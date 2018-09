Wiesloch/Walldorf. (rnz) Seit 1995 stellt der Filmclub Wiesloch-Walldorf zweimal im Jahr ein spannendes Programm mit Kleinoden abseits des Mainstreams für die Cineasten der Region zusammen: In der neuen Reihe, die zwischen 18. September und 5. März an jedem zweiten Donnerstag (jeweils um 20 Uhr) im Luxor-Filmpalast zu sehen ist, liegt der Schwerpunkt auf aktuellen Filmen der Jahrgänge 2013 und 2014.

Der Startschuss fällt am 18. September mit dem deutschen Film "Banklady" (2013, Regie: Christian Alvart), der auf einer wahren Geschichte beruht: 1965 war Gisela Werler die erste Bankräuberin Deutschlands. Im Film, einem humorvoll angehauchten Thriller, ändert sich ihr dröges Leben, als ein Arbeitskollege ein Versteck für das bei einem Bankraub erbeutete Geld benötigt. Gisela ist fasziniert, lässt sich beibringen, wie man Banken überfällt, und zeigt schnell ihr kriminelles Talent. Film Nummer zwei ist am 2. Oktober "Molière auf dem Fahrrad" (Frankreich, 2013, Regie: Philippe Le Guay). Im Mittelpunkt der Komödie steht Serge, einst erfolgreicher Schauspieler, jetzt im Ruhestand. Sein alter Kollege Gauthier will ihn für eine Inszenierung von Molières "Der Menschenfeind" gewinnen. Serge lehnt zunächst ab, obwohl ihn die Hauptrolle reizen würde, die jedoch Gauthier selbst spielen will. Letztlich einigt man sich und bei den Proben lernt Serge die reizende Francesca kennen. Doch die schöne Italienerin verdreht auch Gauthier den Kopf.

"Philomena" (2013), eine britisch-französisch-amerikanische Co-Produktion unter der Regie von Stephen Frears, wird am 16. Oktober gezeigt. Das Drama handelt von der in einem irischen Kloster aufgewachsenen Philomena. Nachdem sie schwanger wurde, nahmen ihr die Nonnen den kleinen Sohn weg und hielten sie als billige Arbeitskraft gefangen. Erst 50 Jahre später vertraut sie diese Geschichte ihrer Tochter und dann auch dem Journalisten Martin Sixsmith an. Er macht sich gemeinsam mit Philomena auf die Suche. "Boyhood" (USA, 2014) folgt am 30. Oktober. Regisseur Richard Linklater, für den Film bei der Berlinale mit dem "silbernen Bären" ausgezeichnet, versammelte zwischen 2002 und 2013 jeweils im Jahresabstand vier Stammschauspieler und wechselnde Nebendarsteller für ein paar Tage vor der Kamera, um Kindheit und Jugend eines Jungen aus Texas vom Anfang der Schulzeit bis zum Wechsel ans College nachzuzeichnen. Entstanden ist ein faszinierendes Spielfilm-Dokument.

Am 13. November ist "Dallas Buyers Club" (USA, 2013, Regie: Jean-Marc Vallée) zu sehen. Das vielfach ausgezeichnete Drama (unter anderem drei Oscars) basiert auf der Lebensgeschichte des Aids-Patienten Ron Woodroof, der in den achtziger Jahren nicht-genehmigte Medikamente von Mexiko nach Texas schmuggelte - zunächst aus Eigennutz, dann als Geschäftemacher und schließlich als Überzeugungstäter. Gemeinsam mit seinen Helfern setzt er sich für die Rechte Aids-Kranker und den freien Zugang zu Medikamenten ein. "Zoran, mein Neffe der Idiot" (Italien, 2013, Regie Matteo Oleotto) wird am 27. November gezeigt. Paolo hat schon einiges falsch gemacht, doch sein Leben erfährt eine unerwartete Wende, als plötzlich der 15-jährige Zoran vor ihm steht und ihm sagt, dass er jetzt auf ihn aufpassen muss, weil sie verwandt sind. Am 11. Dezember folgt "Auf dem Weg zur Schule", ein französischer Dokumentarfilm (Regie: Pascal Plisson), der vier Kinder auf ihrem schwierigen Schulweg in Marokko, Indien, Argentinien und Kenia begleitet - ein unterhaltsames Plädoyer für die Chance auf Bildung.

Das mit drei Oscars ausgezeichnete Drama "12 Years a Slave" (USA, 2013, Regie: Steve McQueen) ist am 8. Januar zu sehen. Es basiert auf der Autobiografie von Solomon Northup, der im New York des Jahres 1841 als freier Afro-Amerikaner ein einfaches, aber glückliches Leben lebt - bis er entführt und in die Sklaverei verfrachtet wird. Daran schließt sich am 22. Januar "Good Vibrations" (Großbritannien, 2013, Regie: Glenn Leyburn, Lisa Barros D'Sa) an - ein Film über Terry Hooley, der 1976, während in Belfast der Krieg zwischen Protestanten und Katholiken tobt, einen Plattenladen eröffnet, den Punk entdeckt und zum Konzertveranstalter und Bandmanager wird. Am 5. Februar ist "Das finstere Tal" (Österreich/Deutschland, 2014, Regie: Andreas Prochaska) an der Reihe, eine alpenländische Mischung aus Western und Heimatfilm: Nachdem ein Fremder in einem abgelegenen Bergdorf Unterschlupf findet, sterben zwei Söhne des mächtigsten Bauern. Zweifel kommen auf, ob es sich wirklich um Unfälle handelt.

Die schwarzhumorige Komödie "The Grand Budapest Hotel" (USA, 2013) von Regisseur Wes Anderson wird am 19. Februar gezeigt: Dem Concierge eines Luxushotels wird Mord unterstellt, nachdem seine reiche 84-jährige Geliebte stirbt. Er flieht mitsamt dem wertvollen Gemälde, das sie ihm hinterlassen hat. Abschluss der aktuellen Filmclub-Reihe ist am 5. März mit "Bekas" (Schweden/Finnland/Irak, 2013). Regisseur Karzan Kader erzählt die Geschichte von zwei kurdischen Jungen, die einen Ausschnitt aus "Superman" sehen und beschließen, nach Amerika zu reisen, um dort bei ihrem Comic-Helden zu leben. Doch es ist ein weiter und gefährlicher Weg bis in die USA.

Info:

Reservierungstelefon (ab 14.30 Uhr): 0 62 27/5 44 95 44.