Der 41-jährige Arno Maier tritt am 21. September zur Bürgermeisterwahl in Malsch an. Foto: RNZ

Malsch. (oé) Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in der Letzenberggemeinde am Sonntag, 21. September, hat die RNZ Gespräche mit den Kandidaten über ihre Pläne und Vorstellungen geführt. Den Auftakt macht Arno Maier.

Herr Maier, warum wollen Sie Bürgermeister werden? Was motiviert Sie zu diesem Amt?

Arno Maier: Zuallererst ist es ein Beruf, der viel mit Menschen zu tun hat. Das ist ein wichtiger Grund für mich. Auch, dass man in diesem Beruf die Gelegenheit hat, den Mikrokosmos Gemeinde, also eine Ortsgemeinschaft, in all ihren Facetten kennenzulernen und mitzugestalten. Man kann als Bürgermeister diese Ortsgemeinschaft nach innen erfahren und nach außen repräsentieren. Dabei hat dieser Beruf für mich durchaus eine emotionale Seite: Man kann sich identifizieren; und die Repräsentation bedeutet auch eine gewisse Ehre. Nicht zuletzt glaube ich, dass ich ein Talent für Kommunikation und Netzwerk habe, das mir im Bürgermeisteramt sehr behilflich sein kann. Ein Bürgermeister ist Vorgesetzter, hat mit dem Gemeinderat zu tun und mit den Bürgern. Alle Themen, die in einer Gemeinde transportiert werden, gehen über Menschen. Meine Grundintention ist: Es macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten und sie zu motivieren.

Zur Person Arno Maier ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat einen dreijährigen Sohn. Der Diplom-Ingenieur (FH) mit der Fachrichtung Forstwirtschaft hat nach erfolgreichem Studium in Rottenburg am Neckar die Staatsprüfung für den gehobenen Forstdienst abgelegt und arbeitet seit 2008 bei der Klimaschutz- und Energieagentur des Landes Baden-Württemberg und entwickelt dort Förderprojekte für Land und Kommunen. Der gebürtige Malscher ist ist in seiner Heimatgemeinde Vorsitzender des Vereins der Vogelfreunde. Als Hobbys nennt Arno Maier seine Familie, Lesen und Schreiben sowie das Interesse an Menschen und deren Sichtweisen.

Und warum wollen Sie dies gerade in Malsch tun und hier Bürgermeister werden?

Ich habe auf meiner Homepage das Wort von der regionalen Identität gebraucht. Malsch: Das verbinde ich mit tiefem Wohlbehagen, das ist eine über 41 Jahre gewachsene Verbindung, ein Teil meiner Persönlichkeit. Das hat nichts mit Heimattümelei zu tun. Durch meine verschiedenen Berufsstationen habe ich nicht nur ein Innenbild von der Kommune, sondern auch den Blick von außen. Und jetzt, mit meiner Kandidatur, bin ich viel im Ort unterwegs und lerne Malsch ganz neu kennen. Das eröffnet mir auch neue Perspektiven.

Wie verstehen Sie das Bürgermeisteramt, wie fassen Sie diese Aufgabe auf?



Ich habe in diesem Zusammenhang einen sehr guten Spruch gelesen. Ein Bürgermeister ist für mich "Primus inter Pares", also "Erster unter Gleichen". Das will sagen, dass ein Bürgermeister vom Gesetz und den Formalitäten her zwar gewisse Privilegien hat. Aber er ist kein Monarch, sondern arbeitet mit den Menschen und deren Sichtweisen. Er lernt auch! Die Gemeindeordnung weist ihm Aufgaben zu, aber keine Allmacht. Nicht nur der Bürgermeister weiß etwas, die Menschen auch!

Ich will ein Motivator sein, der gerade auch solche Dinge befördert, die vielleicht im Verborgenen schlummern. Und nicht zuletzt hat ein Bürgermeister in meinen Augen eine Fürsorgepflicht für die Beschäftigten der Gemeinde. Dies gerade vor dem Hintergrund der wachsenden Ansprüche, die an sie als Dienstleister gestellt werden. Hier muss es ausgewogen zugehen, finde ich.

