem Samstag, 22. September, sollen die Neuerungen mit einem großen Bahnhofsfest eingeweiht werden. Auf dem obersten Deck, wo sich die neuen Bussteige befinden, wird der Zentrale Omnibusbahnhof seiner Bestimmung übergeben. In der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr können sich die Bürger an den Infoständen zum Thema Mobilität beraten lassen. Neben einem Unterhaltungsprogramm mit Musik und einem Kinderprogramm ist auch für Verpflegung gesorgt. Das Tagesprogramm will der Zweckverband Metropolpark noch bekannt geben.

Insgesamt haben die beiden Städte Wiesloch und Walldorf in den letzten Abschnitt des Bahnhofsausbaus rund 8,4 Millionen Euro investiert. Die kommunalen Anteile betragen dabei jeweils drei Millionen Euro, an Zuschüssen flossen 2,4 Millionen Euro.