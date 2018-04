Rauenberg. (rnz) Auf der Zielgeraden hat der Bürgermeisterwahlkampf in Rauenberg nun noch eine unschöne Wendung genommen. Wenige Tage vor dem Urnengang am Sonntag sorgte eine anonym verschickte E-Mail in der Weinstadt für Aufregung, die den Bürgermeisterkandidaten Peter Seithel angreift. Unter dem Betreff "Hat Rauenberg das verdient?" wird in der E-Mail gefragt, warum Peter Seithel die "wahren Gründe, warum er weg will", verheimliche, sein "Geheimnis" nicht offenlege und Freunde "strengstens zu schweigen" bitte. Die E-Mail wurde offenbar am Mittwoch an Vereinsvorsitzende in der Weinstadt verschickt, einer der Adressaten leitete sie gestern auch an die RNZ weiter.

Reagiert hat gestern auch der Angegriffene selber, nachdem er den Eindruck gewonnen hatte, dass die anonyme E-Mail "sehr flächig" versandt worden sei. In seiner Pressemitteilung schreibt Seithel, Vereinsvorsitzende hätten ihn über den Vorgang informiert. Er spricht von einer "üblen Stimmungsmache gegen mich, die ich bedaure". Die Unterstellungen seien "vollkommen gegenstandslos". Die Beweggründe für seine Kandidatur seien "allgemein bekannt". "Dass es da ein Geheimnis gäbe, wäre mir neu - aber wenn die Unkenrufer ein Geheimnis zu kennen glauben, dann erlaube ich den anonymen Absendern der dubiosen Mails ausdrücklich beziehungsweise fordere ich sie auf, dieses vermeintliche Geheimnis umgehend zu lüften. Wir sind alle sehr gespannt", schreibt der Bürgermeister von Grömbach in seiner Stellungnahme.

Er selbst lasse sich gerne auf das Thema ansprechen und werde keine Antwort schuldig bleiben, "um diesen Unsinn aus der Welt zu räumen".