Und was bringen Sie Ihrer Meinung nach für das Bürgermeisteramt mit? Was qualifiziert Sie für diese Aufgabe?

Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, aber ohne aufdringlich zu sein; ich lasse Kommunikation gerne zu, will aber nicht belehren; und ich habe ein offenes Ohr. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Bürgermeister haben sollte: ein offenes Ohr, aber nicht nur für die lauten, sondern auch für die leisen Töne. Ich will eine Atmosphäre schaffen, dass sich die Leute ermuntert fühlen.

Ich habe eine vielfältige Berufserfahrung und musste mich immer wieder fachlich und in kollegialer Hinsicht neu aufstellen. Ich finde, zu meinen Qualifikationen gehört auch das Vorstandsamt in einem Verein, das ich seit vielen Jahren bekleide. Von der Methodik her, den Anforderungen und Entscheidungen ist das meines Erachtens durchaus mit einer kleinen Firma vergleichbar: Es ist ein Lernort für die Persönlichkeitsentwicklung. Zuhören und Zulassen von Meinungen - das lernt man dort.

Und wo sähen Sie die Schwerpunkte Ihrer künftigen Arbeit?



Als Allererstes würde ich mit den Mitarbeitern Gespräche führen und versuchen, ihre Aufgabengebiete, Arbeitsfelder und Beanspruchungen rasch kennenzulernen. Also die Infrastruktur des Rathauses und des Bauhofes zu verinnerlichen. Ganz wichtig wird mir von Anfang an sein, über die Homepage der Gemeinde und das Ortsblatt über meine Arbeit zu berichten; bei allen politischen und gesellschaftlichen Themen, die Einfluss auf den Ort haben können, möchte ich mitteilen, wie die Verwaltung damit umgehen will.

Dann gibt es in Malsch zwei wichtige kulturelle Veranstaltungen: den Mälscher Markt und den Fasching. Beide sind in gewissem Sinne "renovierungsbedürftig" und müssen an die Erfordernisse der heutigen Zeit angepasst werden. Dazu möchte ich einen Bürgerabend mit Vereinen, Gewerbe, Polizei und weiteren Beteiligten machen, um Ideen und Personen zu gewinnen. Ich will versuchen, neue Leute für Kultur und Brauchtum zu rekrutieren, um auch den Heimat- und Verkehrsverein solide weiterführen zu können.

Ein herausragendes und durchaus kontrovers diskutiertes Thema der Malscher Kommunalpolitik ist die Ausweisung des Neubaugebiets "Sauermichel". Wie wollen Sie damit umgehen?

Bei diesem Thema haben die Bürger einen großen Informationsbedarf, gleich-zeitig fehlt es noch an belastbaren Fakten. Bevor man aber in emotionale Diskussionen geht, sollte man erst einmal diese Datengrundlagen abwarten: sprich, Daten zum Wohnflächenbedarf und zu den Einnahmen und Ausgaben, die für die Kommune aus dem Projekt in den nächsten Jahren entstehen - also eine fiskalische Wirtschaftlichkeitsanalyse. Das sind etablierte Methoden, die auch andere Kommunen angewandt haben. Es geht mir darum, dass der Ort bei diesem Thema erst einmal wieder etwas Luft holen und sich beruhigen kann.

Über jede Art der Bürgerbeteiligung - sowohl pro wie kontra - wäre ich als Bürgermeister übrigens dankbar. Das hat nicht den Charakter des Beliebigen oder Unentschlossenen, sondern ist eine Chance, Menschen einzubinden und ihr Know-how auch zu hören. Ein Baugebiet mit solchen Ausmaßen der Veränderung würde eine ganz breite Diskussion rechtfertigen, finde ich. Hektik oder voreilige Annahmen sind hier fehl am Platze. Ein erfahrener, älterer Kollege hat einmal zu mir gesagt: "Wenn's pressiert, musch langsam dou." Das gilt auch hier. Die Bürger dürfen von ihrem Bürgermeister ein souveränes und überlegtes Vorgehen erwarten.

Herr Maier, herzlichen Dank für das Gespräch.