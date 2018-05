St. Leon-Rot. (seb) Vereinheitlichung der verlängerten Öffnungszeiten und Tariferhöhung für Erzieher sorgen für einen Fehlbedarf und Mehrkosten in den nächsten Jahren: Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Leon-Rot deutlich, als der Bedarfsplan der Kinderbetreuung einstimmig verabschiedet wurde. Wie Bürgermeister Dr. Alexander Eger hier deutlich machte, gibt die Gemeinde rund sieben Millionen Euro pro Jahr für die Kinderbetreuung aus. Für 2017 kommen weitere Ausgaben von rund 480.000 Euro hinzu. Insgesamt hat St. Leon-Rot bis zu 1091 Betreuungsplätze, 615 für Kindergartenkinder und 251 für Kleinkinder, außerdem 225 im Schülerhort.

Vanessa Klumpp vom Hauptamt der Gemeinde schilderte zunächst den umfangreicheren Betreuungsbedarf durch geburtenstarke Jahrgänge, Zuzüge und auch die weiter steigende Nachfrage an verlängerten Öffnungszeiten oder Ganztagsplätzen. Die maximale Gruppenstärke sinkt im Ganztagsbetrieb von 25 auf 20 Kinder, damit drohen Platzverluste.

Die können aber zumindest teilweise vom Waldkindergarten aufgefangen werden, der laut Vanessa Klumpp Ende 2017, Anfang 2018 eröffnen soll. Der neu gegründete Verein "Waldwichtel" übernimmt die Trägerschaft: Die Vertreter haben sich dem Arbeitskreis Kinderbetreuung mit Vertretern von Gemeinde und Rat bereits vorgestellt und mitgeteilt, dass sie sich unter anderem an Erfahrungen im Walldorfer Waldkindergarten orientieren. Der Zuschuss zu den Betriebsausgaben steht erst nach den Verhandlungen mit dem Verein fest, gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 63 Prozent.

Das "Haus der kleinen Füße" von Family and Kids@Work wird zum neuen Kindergartenjahr eine Ganztagsgruppe mit zehn Plätzen für über Dreijährige und fünf für Kleinkinder anbieten. Damit steigt die Zahl der örtlichen Kindergartenplätze laut Vanessa Klumpp "und bildet bei zurzeit 532 Kindergartenkindern eine gute Grundlage mit Luft nach oben". Im Kleinkindbereich könne St. Leon-Rot den Bedarf weiter decken, erklärte sie. Man gehe von einer 45-prozentigen Nachfrage aus, 187 Plätze seien erforderlich, die man auch dank der Tagesmütter (mit 24 Plätzen) bereitstelle.

Die verlängerten Öffnungszeiten werden einheitlich auf sieben Stunden pro Tag festgelegt, für viele der Kindergärten eine Erweiterung um eine Stunde. Damit entstehen der Gemeinde Mehrkosten fürs Personal in Höhe von 84.000 Euro für dieses Jahr und 195.000 Euro jährlich ab 2018. Notwendig wird auch eine Nachzahlung ans "Haus der kleinen Füße" in Höhe von 45.000 Euro. Dies hat sich nach der Schlussrechnung der 2016 geänderten Zuschüsse des kommunalen Finanzausgleichs ergeben.

Den Kindergärten ist ein Fehlbedarf von 350.000 Euro für dieses Jahr entstanden. Den begründete Nicolas Kneis von der Heidelberger Verrechnungsstelle der katholischen Kirchengemeinden mit der - rückwirkend geltenden - Tariferhöhung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die die Hochrechnung für 2017 erschwert habe.

Im Anschluss legte der Rat eine Erhöhung der Zuschüsse für ortsansässige Familien fest, die ihre Kinder in St. Leon-Rot betreuen lassen. Seit zehn Jahren ist diese freiwillige Leistung der Gemeinde, die direkt an die Träger der Betreuungseinrichtungen gezahlt wird, nicht erhöht worden. Jetzt steigt er nach einhelligem Beschluss um 50 Prozent auf 30 Euro. Neben diesem Pauschalzuschuss unterstützt die Gemeinde auch Ein-Kind-Familien, die nach der Umstellung aufs sogenannte "Württemberger Modell" der Beitragsstaffelung eine Kostensteigerung erlebten, während kinderreiche Familien entlastet wurden. Einstimmig beschlossen wurde, diesen Beitrag von fünf auf zehn Euro für Kinder in Regelgruppen und von zehn auf 15 Euro im Fall verlängerter Öffnungszeiten zu steigern.

Ein Grünen-Antrag, die diesbezügliche Unterstützung für Kinder in den teuersten Betreuungsformen, etwa auch Krippen, von 20 auf 30 Euro zu erhöhen, wurde bei zehn Mal Nein und acht Mal Ja abgelehnt. Damit bleibt es bei der ursprünglich vorgeschlagenen Erhöhung um fünf auf 25 Euro. Einstimmig wiederum wurde entschieden, Betreuungsstunden bei Tagesmüttern mit je vier Euro (statt 2,50 Euro) zu bezuschussen.

Die Ausgaben der Gemeinde für diese Freiwilligkeitsleistung steigen in der Folge um insgesamt 30.000 auf 210.000 Euro im Jahr im Fall der Kindertagesstätten und um 20.000 auf 80.000 Euro für die Betreuung bei Tagesmüttern.