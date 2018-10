Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Elitäres Getue nervt ihn gewaltig - ob in Kunst, Politik oder Religion. Kabarettist Jürgen Becker, bekannt etwa von der Fernsehsendung "Mitternachtsspitzen", war bei "Kultur im Bürgerhaus" zu Gast. Im bis auf den letzten Platz besetzten Saal präsentierte er "Der Künstler ist anwesend" und das Publikum stellte am Ende fest: Es hatte sehr viel gelacht und überraschend viel gelernt.

Beckers Streifzug durch die Kunstgeschichte wird unweigerlich zur Abrechnung mit Religion und Kirche, bei der auch all die "Politiker ohne Profil" ihr Fett weg bekommen. Seine Kölner Herkunft trägt er demonstrativ vor sich her: Das äußert sich darin, dass er die katholische Kirche heftig unter Beschuss nimmt; darin, dass er derbe Wortspiele und Kalauer wie direkt vom Karneval einbaut; und in seinem Charme, mit dem er einen auch abseits der Bühne für sich einnimmt. Wie er beispielsweise auch in der Kabarettsendung "Der Dritte Bildungsweg" beweist, hat Becker einiges auf dem Kasten. Im Bürgerhaus verweist er immer wieder auf ein surrealistisches Bild von Max Ernst, auf großer Leinwand präsentiert, auf dem Maria dem Jesuskind den Hintern versohlt. Max Ernst habe für viel Empörung bei katholischen Geistlichen gesorgt, durch Köln sei "ein Erdbeben der Entrüstung" gegangen.

Warum? Nicht nur, weil der Erlöser als Dreikäsehoch gezeigt wird, dem von den Hieben der Heiligenschein herunterfällt. Sondern vor allem, weil das Selbstbewusstsein des Künstlers deutlich wird - der Heiligenschein umkreist seine Signatur. Dafür war "ein dramatischer Wandel" des Weltbildes nötig, so Becker. Und wie er diese Entwicklung darstellt, ist ebenso köstlich wie informativ.

Der Streifzug umfasst Architektur, Gemälde und Bildhauerei vom alten Ägypten bis in die Neuzeit. Becker macht die Zuschauer mit Michelangelo und Rubens ebenso vertraut wie mit Otto Dix oder Joseph Beuys. Das Interesse der Menschen, zeigt er auf, richtete sich allmählich "weg von Himmel und Hölle" und hin zum Individuum. Die Kunst war Ausdruck und Speerspitze dieser Emanzipation, "Kunst sah sich keiner Autorität mehr unterworfen". Noch heute sei dies das Wesensmerkmal: "Kunst lässt, wenn sie gut ist, dem Pompösen die Luft ab".

Und das hat auch Becker selbst vor und verteilt großzügig Seitenhiebe etwa auf Kardinal Meisner, der es für ihn wegen der Aussage "Jede Kunst ohne Gottesbezug ist entartet" verdient hat, gegen "Protzbischof Walter Mixa und seinen Nachfolger Tebartz van Elst", übt heftige Kritik wegen der Missbrauchsfälle und rüttelt auch am Fundament der katholischen Kirche: "Von einem Papst steht nichts in der Bibel", aber das sei eben Theologie: die Suche nach einer "Stelle, die passend gemacht werden kann".

Beckers Provokationen schließen natürlich auch die Politik ein, Westerwelle etwa und Deutschlands vielfach kritisierte Haltung im Lybien-Konflikt oder Wulff ("Korruption oder nicht, man lässt sich nicht aushalten von den Reichen und Schönen"). Ein Bild, nein "eine Peepshow", von Goya verwandelt er per Fotomontage in Nacktbilder von Merkel und Gabriel. Als die Zuschauer "Bitte nicht!" rufen, bleibt der Kabarettist hart: "Da müsst ihr durch." Immerhin ist das der anerkannt beste Weg, selbst ernannte Kaiser auf den Boden zu holen: zu zeigen, dass sie gar keine Kleider anhaben.

Natürlich verpackt Becker im fast dreistündigen Programm jede Menge, aber praktischerweise liefert er auch Merktechniken. Zum Beispiel zur Unterscheidung antiker Säulen. Schlicht wie im Baumarkt sind die Dorischen, "Wir gehen do rin" seine Eselsbrücke. "Und mit so einem Quatsch merk ich mir das ganze Programm". Auch die vielen anderen absurden Querverbindungen helfen, vom Neandertaler namens Thierse über Matisse' Tänzerinnen als "Feierabend im Priesterseminar" bis zum "Türkischen Bad" von Ingres, "das Betriebsfest der Hamburg Mannheimer". Schon fühlt man sich in der Kunst wie zu Hause. Und wenn man sein neues Wissen nur verwendet, um vor Bekannten zu glänzen, "zu strunzen", wie der Kölner sagt.

Unvermittelt verwandelt sich seine Umdeutung von Jesus zum Performance-Künstler in ein leidenschaftliches Plädoyer für eine bessere Förderung von Talenten, anstatt sie in Haupt- oder Sonderschulen versauern zu lassen. Was Kirche an praktischer Lebenshilfe leisten sollte, zeigt er am Beispiel eines Kölner Pfarrers, der Jugendlichen ermöglicht, einen Gabelstapler führen zu lernen. Becker schließt, wieder bewusst provokant: "Kirche kann von Nutzen sein!"

Der Kabarettist bedankte sich herzlich, indem er das kräftig und lange applaudierende Publikum zum "herrlichsten Bild" erklärte. Am Schluss schenkte er Freibier aus. Und gab allen mit auf den Weg: Kunst ist Teil dessen, was den Menschen vom Tier unterscheidet: "Wir können uns vorstellen, was nicht da ist. Das ist der Motor jedes Kunstwerks, jeder Religion, jedes Fortschritts: Damit können wir die Welt aus den Angeln heben."