Rund hundert Feuerwehrleute waren am Freitag früh gegen 3 Uhr im Einsatz, um das Feuer zu löschen, das im Erdgeschoss des Hotels Mondial in der Schwetzinger Straße ausgebrochen war. Ursache war offenbar ein überhitzter Server an der Rezeption. Die Hotelgäste konnten sich über eine Feuertreppe an der Außenwand in Sicherheit bringen. Fotos: Kircher (2)/Priebe (1)

Wiesloch. (oé) Ein Feuer im Hotel Mondial in der Schwetzinger Straße hat am Freitag früh zu einem Großeinsatz der Feuerwehren aus Wiesloch, Nußloch und Walldorf geführt. Im Hotel übernachteten zum Zeitpunkt des Unglücks 62 Gäste, die sich alle über eine außen liegende Feuertreppe in Sicherheit bringen konnten, so der Polizeibericht. Vier der Hotelgäste erlitten laut Polizei eine Rauchgasvergiftung und mussten in die Kliniken nach Schwetzingen und Sinsheim gebracht werden. Auch ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, als er sich beim Einschlagen einer Fensterscheibe schnitt.

Die vier leicht verletzten Gäste haben die Krankenhäuser nach der Untersuchung wieder verlassen können, teilte die Polizei gestern mit. Bei den 62 Hotelgästen handelt sich um zumeist britische Teammitglieder des Formel-1-Rennstalls Williams, der an diesem Wochenende beim "Großen Preis von Deutschland" in Hockenheim am Start ist. Fahrer und Teamleitung waren von dem Unglück allerdings nicht betroffen, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Das Feuer war nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen und gegen 3 Uhr in der Frühe entdeckt worden. Über eine zerstörte Zimmerdecke und das Treppenhaus breitete sich der Rauch im Gebäude aus. Die Brandursache war zunächst unklar, konnte jedoch gestern von den Brandermittlern geklärt werden. Demnach löste ein überhitzter Server im Bereich der Rezeption das Feuer aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro, das Hotel sei derzeit nicht nutzbar, hieß es.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von circa 100 Einsatzkräften und 13 Großfahrzeugen an den Brandort geeilt. Neben sämtlichen Feuerwehrabteilungen Wieslochs kamen auch die Feuerwehren aus Nußloch und Walldorf mit Drehleiter beziehungsweise Teleskopmast zum Einsatz. Laut dem Kommandanten der Feuerwehrabteilung Wiesloch, Jürgen Bodri, mussten die Helfer zunächst davon ausgehen, dass noch vier Personen im Hotel vermisst würden. Dies habe sich jedoch zum Glück nicht bewahrheitet. Die Feuerwehr löschte den Brand im Erdgeschoss und setzte anschließend Überdrucklüfter ein, um das Gebäude rauchfrei zu machen. Der Einsatz dauerte bis Freitagmorgen gegen 9 Uhr an.

In der Nacht waren auch Wieslochs OB Franz Schaidhammer, sein Stellvertreter, Bürgermeister Ludwig Sauer, der selbst Feuerwehrmann ist, sowie Kreisbrandmeister Peter Michels an den Brandort geeilt. Um die evakuierten Hotelgäste kümmerten sich haupt- und ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes. Viele der Geretteten trugen nur Shorts oder waren in Bettlaken gehüllt und mussten zunächst mit Kleidung versorgt werden. Die SWEG stellte innerhalb kürzester Zeit einen Linienbus zur Verfügung, der die Evakuierten in das Palatin in Wiesloch brachte.

Dort wurden sie auf Vermittlung der Stadt vorübergehend einquartiert und mit dem Notwendigsten versorgt. Bademäntel und Decken gehörten ebenso dazu wie ein herzhaftes Frühstück. "So etwas von professionell und hilfsbereit erlebt man selten", bedankte sich Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer gestern beim Palatin-Personal und bei den Helfern des DRK, die den Evakuierten auch Kaffee reichten. Nicht nur er hob die reibungslose Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen, Stadtverwaltung, Verkehrsunternehmen und den beiden Hotelbetrieben hervor.

Die Mitglieder der Williams-Formel-1-Teams konnten am Morgen wieder in Richtung Hockenheimring aufbrechen und haben inzwischen Unterkunft in Ausweichquartieren gefunden.