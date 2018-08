Wiesloch. (hds) Es war ein informativer Rundumschlag in Sachen "erfolgreiche Existenzgründung im Nebenerwerb", zu dem sich zahlreiche Interessierte im Sitzungssaal des Wieslocher Rathauses eingefunden hatten. Eingeladen hatte die IHK Rhein-Neckar und der Leiter des Starter Centers und der Unternehmensförderung bei dieser Institution, Alex Wolf, gaben einen umfassenden Überblick über Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen angestrebten Nebenerwerb, zählte rechtliche und steuerliche Kriterien auf und verwies auf den Trend hin zu einem Aufbessern der jeweiligen Haushaltskassen. "Wir hatten im Jahr 2011 etwa 10 000 Neugründungen, davon allein ein Drittel im Bereich der nebenerwerblichen Tätigkeit", verwies Wolf auf die Statistik.

Die IHK ist mit dieser Informationsveranstaltung, etwa alle zwei Monate, in ihrem Zuständigkeitsbereich unterwegs und der Termin in der Weinstadt war in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Städte Wiesloch und Walldorf entstanden. Für die Gastgeber begrüßte Cornelia Schneider, für Walldorf übernahm dies Marc Massoth.

"Viele wollen was ausprobieren, sind jedoch über die Details und die verschiedenen Grundvoraussetzungen nur unzureichend informiert", wusste Wolf zu berichten. Er fasste gleich zu Beginn die wichtigsten Punkte für die Startphase einer solchen Nebentätigkeit zusammen. Zunächst gelte es natürlich, die angestrebte Nebentätigkeit mit dem Arbeitgeber abzustimmen und dessen Genehmigung einzuholen.

Es sollten zudem die eigenen Kapazitäten überprüft und der Zeitfaktor berechnet werden. "Im Durchschnitt sind es etwa 13 bis 15 Stunden pro Woche, die ohne Probleme des sozialen Umfeldes zusätzlich leistbar sind", erläuterte der IHK-Vertreter. Zudem dürften keine Mitarbeiter eingestellt werden, die eigenen Fähigkeiten sollten richtig und ehrlich eingeordnet und die Konkurrenzsituation beobachtet und analysiert werden. Und: Man sollte sich nicht verzetteln, mehr annehmen als realisiert werden könne.

Zunächst muss der Weg in das zuständige Rathaus angetreten werden, dort wird das Gewerbe angemeldet und es sind im Schnitt etwa 25 Euro zu entrichten. Vor dem Startschuss müssen die Arbeitsbedingungen ausgelotet werden, etwa die Frage, wo man den Nebenerwerb ausführen möchte. "Sie haben, falls sie zur Miete wohnen, in der Regel nur einen Vertrag über die private Nutzung der Räumlichkeiten. Bei einer gewerblichen Nutzung müsse dies, so Wolf, mit dem Vermieter abgeklärt werden.

Starkapital ist in der Regel nicht erforderlich und wenn, dann in überschaubaren Größenordnungen. Außerdem können Investitionen im Zusammenhang mit dem Nebenerwerb von der Steuer abgesetzt werden. Bei einer überschaubaren Größenordnung ist übrigens auch kein Eintrag ins Handelsregister notwendig, allerdings müssen Abgaben, wie beispielsweise Kranken- und Pflegeversicherung, geleistet werden. "Ich kann sie aber beruhigen", meinte Wolf, "eine Bilanzbuchhaltung ist nicht notwendig, ansonsten bewegen sie sich schon im Bereich der Kleinunternehmer". Dennoch sollte ein separates Konto eingerichtet werden und - um den Überblick nicht zu verlieren - eine genaue Kalkulation aller Ausgaben und Einnahmen vorgenommen werden.

Das umfassende Informationspaket sorgte bei einigen Besuchern für staunende Gesichter. "Ich mache bereits etwas nebenher und wollte mich heute hier schlaumachen, ob ich etwas übersehen habe", meinte ein Interessent. Ein andrer, derzeit arbeitslos, wollte für sich selbst ausloten, ob unter den gegebenen Umständen ein Nebenerwerb überhaupt Sinn macht. "Sie können sich natürlich auch mit jemandem zusammentun, dann sollten sie aber einen zivilrechtlichen Vertrag über das Betätigungsfeld abschließen, um vor allem hinsichtlich der Haftung auf der sicheren Seite zu sein", informierte Wolf.

Ausführliches Infomaterial stand zur Verfügung und Alex Wolf gab auch so manchen Tipp, wo zusätzliches Material abzurufen ist. Unter dem Strich hätte sich so mancher vielleicht mehr Bezogenheit zur Praxis gewünscht, vielleicht auch Erfahrungsberichte von solchen Personen, die den Schritt zum Nebenerwerb bereits vollzogen haben. Als Anregung und Startschuss für die Eigeninitiative war die Veranstaltung indes geeignet.