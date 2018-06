Rauenberg. (oé) Am 12. Juli wählen Rauenbergs Bürger ihren neuen Bürgermeister. Sieben Bewerber stehen zur Wahl. Einer von ihnen ist Theodor Hess. Im Interview mit der RNZ spricht der Rauenberger über die Beweggründe für seine Kandidatur und erläutert seine Ziele.

Herr Hess, für Ihre Kandidatur könnte das Sprichwort gelten "Aller guten Dinge sind drei". Was hat sie bewogen, noch einmal als Bürgermeisterkandidat anzutreten?

Theodor Hess: Um das Sprichwort aufzugreifen: Für mich persönlich bringt es zum Ausdruck, dass ich für meine Ziele und Überzeugungen beharrlich einstehe und bereit bin, dafür leidenschaftlich zu kämpfen. Es ist mir eine Herzenssache, bei der Gestaltung und Weiterentwicklung meiner Heimatgemeinde eine aktive Rolle einzunehmen. Die Steigerung der Lebensqualität unserer Bürger steht dabei für mich an allererster Stelle. Unsere Weinstadt hat eine große Tradition und eine vielversprechende Zukunft vor sich und bietet darüber hinaus noch viel Gestaltungspotenzial. Gerade nach dem vielversprechenden Ausgang der letzten Gemeinderatswahl sehe ich mich in der Pflicht, wieder für das Amt des Bürgermeisters von Rauenberg, Rotenberg und Malschenberg zu kandidieren.

Hintergrund Theodor Hess ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter. Als selbstständiger Versicherungsfachmann leitet er eine Agentur. Zuvor war er 15 Jahre lang bei der Volksfürsorge angestellt und dort Organisationsleiter. Vor seinem Wechsel in die Wirtschaft hat Theodor Hess eine Verwaltungsausbildung für den gehobenen Dienst absolviert, war von 1980 an zehn Jahre lang bei der Stadt Rauenberg angestellt und arbeitete dort im Bau-, Standes- und Grundbuchamt. Im Rathaus Wiesloch war er bis 1992 im Sozialamt und als Leiter des Einwohnermeldeamtes tätig. Seit 2004 engagiert sich Hess kommunalpolitisch als Stadtrat der Freien Wähler.

Sie sind seit nunmehr elf Jahren Stadtrat der Freien Wähler in Rauenberg. Gehen Sie auch für die Wählervereinigung ins Rennen?

Ich bin von unseren Bürgern seit 2004 mehrmals mit überzeugender Stimmenzahl in den Gemeinderat gewählt worden und agiere seit 2009 erfolgreich als stellvertretender Bürgermeister. In der Ausübung meiner Ämter habe ich schon immer die Vor- und Nachteile sorgfältig gegeneinander abgewogen, um so gute Entscheidungen für alle drei Stadtteile zu treffen. Das werde ich auch weiterhin tun - unabhängig von dem Leitbild der Partei. Die Bürgermeisterwahl ist auch eine Persönlichkeitswahl.

Als Einheimischer kennen sie Ihre Gemeinde quasi "aus dem Effeff". Wo sehen Sie die Weinstadt gut aufgestellt, und wo gibt es vielleicht noch Defizite oder Entwicklungspotenzial?

In den letzten Jahren haben wir uns in Zusammenarbeit von Gemeinderat und Bürgermeister erfolgreich weiterentwickelt. Die Ortsbilder sind geprägt von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen. In Rotenberg sind die Weichen für die Stadtkernsanierung gestellt, in Malschenberg für die Friedhofstreppe. Kindergärten, Senioreneinrichtungen, Schulen und Sporthallen - all das wurde saniert, aus- oder neu gebaut. Infrastrukturell hat unsere Gemeinde ohne Frage viel zu bieten. Und viele dieser erfolgreichen Projekte konnte ich aktiv mitgestalten. Aber es liegen auch noch große Aufgaben vor uns, um Lebensqualität und Attraktivität zu steigern. Ich denke dabei an gezielte Marketingaktivitäten, um den touristischen Reiz unserer schönen Weinstadt überregional bekannt zu machen und so auch neue Sponsoren zu gewinnen. Mit ihrer Hilfe könnten wir unser kulturelles Angebot ausbauen, etwa mit einem gemeinsamen Kulturfest der drei Stadtteile. Unseren Status als Naherholungsgebiet möchte ich fördern, indem wir ökologisch verantwortungsbewusst Natur und Klima erhalten.

Der Schlüssel für eine sukzessive Weiterentwicklung liegt für mich aber im täglichen Austausch mit unseren Bürgern. Gerade da erfährt man viel Positives, aber auch, wo der "Schuh drückt". Ich denke an eine Art Bürgercafé und an die Einrichtung eines "Bürgerportals" im Internet, in dem wir Ideen sammeln und im Rahmen von Workshops diskutieren, um so konkrete Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.

Wenn Sie gewählt werden: Welche Aufgaben wollen Sie vorrangig angehen?

Ich möchte, dass es mit unserer Gemeinde "weitergeht", dass sich die Dinge weiterhin gut entwickeln. Dies gelingt uns, wenn wir die Attraktivität unserer Stadtteile für die Unternehmen weiter steigern und in städtische Einrichtungen und den Straßenbau kontinuierlich und verantwortungsbewusst investieren. Weiter möchte ich eine Initiative "Junges Rauenberg" starten. Zusammen mit den Jugendabteilungen der Vereine sollen so kulturelle und musikalische Veranstaltungen für Jung und Alt angeboten werden, um die Gemeinde, insbesondere für die jüngere Generation, interessant zu machen und Neuankömmlinge anzulocken. Entscheidend sind dabei eine lebendige Dorfgemeinschaft und ein aktives Vereinsleben.

Sieben Kandidaten stehen am 12. Juli zur Wahl: Wie ordnen Sie sich in diesem Feld ein?

Ich möchte die Wahl auf jeden Fall gewinnen und freue mich, die Herausforderung anzunehmen. Meine Stärken will ich dafür in die Waagschale werfen. Hierzu zähle ich neben meiner langjährigen Erfahrung in der kommunalpolitischen Arbeit meine Führungsqualitäten, die ich mir in der freien Wirtschaft angeeignet habe. Darüber hinaus bringe ich neben der fachlichen auch die soziale Kompetenz mit, die so ein Amt fordert. Ich werde das Amt des Bürgermeisters zum Wohle unserer Gemeinde mit Herzblut ausüben.

Herr Hess, vielen Dank für das Gespräch.