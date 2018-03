Festlich herausgeputzt sind derzeit die zahlreichen Weihnachtshütten in der Region. Unser Bild zeigt einen Blick in die Tairnbacher Dreschhalle auf dem Weihnachtsmarkt am letzten Wochenende. Foto: Helmut Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Auch am zweiten Adventswochenende erstrahlt die Region im festlichen Glanz der weihnachtlich geschmückten Hütten und Buden. In zahlreichen Gemeinden öffnen wieder die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Kunsthandwerklich gefertigte Dekorations- und Geschenkeartikel, wärmende Mützen und Schals, handgefertigte Krippen sowie etliche kulinarische Schmankerl erwarten die Besucher. Wo es überall Glühwein, Lebkuchen, Christbaumschmuck und weihnachtliche Weisen gibt, hier im Überblick:

Wiesloch

In die zweite Runde geht der "Wieslocher Weihnachtszauber" an diesem Wochenende. Bereits am heutigen Donnerstag findet von 18 bis 20 Uhr ein "Christmas-Singen für jedermann" im Event-Zelt statt; morgen, Freitag, gastiert dort Stefan Zirkel mit "So!" (18 bis 20 Uhr). Besuch aus dem hohen Norden ist am Samstag, 3. Dezember, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt angesagt, wenn zum "Nikolaustag" eingeladen wird. Am Abend, 18 bis 20 Uhr, gibt es Livemusik mit dem Trio "La Marché" im Event-Zelt. Einen Tag später, am Sonntag, 4. Dezember, ist hier das "Acoustic Soul Duo" zu hören (ebenfalls 18 bis 20 Uhr). Geöffnet ist der "Weihnachtszauber" auf dem Markt- und dem evangelischen Kirchplatz bis einschließlich 18. Dezember werktags von 16.30 bis 20.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Die Laurentiuskirche hat täglich bis 20 Uhr zu "Advent (ist) anders!" geöffnet.

Walldorf

Das Weihnachtsdorf in der Astorstadt lädt nochmals vom 2. bis 4. Dezember zu einem Bummel von Hütte zu Hütte ein. Am Freitag ist der Budenzauber von 18 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Ins musikalische Programm wird am Freitag, 2. Dezember, um 18.30 Uhr mit dem Männerchor der Constantia Walldorf gestartet; um 19 Uhr spielt die Bigband des Gymnasiums Walldorf auf. Eine Kostprobe seines Könnens gibt am Samstag, 3. Dezember, der ökumenische Knabenchor "Collegium Iuvenum" aus Stuttgart, der auf eine 800-jährige Tradition zurückblicken kann. Der Chor tritt um 16.45 Uhr auf dem Walldorfer Weihnachtsmarkt auf und gibt danach ein Konzert in der katholischen Kirche St. Peter. Ab 20 Uhr bereichert das Duo "Champagne on Ice" das Programm. Zuvor kann man sich ab 17 Uhr noch auf dem Marktplatz mit dem Nikolaus fotografieren lassen. Der schaut auch zum Abschluss am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr vorbei. Danach heißt es zur sonntäglichen Märchenstunde ab 16 Uhr "Es war einmal ..." im Pavillon. Um 17.15 Uhr spielt dann der evangelische Posaunenchor Walldorf auf und ab 18 Uhr sind die "Lost Spies" zu hören.

Malsch

Der Malscher Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten am Samstag, 3. Dezember, auf dem Dorfplatz in Malsch. Die Eröffnung findet um 15 Uhr unter Mitwirkung des Kindergartens und des Kindernests statt. Der Nikolaus hat für 16 Uhr sein Kommen zugesagt und hält für die Kinder eine kleine Überraschung bereit.

St. Leon-Rot

Der St. Leon-Roter Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 3. Dezember, 16 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, 11 bis 21 Uhr, auf dem Dorfplatz zwischen Rathaus und Harres statt. Am Samstag wird der Weihnachtsmarkt um 16 Uhr offiziell durch Bürgermeister Dr. Alexander Eger eröffnet. Für die Kleinen steht ein Karussell bereit. Am Samstag ist der Weihnachtsmann unterwegs und wird an die Kinder kleine Geschenke verteilen. Außerdem sorgen die Vereine für ein abwechslungsreiches Programm.

Dielheim

(köpa) An diesem Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, findet rund um den Dorfbrunnen auf dem Kirchenvorplatz der Dielheimer Weihnachtsmarkt statt. Die Eröffnung erfolgt am Samstag um 17 Uhr durch Bürgermeister Hans-Dieter Weis. Auch der Nikolaus kommt mit seinem Gabensack zu den Kleinen. Weiter geht es am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr. Um 15 Uhr singen die Kinder vom Eckertsberg-Kindergarten Weihnachtslieder. Der Nikolaus erscheint jeweils um 15.30 Uhr und um 17 Uhr und verteilt Geschenke aus dem Gabensack. Ebenfalls um 15.30 Uhr beginnt das Adventskonzert der Musikfreunde Dielheim in der Kirche. Zu einem offenen Weihnachtslieder-Singen laden der katholische Kirchenchor und der MGV Konkordia um 16.30 Uhr auf dem Vorplatz ein. Den Abschluss bildet um 20 Uhr das adventliche Orgelkonzert bei Kerzenschein.

Mühlhausen

(rka) Am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Dezember, findet jeweils von 16 bis 21 Uhr der Mühlhausener Adventsmarkt auf dem Rathausplatz "Unter den Linden" statt, verbunden mit einer Bilderausstellung im Bürgerhaus. Am Sonntag ab 15 Uhr lädt die Jugendfeuerwehr zur Weihnachtsbäckerei für Kinder ins Bürgerhaus ein. An beiden Tagen ist auch der Nikolaus zu Gast und beschenkt die Kinder. Am Samstag findet um 17.30 Uhr die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Jens Spanberger statt. Zu diesem Zeitpunkt kommt auch der Nikolaus. Kraichgauschüler gestalten die Eröffnung mit. Im Bürgerhaus zeigen die Künstler Martin Lutz, Herbert Hügens und Dieter Köster an beiden Tage ihre neusten Werke. Zur Eröffnung laden die Gemeinde und die Künstler am Samstag, 4. Dezember, um 15.30 Uhr ein.

Östringen

(br) Der Östringer Weihnachtsmarkt auf dem Kirchberg öffnet am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, zum 40. Jubiläum. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 3. Dezember, ab 16.45 Uhr eine Musizier- und Singstunde mit den Bläsern des Musikvereins sowie den Chören des Cäcilienvereins und der Sängervereinigung. Um 18 Uhr wird ein Fenster des "Lebendigen Adventskalenders" geöffnet. Sonntags beginnt das Marktgeschehen um 13 Uhr; mit einem Projekt-Bläser-Ensemble will die städtische Musik- und Kunstschule ab 15.30 Uhr die Besucher aufs Fest einstimmen. Am Nachmittag kommt zudem der Nikolaus zu Besuch.