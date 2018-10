Wiesloch/Rhein-Neckar. Mit einem gemeinsamen Schreiben haben sich Karl Klein, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg (Wahlkreis Wiesloch/CDU), und Stephan Harbarth, Mitglied des Deutschen Bundestages (Wahlkreis Rhein-Neckar/CDU), an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) gewandt. Grund sind deren aktuelle Pläne zur Reduzierung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Wiesloch. Der soll ab 2014 wohl nur noch an Wochenenden (von 8 bis 23 Uhr) besetzt sein. Wochentags müssten die Patienten dann im Notfall nach Schwetzingen, dessen Bereitschaftsdienst künftig auch für den Bereich Wiesloch zuständig sein soll.

"Bereits im Jahre 2012 hatten wir uns nachdrücklich für den Erhalt des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Wiesloch ausgesprochen. Die Stadt Wiesloch und der Gesundheitsraum Wiesloch-Walldorf hatten zum damaligen Zeitpunkt ausführlich und überzeugend dargelegt, welche Bedeutung der ärztliche Bereitschaftsdienst für die Region Wiesloch hat. Dies fand und findet unsere uneingeschränkte Unterstützung", sagt die beiden Christdemokraten in ihrem Brief.

Gegenüber dem Vorstand der KVBW machen Klein und Harbarth ferner "noch einmal deutlich", "dass wir - die Bevölkerung im Raum Wiesloch im Blick - in einer Verlagerung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes von Wiesloch nach Schwetzingen keinerlei Vorteile erkennen können, im Gegenteil."