Wiesloch-Baiertal. (fab) "Dust and Diesel - Rallye humanitaire" ist eine etwas andere Form des sozialen Engagements. Nicht etwa ein Autorennen durch die Wüste, auch wenn es dabei um eine 6000 Kilometer lange Reise quer durch Europa und Nordafrika bis nach Mauretanien geht, um einen Mercedes, Baujahr 1985, und zwei junge Baiertaler, die das Abenteuer in der Ferne lockt.

"Wir in Europa leben im Luxus", so Alexander Böing. Daher sehen er und sein Freund Lukas Hack sich verpflichtet, etwas für die Menschen in Ländern zu tun, deren Lebensumstände ganz und gar verschieden sind. So zum Beispiel in der Islamischen Republik Mauretanien, an der afrikanischen Atlantikküste gelegen, die mit knapp 3,5 Millionen etwa so viele Einwohner hat wie Berlin. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt.

Bei der "Dust and Diesel"-Rallye fahren rund 30 Teams aus ganz Deutschland mit alten, aber robusten Fahrzeugen nach Afrika, um sie vor Ort zu verkaufen und den Erlös an ein lokales Waisenhaus-Projekt zu spenden. Selbst die Reisekleidung wird vor Ort verschenkt, im Kofferraum werden noch einige leicht zu transportierende Güter mitgebracht wie etwa Verbandskästen, Kinderspielzeug oder Kugelschreiber. "In Afrika signalisiert ein Kugelschreiber in der Hemdtasche, dass man schreiben kann", so der 19-jährige Böing. Damit wird der Stift zu so etwas wie einem Statussymbol.

Lukas Hack, der, wenn die Rallye beginnt, ebenfalls 19 Jahre alt sein wird, wurde durch seine Eltern auf das Projekt aufmerksam. "Die haben schon 2011 an dieser Rallye teilgenommen", so Hack, der momentan noch in einem Logistikbataillon der Bundeswehr tätig ist. Bald wird er seinen ganz persönlichen Auslandseinsatz haben, denn die Rallye ist auch ein Abenteuer und nicht ohne Risiko. "Einen Teil der Strecke fahren wir im Konvoi unter dem Schutz des Militärs", so die Baiertaler. Doch Angst haben sie nicht, sind eher neugierig auf Land und Leute, auf die großartigen Landschaften, die einem, laut Lukas' Eltern, förmlich die Sprache verschlagen sollen.

"Die Erlebnisse werden sie umhauen und an ihre physischen Grenzen bringen", prophezeiten Peter und Tina Hack im Gespräch mit der RNZ. "Wir machen uns überhaupt keine Sorgen", meinten sie mit Blick auf das Abenteuer. "Ein besseres Team als Lukas und Alex können wir uns nicht vorstellen." Jedoch müssen sich die beiden jungen Männer auf einige Herausforderungen gefasst machen: "Eine Stunde Fahrt mit der Fähre von Gibraltar in eine völlig andere Welt." Vor allem gilt es umzudenken: "Wir Europäer sehen für die Menschen vor Ort keine Perspektive, trotzdem erscheinen sie glücklich und zufrieden. Das sind ganz andere Maßstäbe."

Peter Hack Landmaschinen in Baiertal stiftete nicht nur den Mercedes, sondern macht ihn auch reisetauglich, etwa durch die Montage von Unterbodenblechen und ein Höherlegen des Fahrwerks. Es ist schon das fünfte Fahrzeug, das in der Werkstatt für die Reise nach Afrika fit gemacht wird. Dabei werden vor allem robuste Autos ausgewählt, für die es in Afrika "praktisch bei jedem Gemüsehändler" Ersatzteile gebe. Damit bei der Reise auch alles glatt läuft, ist auch ein Mechaniker-Team unter den Teilnehmern.

Die Baiertaler sind mit die jüngsten Teilnehmer der Rallye. "Man ist abgeschnitten von der Umwelt", so Alexander Böing. Doch Internet und Smartphone werde er nicht vermissen, im Gegenteil: In der heutigen Zeit scheint gerade das die große Verlockung zu sein. "Trotzdem führen wir ein Reisetagebuch im Internet und haben auch eine Kamera an unserem Auto angebracht."

Sind die Autos vor Ort verkauft und der Erlös gespendet, bleiben den Rallye-Teilnehmern noch wenige Tage in einem Zeltlager, bevor sie von Dakar aus, der Hauptstadt des Senegal, zurück nach Deutschland fliegen. "Klar, man könnte auch einfach hier Geld sammeln und es spenden", so Böing angesichts der vielen Unkosten, die bei der Rallye entstehen, wie etwa der teure Rückflug. "Aber wenn wir das Geld selbst hinbringen, wissen wir auch, dass es ankommt." Und die Autos bringen dort unten immerhin etwa 1000 Euro ein. Dazu kommt die sicher einmalige Erfahrung der abenteuerlichen Reise durch eine Region, in der trotz aller schlechten Nachrichten nicht nur Gewalt und Leid herrschen. Bei bis zu 60 Grad im Auto und langen Wüstendurchquerungen wird die Rallye auch zu einer körperlichen Grenzerfahrung.

Doch Alexander Böing und Lukas Hack sind zuversichtlich. "Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten, fahren zusammen Motorrad und haben auch sonst schon viel zusammen gemacht", erzählen sie. "Wir wollen auch einfach ein bisschen Action erleben", so Böing, der sich auch sonst sozial und ehrenamtlich engagiert, etwa beim Technischen Hilfswerk. "Die Natur genießen, die Wüste sehen und einfach auch die Zeit mit einem guten Freund verbringen", fügte Lukas Hack seiner Motivation noch hinzu.

Info: Die "Dust and Diesel"-Rallye startet am 2. Mai in Tarifa in Spanien und wird dann etwa drei Wochen in Anspruch nehmen. Die beiden Baiertaler suchen noch nach Sponsoren sowie Geld- und Materialspenden. Kontakt: Alexander Böing, Telefon 06222/7739712, E-Mail freedomhunters@online.de, Internet: https://www.facebook.com/freedomhuntersgotoafrika.