Geschenkt bekommt man das Sportabzeichen nicht: Das wurde bei den Veranstaltungen in Mühlhausen (ganz oben) und Wiesloch deutlich. Aktive in den verschiedensten Altersklassen traten an. Ein Veteran der Sportzeichenabnahme ist Berthold Ronellenfitsch (rechts). Fotos: Pfeifer

Geschenkt bekommt man das Sportabzeichen nicht: Das wurde bei den Veranstaltungen in Mühlhausen (ganz oben) und Wiesloch deutlich. Aktive in den verschiedensten Altersklassen traten an. Ein Veteran der Sportzeichenabnahme ist Berthold Ronellenfitsch (rechts). Fotos: Pfeifer

Geschenkt bekommt man das Sportabzeichen nicht: Das wurde bei den Veranstaltungen in Mühlhausen (ganz oben) und Wiesloch deutlich. Aktive in den verschiedensten Altersklassen traten an. Ein Veteran der Sportzeichenabnahme ist Berthold Ronellenfitsch (rechts). Fotos: Pfeifer

Von Marten Kopf

Wiesloch/Mühlhausen. Als die Hauptversammlung des Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele im November 1912 die Einführung eines Sportabzeichens beschließt, klingt der Name noch ein wenig holprig: eine "Auszeichnung für vielfältige Leistung auf dem Gebiet der Leibesübung" soll es geben, zu erwerben für männliche Angehörige eines Sportvereins, die festgelegte Anforderungen in bestimmten Disziplinen erfüllen (die Vergabe an Frauen folgte erst ab 1921). Carl Diem, damals Generalsekretär des Ausschusses, hatte die Idee aus Schweden mitgebracht, wo er einige Monate zuvor an den Olympischen Spielen teilnahm. Im September des darauf folgenden Jahres schon werden in Berlin anlässlich eines Jugendspielfestes die ersten 22 Auszeichnungen verliehen.

Die Ehrung, die damals klein begann, existiert noch heute, glücklicherweise natürlich nicht mehr unter jener sperrigen Anfangsbezeichnung. In diesem Jahr nun feiert das "Deutsche Sportabzeichen" seinen 100. Geburtstag. Träger ist der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), den heutigen Namen hat es seit Anfang der 1950er Jahre. Im Laufe seiner langen Geschichte ist das Grundkonzept im Großen und Ganzen gleich geblieben, die Anforderungen im Einzelnen wurden immer mal wieder angepasst, natürlich, zuletzt 2010, als Neuerungen beschlossen wurden, die ab diesem Jahr gültig sind.

Der aktuelle Leistungskatalog basiert auf den vier motorischen Grundfähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination. Jede dieser Kategorien wird geprüft und muss bestanden werden, für Teilnehmer aber besteht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, in welcher Disziplin sie antreten möchten. So stehen etwa in der Kategorie Ausdauer Laufen, Radfahren oder Walking zur Wahl, sofern vom Verband angeboten sind theoretisch aber beispielsweise auch Kanufahren oder Flossenschwimmen möglich. Dabei sind die jeweiligen Anforderungen nicht für alle Teilnehmer gleich, sondern in Fünf-Jahres-Schritten nach Altersklassen gestaffelt; je nach erzieltem Ergebnis wird das Abzeichen dann in den Stufen Bronze, Silber oder Gold vergeben. Betrachtet man den Katalog, stellt man schnell fest, dass die Erfordernisse zwar machbar, so ganz ohne Training dann aber doch nicht zu erfüllen sind, geschenkt bekommt man das Abzeichen sicher nicht. Abgenommen wird das Sportabzeichen heute übrigens eigentlich fast überall, es lohnt, sich einfach mal bei örtlichen Sportvereinen oder auf der Homepage des DOSB kundig zu machen.

Vergangenen Samstagmittag im Wieslocher Waldstadion. Es regnet, auf der Aschenbahn steht das Wasser. Marion Brasse von der TSG Wiesloch steht ein bisschen resigniert im Trainingsanzug unter einem Vordach des Vereinsheims; sie und Vertreter des Vereins Gesundheitsraum Wiesloch-Walldorf werden das Sportabzeichen heute hier in den Leichtathletikdisziplinen abnehmen. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse haben sich gut 25 Teilnehmer eingefunden und die entscheiden sich, obwohl wegen der rutschigen Bahn nicht ganz ungefährlich, zu starten. Die erste kurze Regenpause wird denn auch gleich genutzt, die Startblöcke sind aufgestellt, vier Helfer stehen im Zieleinlauf bereit für die Zeitnahme. Die 100-Meter-Läufer machen den Anfang, es folgt der Sprint über 50 Meter und für die älteren Jahrgänge schließlich der über 30 Meter. Man staunt über die Heterogenität dieser Gruppe, Männer wie Frauen treten an, Kinder wie Erwachsene; der jüngste der Sportler hier ist acht, der älteste 75 Jahre alt. Beim Sportabzeichen tritt man nicht gegeneinander an, sondern miteinander. Und während die letzten Läufer noch unterwegs sind, wird nebenan schon die Sandgrube für den Weitsprung vorbereitet; es beginnt schon wieder zu nieseln.

Ein paar Kilometer weiter in Mühlhausen hadert man währenddessen ebenfalls mit dem Wetter, aber auch hier hat man sich für den Start entschieden. Bertold Ronellenfitsch ist dabei, wie immer; seit Anfang der 1990er Jahre nimmt der heute 79-jährige als Prüfer das Sportabzeichen ab, seit einigen Jahren in Kooperation mit umliegenden Schulen. Allein an diesem Samstag versuchen sich 270 Schüler in unterschiedlichsten Disziplinen, dazu kommen weitere Interessierte aus der Gegend. Insgesamt zählt Ronellenfitsch jährlich gut 350 erfolgreiche Teilnehmer.

Das Deutsche Sportabzeichen weckt den Ehrgeiz vieler, wie in Wiesloch und Mühlhausen wetteifern in diesem Sommer im ganzen Land Menschen um den begehrten Anstecker - und das mit deutlich ansteigendem Trend. Inzwischen wird das Abzeichen bundesweit jährlich über eine Million Mal vergeben.

Info:www.deutsches-sportabzeichen.de